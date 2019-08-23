Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Песков стареет, теряет хватку и вываливается из своего амплуа

21.2т Читати матеріал російською

Любимец российской публики Песков, виртуозно играющий сразу три роли: пресс-секретаря Путина, Незнайки и Петрушки, недавно отвечал на вопросы публики по поводу того, что после взрыва вундервафли на полигоне в районе Северодвинска, пострадавших, в том числе и от радиации "испытателей", доставили в больницу Архангельска, где вскоре обнаружилась повышенная радиация не только в помещениях, но в частности, и в теле как минимум одного врача. Якобы, у него обнаружили изотоп цезий-137, и об этом сообщили журналистам московской газеты. Между прочим, частные лица сообщают, что в том месте, где находились пострадавшие из Неноксы, даже кафель с пола сбили и вывезли.

В общем, вопрос уже стоял не в том плане, что там бахнуло в Неноксе, а почему радиация дошла до архангельской больницы, на что Песков блестяще и мастерски ответил:

"Мне не известно об этом, я не знаю, о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличено в данном случае нельзя говорить".

В общем, не знаю я ничего, я тут за сигаретами стоял и за расческой для усов, а вы мне про какой-то цезий рассказываете, и врачей, не знаю я никакого цезия и врачей – тоже не знаю, и даже боюсь, когда они надевают белые халаты и ходят со своими шприцами. В общем, если бы он и дальше играл роль заливной рыбы из фильма "Ирония судьбы или с легким", то все было бы хорошо, как всегда, но тут Остапа понесло, и он выдал следующее:

"А вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто имеются предпосылки для опасности. Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос?"

Новини
Радиация из России зацепила Крым и Донбасс

Это было сказано явно зря. В таком случае, штандартенфюрер Штирлиц непременно сказал бы: "А вот это – провал!"

В самом деле, вдруг нашелся бы кто-то, кто ответил бы на его вопрос культурно и по-интеллигентски: "Нет, не задавал и не собираюсь", или как-то более напыщенно, но одновременно – менее цензурно, что тогда? На самом деле, выпрыгивать за рамки сценария – нельзя категорически. Вот и Путин об этом знает. Никакой самодеятельности на людях.

Самое простое, что можно было бы сказать, это: "Врачи это не наши. Их вчера уволили всем скопом, они сами поехали смотреть Солсберецкий собор", и все! Дальше просто уже никому и ничего не интересно. Уволили, и все тут! Кстати, если бы возникли вопросы про сбитый в больнице кафель, можно было бы ответить однообразно, мол уволили и кафель. Кстати, цезий тоже – уволили.

Как завещал вождь мирового пролетариата, учитель всего прогрессивного человечества и одновременно – друг пионерок и доярок, Иосиф Сталин: "Нет врача и цезия – нет и проблем". Хотя, можно было вообще поставить в тупик всю публику и задать вопрос еще более жестко, например: "А вы уверены, что это были врачи?" или "Вас не смутило, что название газеты, которой врачи дали интервью, написано на английском языке?".

Новини
"Стоять, не дотрагиваться!" Раскрылись устрашающие данные о радиации после ЧП под Архангельском

Хотя это – изыски. Тема – действительно неприятная, и надо было отвечать так, чтобы у публики выскочили бы глаза, например: "Архангельск? Какой Архангельск? Нет никакого Архангельска. Он вчера уволился!" А если бы нужно было сохранить шарм, то на вопрос про Архангельск, можно было ответить наводящим вопросом, после которого собеседник явно завис надолго, вот так: "Архангельск? Вы хотели сказать – Воронеж?"

В общем – стареет Песков. Теряет хватку и вываливается из своего амплуа Ваньки-Встаньки, хотя в его возрасте и с его образом жизни, Ванька-Встанька уже наверняка вышел в тираж. Ну что же, никто не вечен.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
російська пропаганда
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія Архангельськ
Теги
Новини Росії пропаганда
Джерело
Джерело: defence-line.org
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
10
140
Смішно
56
Цікаво
3
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Він би і на запитання, чому у нього вуси від радіації відклеюються - відповів би - Які вуса???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Отброс и подонок
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Стареют члены партии Пу .и члены их повисли.пора в утиль.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...