На Московии сейчас, как в той старой песне "назрели предпосылки для скандала, покойный подал голос из руин".

Десять дней назад, российский авиационный надзорный орган выпусти предварительное заключение о причинах катастрофы не имеющего аналогов звездолета "Суперджет". Выводы предварительные, но из них следует, что замечательный и во многом – выдающийся аэроплан просто попал в руки не тем людям, грубо говоря – клоунам или артистам разговорного жанра. Мол, для того, чтобы трындеть со сцены – нужны одни знания, а для управления самолетом с пассажирами – другие. Совмещение же одного и другого, вылилось в известную катастрофу на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.

То есть, была выдана пунктирная линия, ведущая к окончательному заключению, которое уже будет иметь юридические, материальные и репутационные последствия. Проще говоря, дело ведут к тому, что виновата молния, которая бьет где попала, без согласования с местными властями и неумение пилотов летать между молниями. То, что хотят показать следователи – очевидно. Самолет – отличный, а пилоты у Аэрофлота – рвань.

Такой ход событий, неизбежно приведет к солидным штафам в бюджет и компенсациям семьям пострадавших, а поскольку это таки была катастрофа, то есть – происшествие с жертвами, то возможно кто-то и должен присесть. Например, на пошивку валенок могут отправиться пилоты, инструкторы и вертикаль начальства в Аэрофлоте.

Понятно, что такая перспектива никак не устраивает авиакомпанию, пусть и контролируемую людьми Путина. Дело в том, что по их версии, отвечать должны три стороны: Аэрофлот, как оператор разбившегося самолета, изготовитель чудо-самолета и третье лицо, которое заставило Аэрофлот набраться этой дряни, как собака блох.

Пока это не открытая склока и даже не анонс этой склоки, но сегодня прозвучал тонкий намек на толстые обстоятельства, а именно. Некто Виталий Савельев, впервые после шереметьевской авиакатастрофы, публично прокомментировал ход расследования и те выводы, которые уже огласила комиссия. В частности, после принесения соболезнования родным и близким пострадавших и погибших, он отметил такое: "МАК (контролирующий и ведущий расследование орган) опубликовал предварительный отчет катастрофы. К нам много вопросов, и у нас много вопросов".

Надо полагать, что вопросы эти есть как к следователям, так и к изготовителям самого самолета. Аэрофлот – крупнейший эксплуатант этого самолета и уж кому, как не ему известно, какую поделку его заставили купить, поскольку больше таких желающих нет. Он культурно выдержал больше месяца, надеясь на то, что для лохов будет придумана какая-то дикая версия типа украинского штурмовика, НЛО или сирийских артиллеристах, но молчание было принято за слабость и в Аэрофлоте почувствовали, что могут остаться крайними. Именно поэтому Савельев и предупредил коллег о том, что если "Вы хотите песен? Их есть у меня!".

А если ситуация начнет разворачиваться в таком ракурсе, то на весь мир может разнестись весть о том, что такое, на самом деле, этот самый хваленый "Суперджет", кто его создатели и строители, а главное – что такое МАК и какую чушь на заказ он может исполнить.

В общем, такого там раньше не было и вот – полетели первые ласточки. Это – хороший признак. Что-то там начало скрипеть и греться.

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