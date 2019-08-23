Любимец российской публики Песков, виртуозно играющий сразу три роли: пресс-секретаря Путина, Незнайки и Петрушки, недавно отвечал на вопросы публики по поводу того, что после взрыва вундервафли на полигоне в районе Северодвинска, пострадавших, в том числе и от радиации "испытателей", доставили в больницу Архангельска, где вскоре обнаружилась повышенная радиация не только в помещениях, но в частности, и в теле как минимум одного врача. Якобы, у него обнаружили изотоп цезий-137, и об этом сообщили журналистам московской газеты. Между прочим, частные лица сообщают, что в том месте, где находились пострадавшие из Неноксы, даже кафель с пола сбили и вывезли.

В общем, вопрос уже стоял не в том плане, что там бахнуло в Неноксе, а почему радиация дошла до архангельской больницы, на что Песков блестяще и мастерски ответил:

"Мне не известно об этом, я не знаю, о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличено в данном случае нельзя говорить".

В общем, не знаю я ничего, я тут за сигаретами стоял и за расческой для усов, а вы мне про какой-то цезий рассказываете, и врачей, не знаю я никакого цезия и врачей – тоже не знаю, и даже боюсь, когда они надевают белые халаты и ходят со своими шприцами. В общем, если бы он и дальше играл роль заливной рыбы из фильма "Ирония судьбы или с легким", то все было бы хорошо, как всегда, но тут Остапа понесло, и он выдал следующее:

"А вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто имеются предпосылки для опасности. Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос?"

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Это было сказано явно зря. В таком случае, штандартенфюрер Штирлиц непременно сказал бы: "А вот это – провал!"

В самом деле, вдруг нашелся бы кто-то, кто ответил бы на его вопрос культурно и по-интеллигентски: "Нет, не задавал и не собираюсь", или как-то более напыщенно, но одновременно – менее цензурно, что тогда? На самом деле, выпрыгивать за рамки сценария – нельзя категорически. Вот и Путин об этом знает. Никакой самодеятельности на людях.

Самое простое, что можно было бы сказать, это: "Врачи это не наши. Их вчера уволили всем скопом, они сами поехали смотреть Солсберецкий собор", и все! Дальше просто уже никому и ничего не интересно. Уволили, и все тут! Кстати, если бы возникли вопросы про сбитый в больнице кафель, можно было бы ответить однообразно, мол уволили и кафель. Кстати, цезий тоже – уволили.

Как завещал вождь мирового пролетариата, учитель всего прогрессивного человечества и одновременно – друг пионерок и доярок, Иосиф Сталин: "Нет врача и цезия – нет и проблем". Хотя, можно было вообще поставить в тупик всю публику и задать вопрос еще более жестко, например: "А вы уверены, что это были врачи?" или "Вас не смутило, что название газеты, которой врачи дали интервью, написано на английском языке?".

Хотя это – изыски. Тема – действительно неприятная, и надо было отвечать так, чтобы у публики выскочили бы глаза, например: "Архангельск? Какой Архангельск? Нет никакого Архангельска. Он вчера уволился!" А если бы нужно было сохранить шарм, то на вопрос про Архангельск, можно было ответить наводящим вопросом, после которого собеседник явно завис надолго, вот так: "Архангельск? Вы хотели сказать – Воронеж?"

В общем – стареет Песков. Теряет хватку и вываливается из своего амплуа Ваньки-Встаньки, хотя в его возрасте и с его образом жизни, Ванька-Встанька уже наверняка вышел в тираж. Ну что же, никто не вечен.

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