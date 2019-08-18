Прошло уже полтора месяца с момента инцидента с подлодкой Лошарик, в ходе которого погибло 14 российских подводников, а до сих пор нет ни вменяемых пояснений причин самого инцидента, ни причин такого количества жертв. Более того, как и предполагалось, тема сошла на нет, оттесненная гигантскими пожарами в Сибири, взрывом чего-то большого на артскладах под Ачинском и, конечно же – взрывом ракеты "Буревестник" под Северодвинском.

Понятно, что последний инцидент вызвал наибольший резонанс в связи с тем, что после взрыва во многих местах было обнаружено аномальное повышение уровня радиации, а потому – внимание переключилось на этот инцидент. Тем не менее, в любом последующем инциденте и даже во всех вместе взятых, людей погибло вполовину меньше, чем во время инцидента с Лошариком. Но тем не менее, тема уже сдана в архив и практически никому не интересна, кроме специалистов в этой области.

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Тем временем, какие-то подробности и непременно из неназванных источников все равно попадают на публику, где остаются без анализа. Поскольку официальной версии аварии не последовало, ее подменили сомнительной любительской версией о пожаре и взрыве в аккумуляторном отсеке. Но то, как подается версия, говорит о многом, и в частности, что она специально подготовлена для того, чтобы ее было легче глотнуть публике.

В общем, суть этой версии сводится к тому, что авария произошла в связи с тем, что российские подлодки, в том числе и Лошарик, были спроектированы и построены еще в совковые времена, когда сохранялась внутрисовковая кооперация оборонной промышленности. В частности, на такие подлодки устанавливались серебряно-цинковые аккумуляторные батареи, произведенные предприятиями Украины, но после развала совка, а особенно после начала агрессии РФ против Украины, почти вся кооперация была утеряна и россияне стали снабжать подлодки литий-ионными батареями собственного производства. Поскольку малейшие нарушения технологического процесса при их изготовлении чреваты возгоранием и даже взрывами аккумулятора, то и этот взрыв был причислен к такого рода инцидентам.

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Как подтверждение самой возможности такого развития событий, проводится аналогия с гибелью подлодки "Комсомолец", у которой все тоже началось с пожара в аккумуляторном отсеке, с последующим взрывом, нарушением герметичности и последующим затоплением субмарины.

Вот именно такая конструкция версии наводит на сомнения в том, что же произошло на самом деле. Ведь если Лошарик пострадал из-за некачественных литий-ионных батарей российской сборки, то Комсомолец в принципе не мог иметь подобных проблем. Он был спроектирован, создан, поставлен на боевое дежурство, пережил аварию и затонул еще при совке, и в таком случае, на нем должны были стоять надежные серебряно-цинковые батареи. Никаких литий-ионных на нем не могло быть и близко. Если же бахнули серебряные батареи, то зачем рассказывать эпопею о ненадежных батареях российского производства и приплетать к этому Украину?

Все это очень смахивает на сказку, специально созданную таким образом, чтобы сместить точку внимания на другие проблемы, в частности, на очевидное российско-украинское противостояние, на которое можно списать даже аварию подлодки в тысячах километров от Украины.

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То есть, прессе и общественности, которая еще не утратила интерес к теме, была специальным образом приготовлена кость-версия, которую с удовольствием грызут все желающие, а тем временем, истинные причины аварии настолько неприятны, что для их прикрытия в ход пошла и Украина.

Специальные западные военные издания не оставляют эту тему и собирают в кучу все, что так или иначе доходит до публичной сферы, в том числе, и указанную выше версию о некачественных батареях. Но кроме этого, они собрали куски информации, которые просто не нашли куда пристроить, в том числе и в эту спорную версию.

Так, стало известно, что осенью Лошарик будет доставлен на верфь "Звездочка" в том самом Северодвинске, рядом с которым недавно не очень удачно полетала ракета "Буревестник", для проведения исследования повреждений и, возможно – ремонта.

Что самое интересное, источники сообщили о трех первых этапах работ, которые должны проводиться с аварийной подлодкой. И первый из них – откачка воды из аварийной субмарины. То есть, все это время речь шла о том, что внутри лодки случился пожар и взрыв, а теперь оказывается, что она затоплена. Поскольку пока не известно состояние ядерной силовой установки Лошарика, никто не может сказать, что там за вода внутри, с точки зрения радиоактивности. Поэтому откачка будет производиться в заводских условиях.

Но уже эта информация вызывает ряд вопросов. Например, в прессе циркулировала информация о том, что экипаж Лошарика героически боролся с огнем или дымом, используя индивидуальные дыхательные аппараты, как их называют в американской прессе "PDU-4D".

По данным американской прессы, аппарат дает возможность выжить в задымленном помещении 20 минут, а кроме того он имеет возможность подсоединения нового модуля для дыхания, от полностью заряженного резервного аппарата или просто – запасной модуль. По информации, добытой американскими коллегами, экипаж Лошарика отработал двойную норму времени, использовав запасные модули, и это дало ему 40 минут времени для борьбы с пожаром.

Если за 40 минут они так и не смогли потушить пожар в довольно ограниченном пространстве, то они либо совершенно бестолковые пассажиры, либо речь идет не о замыкании в электропроводке или в аккумуляторах. За 40 минут в тесном пространстве мини-субмарины должен был выгореть весь кислород и огонь просто потух бы по этой причине.

