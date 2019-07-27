Ныне уже покойный российский "юморист" Михаил Задорнов, перед отходом в мир вечных кобзонов, успел совершить символическое замыкание круга своей жизни. В самом деле, в своей юности, Миша был студентом московского авиационного института и даже получил диплом авиационного инженера. Но, как это часто бывает, на учебу у Миши времени не оставалось вовсе, поскольку он мощно двинулся по комсомольской линии, а именно он занимался любительским сатирическим театром, что-то наподобие КВН. В итоге, он стал писать сценарии к эстрадным пьескам, просто писать, а потом и выступать со своими юмористическими миниатюрами.

Понятно, что ни дня по специальности он не работал, и постепенно из авиационного инженера сделался писателем-сатириком и эстрадным артистом. Это что-то напоминает, не так ли? И что характерно, некто Сечин, знаменитый руководитель "Роснефти", сделал обратный Задорнову путь. Он – дипломированный писатель-романист, но плюнул на свой диплом и профессию - и заделался нефтяником №1 в стране с крупнейшими мировыми запасами нефти.

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Тем не менее, в конце своей жизни, Миша вернулся к истокам, и в 2014 году выдал свою знаменитую "шутку", которая осталась его визиткой даже после смерти. Его реприза о сбитом малазийском авиалайнере в плане того, что тот упал потому, что тяжелее воздуха, таки выдала в нем авиационного инженера. Но шутка оказалась нехорошей, и возможно – фатальной.

На самом деле, шутить можно как угодно: от легкого до черного юмора - все в ходу и зависит лишь от вкусов шутника и слушающего эти шутки. Но другое дело, когда такое выдается на огромную аудиторию с тем, чтобы за это получить материальное вознаграждение, это – совсем другой случай. Вознаграждение может наведаться не только в виде энной суммы денег, но и в образе барышни с черным капюшоном и косой. Что в его случае и произошло. Очень скоро, после своей шутки, ему стало "зле", и оказалось, что оно уже не лечится. Посему теперь он может рассказывать теорию соотношения веса самолета к плотности воздуха непосредственно пассажирам и экипажу того самого самолета.

Но тогда, когда эта шутка была озвучена, она прошла на "ура", поскольку на Московии такие шутки ценятся и понимаются огромными массами трудящихся и интеллигенции. Оно и понятно, поскольку тот же Задорнов просто добавил гротеска в тему, а на самом деле то же самое делали и делают чиновники самого высокого ранга, только скучно и уныло.

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Так, лет десять подряд, российские высокопоставленные деятели, начиная с самого Путина, долго и язвительно шутили по поводу сланцевых нефти и газа, мол, это – мистификация, которая вот-вот лопнет. Не лопнула. Шутки прекратились, и если раньше это была любимая тема чиновников и СМИ, то теперь ее просто не трогают, будто и нет ее вовсе.

Те же самые и в тех же красках рисовали картину "нет электромобилю", но теперь ситуация меняется просто на глазах. Не знаю, как там в РФ, а у нас уже очень часто можно встретить электромобиль. В Европе это уже вполне рядовое явление. Думаю, что в США дело зашло еще дальше. Кстати, в Японии и даже Китае – тоже. Думаю, что тема прокисает просто у нас на глазах. В Москве просто перестанут рассуждать на эту тему, и она умрет.

Ну и, конечно, любимой темой для юмора и сарказма была и есть космическая программа Илона Маска. Они натужно пытаются юморить - при том, что его компания все сильнее "отжимает" рынок запусков у РФ. Но, как мы знаем, ситуация именно с этим меняется кардинально, и эта неделя принесла новую, очень любопытную и показательную информацию.

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Все чаще складывается впечатление, что Московия — такое странное место, где ничего толкового придумать самостоятельно не могут, разве что-то украдут где-то и запилят по образу и подобию. Но наблюдая за тем, как у других людей получаются новые и замечательные вещи, они от зависти исходят желчью, и чтобы скрыть это – обсмеивают это новое зло и похабно. На самом деле, это даже не юмор, а ненависть, упакованная в обертку шутки.

