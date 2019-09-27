Мы только вчера обратили внимание коллег на то, как последовательно в России ликвидируются правовые основы обеспечения основных прав и свобод, в частности – неприкосновенность жилья, как частный аспект права на частную собственность, но ситуация не стоит на месте. Сегодня в российской прессе появился отчет о результатах работы военной прокуратуры РФ в рамках реабилитации жертв политических репрессий 1937-1938 годов, и эти результаты говорят о многом.

Работа началась в год образования РФ, коим был 1991. За это время было проверено 270 000 дел. Это примерно по 10 000 дел в год. Трудно сказать, закончена работа полностью или она продолжается, а может быть – остановлена за ненадобностью. Оно и понятно, закон о реабилитации подписал "демократ" Ельцин, а конторскому Путину он – как зайцу стоп-сигнал. Он уже давно сказал, что все делалось правильно. Тем не менее – вот есть такая статистика.

По крайней мере, сама прокуратура говорит о том, что работала над массивом из 300 000 дел, а по архивным источникам, в это время было выдано 1,7 миллионов ордеров на арест, а насколько корректна эта цифра – тоже вопрос. Общество Мемориал указывает ориентируют на другую цифру – около 12 миллионов репрессированных.

Результатом этой "титанической работы" стала реабилитация 90 000 жертв, а 180 000 были признаны виновными и репрессированными на законных основаниях. То есть, виновными оказались две трети тех, кто ушел в расстрельные коридоры, на "полигоны" и лагеря.

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В этом расследовании очень интересен сам подход пересмотра дел. Оказывается, политические статьи признаны правильными и не подлежащими обсуждению, другое дело, кто и как по ним был осужден. Таким образом, в РФ окончательно узаконен сам механизм политических репрессий и результаты работы комиссии это четко показали. То есть, даже при Ельцине, даже на пике свободы в стране, никто не решился просто признать режим коммунистов преступным, а политические статьи – незаконными и никчемными, то есть такими, которые не имели силы с момента их введения. А это значит, что все, кого по ним судили – автоматически реабилитируются.

Но нет, прокуроры рассматривали другое: соответствовали ли обвинения диспозициям политических статей. Не удивительно, что большая часть дел с уголовным преследованием по этим мотивам, оказались обоснованными. То есть, расстрел за "Сталин – дурак" – в порядке вещей, хотя Сталин действительно был хитрым и мстительным дураком.

Но вернемся в наши дни. Вот эта информация, с отчетом военной прокуратуры, уж очень сильно напоминает анонс введения уже открыто – политических статей, примерно такого же характера, только слегка подрихтованных, в соответствии с текущим моментом и санкциями, пока без расстрела.

И похоже на то, что эта информация там никого даже не насторожила. Что же, там любят бросаться лозунгами "Можем повторить!", но при этом следует понимать простую вещь – покататься на танках по Европе уже вряд ли получится, а вот съездить в солнечный Магадан – легко. Прямо сейчас для этого закладываются основания. Могут повторить!

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