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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Пентагон создал сверхточные гиперзвуковые ракеты

26.9тЧитати матеріал російською

Все эти долгие и торжественные реляции в РФ и Китае о том, что у них имеется гиперзвуковое оружие, которым они непременно желают поразить американские авианосцы, утомили Пентагон, и долгое игнорирование этой темы закончилось. Как известно, Штаты имеют самую гибкую структуру военно-промышленного комплекса в мире, и там стоит лишь намекнуть промышленности о том, что может возникнуть крупный заказ на новые системы вооружений, как выстроится длинный хвост из желающих выполнить этот заказ.

В отличие от конкурентов, которые замкнули такие разработки в узко корпоративные и специализированные цепочки раз и на всегда утвержденных производителей, Штаты имеют настоящий рынок, а военные – выбор. Производители же пытаются опередить конкурентов, используя самые оригинальные и новые технологии производства и принципы работы изделия.

Пентагон создал сверхточные гиперзвуковые ракеты

Это уже потом, более или менее удачно, РФ и Китай воруют эти наработки и пытаются воспроизвести их у себя. Часто в их руки попадает то, что американцы забраковали и потому там понизился режим секретности. "Добытчики" же допиливают брак до готового изделия и выдают эту "вундервафлю" за собственную разработку, не имеющую аналогов и далее – по списку. В этот же кейс попало и гиперзвуковое оружие.

Собственно говоря, в разработке именно такого вида ракет наиболее важными являются два момента – тугоплавкие и легкие материалы для ее оболочки и двигатели. Все это Штаты разрабатывают давно, но для других областей применения, но "находчивые друзья" это потихоньку утащили, допилили и вот теперь носятся с гиперзвуковыми ракетами как дурак с писаной торбой. Вопрос приобрел уже не так военное, как политическое звучание. Оставлять без ответа подобные вещи – тактически вредно хотя бы потому, что у противника может создаться иллюзия превосходства, что чревато неприятностями.

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В общем, тема гиперзвукового оружия снялась с якоря и рванула вперед. Думаю, что ни в Москве, ни в Пекине не сильно обрадуются тому, что Штаты поставят на вооружение в 2023 году, поскольку там это получится лучше, быстрее и в большем количестве, чем это могут настругать противники.

Так, на одном из брифингов, которые проводят американские военные, выступил генерал Нил Тергуд, который назначен ответственным за разработку и внедрение лазерного, а теперь и гиперзвукового оружия. По его словам, в 2022 году армия получит первые подразделения бронемашин "Страйкер" с боевыми лазерными установками, а спустя год ожидается готовность комплекса гиперзвукового вооружения.

Насколько можно понять, ракета будет представлять собой двухкомпонентное изделие, предназначенное для запуска с самолетов или наземных мобильных стартовых комплексов с пакетом из четырех ракет. Разгонный блок будет разгонять ракету до скоростей, превышающих 5 МАХ в атмосфере, после чего происходит отделение боевой части, которую американцы называю "глиссирующее тело". Именно боевой блок уже не будет иметь двигателей и ускорителей, поскольку скорость будет огромной и достаточной как для маневрирования на конечном участке траектории, так и для сообщения цели разрушительной кинетической энергии.

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Именно боевую часть или глиссирующее (скользящее) тело уже сейчас дорабатывает Национальная лаборатория Сандиа. Разгонной частью комплекса занимается исследовательское агентство министерства обороны США "DARPA Tactical Boost Glide". Кстати, именно ускоритель для гиперзвуковой ракеты уже доводится до финальной стадии и начаты летные испытания ускорителя с муляжом боевой части. Уже замечены полеты стратегического бомбардировщика В-52 с ракетой "AGM-183A" на пилонах. Суть испытательных полетов не разглашается, но уже понятно, что Пентагон уже имеет ускоритель для разгона боевой части, которая находится на стадии доводки.

В этом потоке новостей интересно то, что к разработке этого вида оружия одновременно подключились армия, авиация и флот, что предполагает на выходе унифицированное изделие, которое изначально будет приспособлено для использования в любой ситуации. А это значит, что примерно к 2023-24 годам должен заработать конвейер, который будет клепать гиперзвуковые ракеты как пирожки. Заметим, не штучные, полуэкспериментальные изделия как в РФ, например, а именно – крупную серию, как это было когда-то с авианосцами или сейчас – с самолетами пятого поколения.

В общем, ребята в Пекине и Москве как всегда заигрались в войнушку и дождались того момента, когда к ним пришел лесник.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Теми
Російська воєнна загрозавійна
Місце
США
Теги
ПентагонСШАзброя
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха )Зачётный отлиз матрасам и интересный способ выдать их отставание за перемогу.Короче хорошая мина при плохой игре.
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Golan Sim
Golan Sim
Наш неугомонный интеллектуал калоедус, проглотив "вундервафлю", решил испытать МОЩНОЕ гиперзвуковое оружие, для этого он неожиданно развязал свои конечности и попытался пустить "кручек", но опытный санитар, вовремя подбежав, успел ему сделать инъекцию галоперидола. ))
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Golan Sim, а теперь что-нибудь членораздельное клювом настучи, стукач) Там про робАта хведАра, или про пуцьку-пи*ара. Только чо-та новенькое давай, а твои сбивчивые и глупые рефлексии оставь для чечена-любовника)))
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Северг Олег
Северг Олег
Может будет, а может и не будет. По поводу того кто у кого крадёт напомню что Раптор более чем на половину создан из сворованных у СССР технологий, включая метод краевых волн Уфимцема. А так конечно не понимаю, чего вам то радоваться ? Начнись что и вы сгорите. Уже где то есть и стоят ракеты на которых написано Киев, Львов, Ивано-Франковск и т..д. Не понимаю, почему вам так хочется что бы они к вам прилетели. Зачем ?
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Мордвинов Толстожопый
Мордвинов Толстожопый
Северг Олег, а откуда такая блаженная уверенность, что ракеты "самоликвидируются"? Мы стало быть мыши, а вы-то кто? скорее всего -питекантропы. Фигура похожа на человеческую, а мозги- первобытного рашистского примата.Думается, что если будет заваруха, вы все станете исконно китайскими гражданами в течение суток, и вопрос будет закрыт навсегда.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Северг Олег, а кроме пугалок ничего в запасе нет? Ихтамнеты кончились, что-ли? Или понял наконец бесперспективность попыток "улучшения" отношений с УКРАИНОЙ. Просрали вы ее настолько, что даже ядерный шантаж уже не помогает! Так решитесь уж на что- нибудь - не тяните кота за ... хвост! А то восстановим мы мощности по производству Ядерного оружия и что тогда. Да и американские ракеты можно поближе размесить - так чтобы "договорняк" исключить! Вы же только на это надеетесь, а американцам это зачем - ваше старье они по любому собьют, а вы ихних и не заметите даже!
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