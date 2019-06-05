В Сеть вышла информация о том, что на майские праздники в Подмосковье произошел очень неприятный инцидент на режимном объекте. Речь идет о том, что в цех одного из предприятий ракетно-космического комплекса "Энергия" проникли неустановленные лица и произвели там неустановленные действия. По официальной версии, это были сборщики цветных металлов и они что-то там украли из электронных плат, используемых в космических приборах. Однако, никаких сведений о том, сколько и каких именно металлов было украдено – не сообщается.

Похоже на то, что это – не первый случай проникновения в подобные объекты посторонних лиц. Так, есть сведения о том, что туда проникали сборщики пластика и выносили оттуда различные пластиковые и резиновые изделия, даже использованные, но никто и ничего толком об этом не рассказывает, ибо – высшая степень секретности и все такое. Она не очень касается сборщиков вторсырья, но большинство читателей не считают себя таковыми, а потому – знать подробности дела им не положено.

Тем не менее, какой-то свет на это происшествие был пролит из совершенно неожиданного источника. Некто Дима Рогозин дал интервью агентству "Интерфакс", где сообщил удивительные подробности другого свойства. Оказывается, возглавляемый им "Роскосмос" предложил запустить систему космического мониторинга "Государево око", с помощью которой можно наблюдать любое событие на территории РФ в реальном времени.

Как нетрудно догадаться, государь тут – Путин, и рогозинская идея сводится к тому, чтобы помочь Путину уличать нерадивых чиновников во лжи. Например, губернатор докладывает, что завод по производству электрических, гусеничных легковых автомобилей "На Берлин!" с новой гладкоствольной пушкой – почти построен, однако государь прекрасно знает эту сволочь – своих чиновников, а потому – имеет основания полагать, что завод даже строить не начали.

В этом случае ему поможет "Государево око". И пока губернатор бодро рапортует на фоне искусственно созданной картинки завода, Путина наводит спутник и видит все как есть. Тут же показывает это губернатору и тот – в ужасе плачет. Путин плачет от сознания своего, государевого величия, Рогозин плачет от радости, а спутник плачет – глядя на Путина, Рогозина и Губернатора.

Но разоблачительная картинка может и не попасть на глаза государю, если в платы впаять нужные детали, которые смогут передавать Путину слегка отредактированную картинку завода и вообще – чего угодно. В таком случае, Путин наводит систему на нужную точку, а она – подбирает нужную картинку. Например, где-то должны были построить школу, Путин жмет кнопку и система показывает его самого на лошади, без майки, только в кальсонах и с сачком в руках. Сразу возникают воспоминания о рыбалке и он смягчается. Все довольны, всем – хорошо.

Причем, сам Рогозин утверждает, что полный доступ к системе будет лишь у Путина, а ограниченный – у правительства. Надо полагать, что полный доступ к системе будет иметь опцию демонстрации изображений даже из сторонних источников, например из интернет-ресурса "Порнохаб". Хотя, этого Рогозина еще попробуй пойми!

Так вот, в связи с этим, проникновение неизвестных в приборостроительный цех РКК "Энергия" выглядит уже не так однозначно, ведь именно там создается интеллектуальная начинка спутников для системы "Государево око". Как сообщили анонимные источники, на эту мысль следователей натолкнули две необычные детали этого дела. Первая, из цеха ничего не пропало, а это значит, что оттуда ничего не выносили, а наоборот – что-то занесли.

Вторая деталь осталась почти никем не замеченной, и на нее обратил внимание всего один следователь, который не отобразил ее в протоколе осмотра места происшествия. Дело в том, что электронные платы для упомянутой выше системы были снабжены небольшими и почти незаметными ярлыками с надписью "Государево око". Ярлычки остались на месте, но в надписях появилась лишняя буква "Ч" во втором слове.

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