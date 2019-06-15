Все эти долгие и торжественные реляции в РФ и Китае о том, что у них имеется гиперзвуковое оружие, которым они непременно желают поразить американские авианосцы, утомили Пентагон, и долгое игнорирование этой темы закончилось. Как известно, Штаты имеют самую гибкую структуру военно-промышленного комплекса в мире, и там стоит лишь намекнуть промышленности о том, что может возникнуть крупный заказ на новые системы вооружений, как выстроится длинный хвост из желающих выполнить этот заказ.

В отличие от конкурентов, которые замкнули такие разработки в узко корпоративные и специализированные цепочки раз и на всегда утвержденных производителей, Штаты имеют настоящий рынок, а военные – выбор. Производители же пытаются опередить конкурентов, используя самые оригинальные и новые технологии производства и принципы работы изделия.

Это уже потом, более или менее удачно, РФ и Китай воруют эти наработки и пытаются воспроизвести их у себя. Часто в их руки попадает то, что американцы забраковали и потому там понизился режим секретности. "Добытчики" же допиливают брак до готового изделия и выдают эту "вундервафлю" за собственную разработку, не имеющую аналогов и далее – по списку. В этот же кейс попало и гиперзвуковое оружие.

Собственно говоря, в разработке именно такого вида ракет наиболее важными являются два момента – тугоплавкие и легкие материалы для ее оболочки и двигатели. Все это Штаты разрабатывают давно, но для других областей применения, но "находчивые друзья" это потихоньку утащили, допилили и вот теперь носятся с гиперзвуковыми ракетами как дурак с писаной торбой. Вопрос приобрел уже не так военное, как политическое звучание. Оставлять без ответа подобные вещи – тактически вредно хотя бы потому, что у противника может создаться иллюзия превосходства, что чревато неприятностями.

В общем, тема гиперзвукового оружия снялась с якоря и рванула вперед. Думаю, что ни в Москве, ни в Пекине не сильно обрадуются тому, что Штаты поставят на вооружение в 2023 году, поскольку там это получится лучше, быстрее и в большем количестве, чем это могут настругать противники.

Так, на одном из брифингов, которые проводят американские военные, выступил генерал Нил Тергуд, который назначен ответственным за разработку и внедрение лазерного, а теперь и гиперзвукового оружия. По его словам, в 2022 году армия получит первые подразделения бронемашин "Страйкер" с боевыми лазерными установками, а спустя год ожидается готовность комплекса гиперзвукового вооружения.

Насколько можно понять, ракета будет представлять собой двухкомпонентное изделие, предназначенное для запуска с самолетов или наземных мобильных стартовых комплексов с пакетом из четырех ракет. Разгонный блок будет разгонять ракету до скоростей, превышающих 5 МАХ в атмосфере, после чего происходит отделение боевой части, которую американцы называю "глиссирующее тело". Именно боевой блок уже не будет иметь двигателей и ускорителей, поскольку скорость будет огромной и достаточной как для маневрирования на конечном участке траектории, так и для сообщения цели разрушительной кинетической энергии.

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Именно боевую часть или глиссирующее (скользящее) тело уже сейчас дорабатывает Национальная лаборатория Сандиа. Разгонной частью комплекса занимается исследовательское агентство министерства обороны США "DARPA Tactical Boost Glide". Кстати, именно ускоритель для гиперзвуковой ракеты уже доводится до финальной стадии и начаты летные испытания ускорителя с муляжом боевой части. Уже замечены полеты стратегического бомбардировщика В-52 с ракетой "AGM-183A" на пилонах. Суть испытательных полетов не разглашается, но уже понятно, что Пентагон уже имеет ускоритель для разгона боевой части, которая находится на стадии доводки.

В этом потоке новостей интересно то, что к разработке этого вида оружия одновременно подключились армия, авиация и флот, что предполагает на выходе унифицированное изделие, которое изначально будет приспособлено для использования в любой ситуации. А это значит, что примерно к 2023-24 годам должен заработать конвейер, который будет клепать гиперзвуковые ракеты как пирожки. Заметим, не штучные, полуэкспериментальные изделия как в РФ, например, а именно – крупную серию, как это было когда-то с авианосцами или сейчас – с самолетами пятого поколения.

В общем, ребята в Пекине и Москве как всегда заигрались в войнушку и дождались того момента, когда к ним пришел лесник.

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