В общем, Маску досталось по полной программе, поскольку он надругался над их иконами – углеводородами, космосом и прочим. Кстати, в плане космоса, у Маска намечается новый прорыв. Ведь его компания создала, по сути, многоразовые космические системы, найдя другое решение этого вопроса, и в отличии от запредельно дорогих Шаттлов, его ракеты садятся просто всеми своими частями и летят снова.

Россияне об этом уже не юморят. Шутки кончились. Теперь Маск отжимает у Роскосмоса рынок и делает это с такой скоростью, что Рогозин с батутом скоро будут выступать только в цирке. Кстати, жаль нету Задорнова. Дело в том, что ракеты – тоже тяжелее воздуха. Наверняка он нашел бы чем ущипнуть и Маска.

В самом деле, в Сети появилось множество фото и видео материалов о ходе строительства двух необычных космических аппаратов "Starhopper", вернее – нижней части аппарата. Смотрится она громоздко и пока – неуклюже. С виду эта часть напоминает огромную бочку на ножках и действительно, диаметр аппарата составляет 9 метров. Поскольку именно он должен выполнять межпланетные рейсы, внутреннее пространство должно быть достаточно большим, чтобы вместить экипаж и все необходимое для длительной экспедиции, без подвоза чего-то с Земли.

Но как там будет выглядеть сам "Starhopper" - вопрос второй или даже третий. Главным вопросом был двигатель или двигатели, которые смогут не просто двигать эту махину к поставленной цели, но и сумеют посадить ее на поверхность земли или другой планеты.

Как говорят в самой "SpaceX", разработка двигателя нового поколения с управляемым дожиганием топлива велась как в совке, так и в Штатах, но процесс работы двигателя был связан с целым рядом проблем, касающихся как раз вопроса дожигания топлива и адаптивных способностей системы для того, чтобы работа двигателя была стабильной. В связи с избыточной сложностью проекта, двигатели так и остались на бумаге или в виде макетов. Никто не вывел их даже до стадии стендовых испытаний.

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Это требовало больших средств и упорной работы коллектива высококлассных специалистов. Маск взялся довести дело до ума, и "SpaceX" начала работу над двигателем "FFSCRaptor". Впервые прототип этого двигателя был допущен к огневым испытаниям в 2014, и с тех пор в в различных фазах испытаний были использованы шесть двигателей, производства "SpaceX". В ходе этих испытаний были как раз обнаружены те проблемы, которые стояли перед разработчиками с самого начала, и благодаря новейшим технологиям и творческой работе коллектива, успешно были преодолены.

В итоге, кроме нового принципа сжигания топлива, двигатель получился еще и с изменяемым вектором тяги. Это особенно важно для стадии посадочного маневрирования. По сути, от первоначального прототипа осталась лишь концепция, а сам двигатель и его эксплуатационные возможности стали совершенно другими.

И вот на днях случилось то, что должно было случится. Тот самый нижний сегмент новой ракеты был оснащен двигателем RaptorSN06 и совершил свой первый тестовый полет. Аппарат оторвался от земли, поднялся на высоту 20 метров, отлетел немного в сторону и мягко приземлился посредством того самого двигателя. Все прошло штатно и без вопросов. Двигатель нового поколения отработал на пятерочку.

Теперь, в середине августа, будет осуществлен подъем модуля на 200 метров и он снова будет посажен за счет изменения мощности работы двигателя. В общем, Илон Маск решительно ушел туда, куда не смогли пойти ни НАСА, ни совковый космический комплекс, что уж там говорить об РФ.

В общем Штаты в лице Маска уходят в такие дали, куда человечество еще не заходило, а вот РФ – ржет со всего этого заливистым смехом. Но как было написано на воротах концлагеря в районе Магадана: "Кто на что учился". У пост-совка получаются юмористы, а у нормальных людей – вот это все.

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