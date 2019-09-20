Говорят, что российских туристов, дорвавшихся до нормальных курортов, долго и нудно отучали не справлять нужду в бассейне. Это противоречило и духовности, и скрепности россиян, но штрафы помогли им понять, что все стоит денег и это – в том числе. Поэтому они это продолжают делать на своих скрепных курортах. С учетом того, что совково-российский морской курорт и труба канализации, которая сбрасывает нечистоты рядом с пляжем – стандартная ситуация, то им – не привыкать и курорт у них всегда включает порцию скрытой уринотерапии.

Тем не менее, загиб их скреп все равно не совпадает с тем, что принято в цивилизованном мире, а потому, в любых мероприятиях можно смело пропускать фазу уговоров и переходить к стадии наказания или толкания их портретом в их же дела. Причинно-следственная связь должна быть короткой до самого минимума, иначе просто не дойдет.

В очередной раз в этом убедились в Штатах. Десять лет оттуда шли предупреждения в Москву, наподобие: "Вова, перестань баловаться со своими ракетами средней и малой дальности". Но Вова, как обычно – делал в бассейн и тогда ему сообщили что если он хочет в этом плескаться, то ему предоставят такую возможность.

В случае с ракетами все произошло практически молниеносно. После выхода США из проваленного Москвой договора по РСМД еще прошло какое-то небольшое время, которое было необходимо для того, чтобы Вова понял, что шутки и уговоры кончились. Теперь не будет обамовско-клинтонской красной кнопки перезагрузки и прочей театральной мишуры.

После этого стало известно, что промышленность получила заказы на разработку новых систем этого диапазона дальности и адаптировать то, что есть, к новым реалиям. Что там разрабатывают новое – большой вопрос, а вот ракеты Томагавк, до этого момента имевшие воздушное и морское базирование, за несколько месяцев адаптировали для применения с наземных платформ и собственно говоря, адаптировали стандартную пусковую установку для работы с наземной мобильной платформы.

И вот в Сеть ушло видео, на которых видно, как это работает. Легким движением руки, Штаты получили просто огромное количество ракет этого диапазона. Теперь они способны наклепать столько наземных платформ, сколько посчитают нужным. Ракет – навалом, универсальных пусковых модулей – тоже, колесные платформы – штабелями стоят на консервации. Собственно говоря, для того чтобы дать фору РФ в этом диапазоне ракет, Штатам нужно от нескольких месяцев до пары лет и вся эта красота может оказаться в Польше и Румынии так быстро, что Вова даже с лошади не успеет слезть и одеть майку на свою дряблую тушку.

В общем, как в той истории с бассейном и скрепными туристами, проигрывается одна и та же древняя мистерия, которую Геродот описал как: "За что боролся, на то и напоролся", а у Фройда этаже сентенция нашла другое отражение: "Тем же концом и по тому же месту".

Так и хочется теперь спросить Вову Вововича: "Ну что, пердун, доигрался в ракетки?".

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