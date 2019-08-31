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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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На борту МКС – праздник

1.9т Читати матеріал російською

На борту МКС – праздник, и не просто праздник, а двойной или даже тройной праздник. Ну первый праздник – ракета не полетела распугивать бурятов по тайге, а таки улетела в космос. Специалисты из "Москосмоса", на условиях анонимности, сообщили о применении новой формулы при запуске российских ракет, название которой очень напоминает один из украинских теле аналов – 1:1. Что означает – одна ракета – в тайгу, песок или море, а одна – в космос.

Таким образом, первая ракета приносится в жертву богу Космоса Йолопукка и вторая – может спокойно лететь, невзирая на перевернутый датчик, дырки в корпусе или что-то еще. Как известно, 8 августа для Йолопукки была запущена ракета Буревестник, успешно приводнившаяся в акватории Белого моря. Источники, близкие к Бычарову Ручью, отметили, что когда Путину сказали о падении Буревестника в море, он всего лишь ответил: "В море, так – в море", и уныло посмотрел на морской горизонт в Сочи. Видимо про себя подумал, что море морю – рознь. Вот здесь бы он не стал запускать Буревестник. Пускай там саамы (лопари) светятся.

В общем, ракета таки полетела в космос и не просто "в дальнейшее пространство", как это часто бывает, а в окрестности МКС, как и должно было произойти по плану. Правда, с первого разу пристыковаться не получилось, но ведь и не протаранил же корабль станцию, как это тоже бывало ранее?

Как всегда, корабль доставил российским космонавтам нужные в быту вещи – крестики, иконки, ладан, мощи святого Опесторхоза сочинского и туапсинского, но главное – он привез робота и экзоскелет для управления им.

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Тут надо заметить, что доставка грузов российскими ракетами на МКС уже давно считается одной из самых дорогих из расчета на килограмм веса и потому – трудно даже представить, сколько этот металлолом стоил, чтобы его довезти. Кроме того, понятие "робот" сейчас включает в себя наличие автономной системы, для которой не нужен ни джойстик, ни тем более – экзоскелет. Видимо, в Москве роботами принято называть нечто другое, для чего и нужен экзоскелет. С другой стороны, по улицах у них уже давно ходят экзоскелеты росгвардии с дубинками и прочим, а вот в космосе – впервые.

Но со второй попытки корабль таки пристыковали и втащили на станцию как самого робота, так и экзосклет. Название роботу дали "Федор", но после десяти безуспешных попыток включить агрегат, космонавты назвали его "Пидор". Поскольку Путин лично одобрил создание агрегата и его отправку в космос, то деваться было некуда, надо было его запускать любым способом, гаечным ключом, молотком, чем угодно, но включать.

Провозившись с роботом сутки, ситуация стала развиваться по схеме подлодки "Лошарик" и в ЦУП кто-то сообразил посоветовать космонавтам вытащить и выкинуть в космос его аккумуляторную батарею, что и было сделано. Источники сообщают, что она упала в малозаселенных районах Таймыра, где образовался кратер диаметром 500 метров, после ее взрыва.

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Те же специалисты ЦУПа посоветовали засунуть роботу новый аккумулятор сзади, что и было проделано. Потом туда же была засунута отвертка и робот начал шевелить пальцами даже без управления с экзоскелета. Но когда его официально включили, он перестал шевелить пальцами и заговорил страшним, хрипким голосом:

"І слухай, бл*ть, от бл*ть він смотрить шо та х*йня летить. Кругом неї лампи, фари, а сама червоняста лампа мигає. А летить воной ому на город. От воно стало коло клуні і мига…".

Все это время, российские космонавты безуспешно пытались выключить робота, одновременно соображая, кто ему дал послушать известное произведение классика украинской словесности, Леся Подервьянського.

В общем, гаечным ключом и молотком опять ничего не удалось добиться, и только вынутый аккумулятор угомонил Федю. Но в целом – работающий робот стал третей удачей подряд и не важно, что он там рассказывал. Говорят, что от счастья Рогозин третьи сутки с батута не слазит. Путин – тоже доволен, говорят, что он мило улыбается и как всегда в это время года стоит в лыжи обутый, на асфальте, хоть они и не едут вовсе.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
космос Роскосмос Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Знатно подгорает у этого калоеда. Оно и понятно, в Украине даже ни одного спутника своего нет.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хорошая, пламенная статья. Слегка напоминает рассуждения папуасского шамана о недостатках интерфейса MS Windows 95, но то таке. :) А вообще зря автор так о российском роботе. Мало ли каких Фёдоров в космос не запускают? Вон американцы даже целого Каденюка однажды на "шаттле" к звёздам прокатили... :) Что поделаешь? Одни могут строить ракеты, а другие способны быть лишь пассажирами на них. И критиковать строителей.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Давно его не слышал. От санитаров что ли убежал?
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