Но теперь оказывается, что Лошарик – заполнен водой и остается заполненным ею до настоящего момента. В связи с этим возникает другой вопрос, наверное, более общий: "Джентльмены, у вас там горело или тонуло?". Если горело, то откуда вода и героическое тушение пожара? Откуда там горящие аккумуляторы с замкнувшей проводкой?

Но есть и еще ряд вопросов, связанных с информацией другого характера. Еще в первой серии статей мы отталкивались от публичных данных по Лошарику, а в них речь шла о том, что максимальная вместимость этой субмарины – 10 человек. Наверное, это три смены по три человека, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство и командир. Итого – десять человек.

Американцы пишут, что Лошарик прибыл на базу подводного флота ВМФ РФ Севердвинск, пристыкованным к АПЛ Подмосковье. Это значит, что субмарина-база, притащила на себе аварийную, затопленную мини-субмарину. Собственно говоря, о том, что Подмосковье пришла с Лошариком – пишут все, просто никто не уточнял, что Лошарик оказался затопленным, причем – непонятно какой водой – радиоактивной или нет.

Следом – новые подробности. Из анонимного источника таки подтверждается, что весь экипаж Лошарика – 10 офицеров, боролись за его живучесть. Никаких гражданских, которых якобы там спасли – не было в принципе. После того, как начала развиваться нештатная ситуация, сообщения с базовой подлодкой не было, а люки были закрыты.

А дальше – совершенно странная история. Якобы, не сумев справиться с возгоранием и полностью исчерпав ресурс дыхательных приборов, экипаж Лошарика запросил командира Подмосковья об эвакуации. Опять же, якобы командир дал "добро", и к месту стыковки Лошарика выдвинулись четыре офицера уже экипажа "Подмосковья".

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Видимо, они должны были открыть стыковочный узел со своей стороны, хотя это наверняка можно было сделать с центрального поста управления кораблем. В любом случае, туда прибыли еще четыре офицера. И вот в момент, когда экипаж Лошарика находился со своей стороны, а четыре офицера – со стороны Подмосковья, случился взрыв или что-то другое, что привело к гибели всех 14 человек. Но что бы там не произошло, это привело к затоплению Лошарика и если погибли 4 офицера Подмосковья, то, наверное, произошло затопление и того отсека лодки-базы, в котором находился стыковочный узел.

В таком случае, ситуация становится вообще абсурдной, с точки зрения того, что было официально сообщено в прессу. Например, Лошарик уже/еще был пристыкован к Подмосковью, когда случилась авария, либо пристыковался уже аварийным? Если был пристыкован, то почему из него удалось выпустить только гражданских (по официальной версии) и почему не ушли десять офицеров? Если они остались для борьбы с пожаром, то почему не потушили его почти за час в помещении, чуть большем однокомнатной квартиры-хрущевки?

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Если же про гражданских придумали, чтобы накинуть на историю героизму и выбить слезу, то скорее всего, Лошарик потерпел аварию вблизи Подмосковья и его экипаж просто не мог покинуть субмарину, поскольку такая лодка не имеет средств аварийного спасения. Ей надо было стыковаться с лодкой-базой, и только после этого принимать решение об эвакуации.

Отсюда следует, что экипаж Лошарика, если он действительно израсходовал два комплекта индивидуальных дыхательных средств и еще какое-то время держался на централизованной системе спасения, пытался вернуть лодку на базу и состыковаться, а значит – находился на расстоянии 20-40 минут ходу. В момент стыковки его уже встречала аварийно-спасательная команда из четырех офицеров Подмосковья. Поскольку Лошарик таки оказался пристыкованным, то экипажу удалось вернуть лодку на базу, но после стыковки произошла вторая стадия аварии, которая и погубила всех членов его экипажа и аварийно-спасательную группу.

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Тут становится понятно, что именно вторая часть аварии произошла уже не совсем внутри Лошарика. Если бы речь шла только о пожаре или задымлении внутри него, то четверо спасателей просто не могли бы погибнуть, поскольку они находились вне корпуса Лошарика. Если это действительно был взрыв, то взорвалось что-то в момент его извлечения из Лошарика, но уже внутри корпуса Подмосковья, и вполне возможно, что от взрыва как раз и произошла разгерметизация либо корпуса Лошарика, либо корпуса Подмосковья, в районе стыковочного узла. Если это так, то трупы до сих пор не извлечены и находятся в воде на месте аварии.

Но и это еще не вся информация. Уже есть информация о том, что после откачки воды из Лошарика, будет произведена инспекция его титанового корпуса, на предмет повреждений во время взрыва. То есть, бахнуло там что-то очень прилично. Батареи так не взрываются. Более того, соответствующие смежники уже приведены в готовность для того, чтобы в случае необходимости, изготовить элементы внутренней конструкции Лошарика, которые вышли из строя. Кроме того, даже без осмотра уже готовится к замене навигационное оборудования, системы жизнеобеспечения, гидролокатор и прочее.

В общем, что бы там не стало причиной аварии, оно имеет совершено другой характер, относительно аккуратно проталкиваемых версий, которые трещат и разваливаются при ближайшем рассмотрении. Такое бывает всегда, когда надо скрыть что-то еще более опасное, чем вложено в официальные и не совсем официальные версии. От всего этого на километр разит операцией информационного прикрытия, которые в конторе явно разучились делать как следует. Другой вопрос, что же на самом деле исполняла субмарина Лошарик, и что ее так основательно погубило? Думаю, что невзирая на все усилия Москвы, все это проступит наружу, и намного быстрее, чем это кажется сейчас.

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