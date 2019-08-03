Похоже на то, что выступление в Конгрессе бывшего спецпрокурора Мюллера не прошло без последствий для Белого Дома. Насколько можно понять, однозначных предпосылок для запуска процедуры импичмента собрать не удалось, но ситуация была на грани этой ситуации. В принципе, даже если бы Трамп и надумал "повесить шашку в кладовку", сделать это не дают устоявшиеся традиции. В общем, такой маневр был исполнен президентом Никсоном, но тогда действительно ситуация была такая, что другого достойного выхода просто не было.

Для тех, кто не в курсе – формализация импичмента уже не давала бы ему вообще никаких шансов повлиять на ситуацию, а так – он подал в отставку и процедура была автоматически остановлена. Но это Конгресс нажал на тормоз, а следствие только набирало обороты, и Никсон мог надолго уехать в федеральную тюрьму. В такой ситуации только его наследник по Овальному Кабинету мог полностью остановить расследование, путем помилования Никсона за то, что уже стало известно и что только начинало вырисовываться из его действий на посту президента. В общем, он ушел со скандалом, но не с позором. Страница была перевернута и забыта.

С Трампом до этого не дошло, и возможно, взвешивая возможные последствия даже добровольной отставки, было решено, что это будет выглядеть как сильный репутационный удар по всем Штатам и их системе власти. Но то, что действующий президент оказался с ослабленными позициями – не вызывает сомнений, поскольку он вынужден делать некоторые вещи, на которых настаивают самые ярые оппоненты – демократы.

Новини Трамп ввел новые санкции против России

Так, еще год назад, Штаты ввели первую часть обязательных санкций, которыми по закону о контроле за химическим оружием, Трамп обязан был применить в отношение РФ за применение боевого отравляющего вещества против подданного Ее Величества – Скрипаля, его дочки и посторонних лиц, которые случайно оказались поражены этим веществом.

В отличие от других санкций, эти Трамп был обязан ввести. Его желание или не желание – не имело значения. Но закон регламентирует их двух стадийное введение. Сначала вводится начальный пакет и виновной стороне предъявляются требования о раскрытии всей информации, связанной с инцидентом – допуске международных инспекторов, для контроля за ходом расследования и всем, что связано с инцидентом, в том числе – местам возможного хранения и производства вещества. Но все это делается после того, как страна, в данном случае – РФ, признает свою вину за инцидент.

Если в течение этих трех месяцев виновная сторона выполнила все эти условия и была искренней в проведении расследования, по истечение трех месяцев принималось решение о снятии санкций первой фазы. То есть, они действуют в режиме стимула.

В противном случае, если сторона не идет на открытое сотрудничество и расследование, и более того – отрицает свою причастность, вводится вторая, более серьезная часть санкций. Но опять же, на все про все, отпущено три месяца, но Трамп так их и не ввел, хотя срок истек еще в конце 2018 года и не дал никаких пояснений, на основании чего он не выполняет прямых требований закона.

Собственно говоря, это, и многое другое что делал или чего не делал Трамп, указывало на не желание ущемлять интересы РФ. Уже после истечения трехмесячного срока, Трамп не раз называл Путина "хорошим парнем", но тогда кто такие "плохие парни"? Мало того, что Москва применила БОВ на территории союзника и партнера по НАТО, так Путин еще и сделал "рыбьи глаза", ответив как обычно "это не мы". И все равно, для Трампа он остался "хорошим парнем".

Но вот в среду прошло сообщение о том, что между Трампом и Путиным произошел телефонный разговор. Из того, что там обсуждалось, озвучено только предложение Трампа помочь Путину тушить пожары в Сибири. И вот на следующий день, из Вашингтона пошла информация о том, что Трамп таки ввел вторую часть санкций против Москвы, что от него настойчиво требовали демократы.

Похоже на то, что сделал он это не от хорошей жизни, а вынужденно, в рамках каких-то компромиссов, а это значит, что на самом деле, ситуация с расследованием действий Трампа – намного серьезнее, чем выглядит на первый взгляд. Видимо демократы и часть республиканцев, таки взяли его за больное. Но насколько это соответствует действительности, будет видно по ряду подобных действий. Нам же приятно отметить, что пусть и через 9 месяцев, вместо 3, санкции таки введены. А что касается РФ, там действует принцип: "Санкций много не бывает".

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