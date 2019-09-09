Первого сентября, мы кратко описывали ситуацию о том, что вслед за ударом сирийских (или российских?) ВВС по колонне снабжения турецких войск в районе Идлиба, 31 августа американцы нанесли свой удар в этом же район, что очень сильно возмутило российских военных и для гневного ответа на это событие, Машу Захарову срочно прогнали через усиленную детоксикацию и поставили перед микрофоном. Напомним, тогда она сказала следующее:

"США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию… США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей… Авиаудар США был нанесен между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в 15:00 31 августа".

В этой ситуации, действия Штатов абсолютно понятны. Они так работают не только в Сирии. Если бородатые нагадили Штатам и уже определены как террористы, да плюс к тому – наследили до места своего сбора – "пожалуйте бриться!". И тут кому-то доверять разведывательную информацию именно оперативного характера, никто не стал бы.

Другое дело, что в Москве (и не только там) уже настолько увлеклись колумбийской мукой, расфасованной в Аргентине, что объективная реальность все чаще ускользает из рук официальных лиц, оставляя за собой то "сушняк" во рту, то лютый пробой на "хавчик". В общем, Маше лучше было бы помолчать и не выступать по поводу этого удара, а еще лучше – сделать вид, что это был у них там взрыв бытового газа или самогонного, аль-каидского аппарата. Но нет, во всем виноваты пиндосы и лишний раз об этом рассказать – самое то.

Но Маша Захарова сказала, что в этот раз американцы не предупредили и нанесли внезапный удар. Прямо так своим ртом и сказала. Это значит, что для российских ПВО это были неопознанные цели, о которых никто не предупреждал и полетело это в цели на расстоянии менее 100 км от Хмеймима и того самого С-400. Скорее всего, летело со стороны Средиземного моря, а это значит, что прямо над С-400 и если это были крылатые ракеты, то наверняка даже крыльями покачали над Хмеймимом, мол: "Привет – буфет!".

В общем, такая ситуация была идеальной для работы российского "Триумфа", но как говорят, он лишь выдал в эфир "Ы-ы-ы" и на этом – все. Проще говоря, теперь россиянам просто нечего рассказывать по поводу того, почему же они не перехватили ракеты. Они, в этой ситуации, никому и ничего не были обязаны, а сами боеприпасы пролетели в охраняемой хоне российской авиабазы.

Проще говоря, россияне просто были обязаны сбить эти ракеты.

Но в этот раз американцы не стали приводить подробностей того, чем именно они нанесли удары. Раньше они четко и до единицы сообщали количество выпущенных "Томагавков" и сколько из них достигли цели. Вся математика была налицо, но не в этот раз. Расплывчатое "ракетный удар" вообще не дает представления ни о том, откуда он наносился, ни какими средствами.

А ведь не исключено, что это были не Томагавки, а авиационные ракеты или корректируемые авиабомбы. В таком случае, над Хмеймимом летали или F-22, или (что скорее всего) F-35. Но как бы там ни было, россияне просто ничего не увидели и узнали о налете уже после того, как цель была поражена, что их сразу и возмутило.

Новини В России раскручивается истерия

Но тогда возникает вопрос о том, что там делают вот эти замечательные С-300 и тем более – С-400? Ведь они не просто "прощелкали" удар неопознанных ракет или самолетов, они его прозевали прямо у себя под носом, на удалении 90 км, с которого уже можно эффективно атаковать сам Хмеймим.

Это значит, что они просто ничего не увидели и против того, что применили американцы, это барахло не действует, как не действует против израильских F-35I"Адир", от которых сами израильтяне – в полном восторге. Видимо они просто не могут рассказать всего, но над Хмеймимом они (видимо) уже полетали и увидели, что С-400 дремает, не различая цели.

Здесь уже просто не могут работать отговорки типа "не хотели обострять". Российские пилоты чуть не таранят американские самолеты-разведчики над нейтральными водами и вообще не переживают над тем, что могут что-то обострить. При этом, они видят самолет на транспондере и визуально наблюдают знаки принадлежности самолета к ВВС США.

Причем, огромный самолет спокойно себе летит и не доставляет никому и никаких проблем. Тем не менее, россиян это не смущает. А если бы на нем не было знаков принадлежности, был выключен транспондер и он летел бы в 90 км от их стратегической авиабазы, что тогда?

Так что тут может быть одно пояснение. Железяки не работают по тем системам вооружений, которые в этот раз применили Штаты и бог с ними с С-300, С-400 тоже не сработали. И вот теперь – привет другу Реджепу, который накупил себе этих вундервафлей.

Да, зря Маша варежку разинула, ой – зря!

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