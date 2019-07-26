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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Австрия ищет российского шпиона

16.6т Читати матеріал російською

Любой из нас, покопавшись в памяти, легко найдет среди своих знакомых хоть одного персонажа, которого категорически нельзя пускать в свой дом. Даже если это какой-то родственник и речь идет о каком-то торжестве, куда приглашают родных и близких, таких не приглашают.

Оно и понятно, ведь есть такие экземпляры, которые "приняв на грудь", внезапно теряют ключи от известной части тела и начинают вытворять вещи, которые кроме как скотством не назовешь. Кто-то становится "хтивим павіаном", у кого-то "изнутре" вываливается Мухамед Али или Майк Тайсон, а кто-то настолько проникается любовью к животным, что старинная присказка "Хорошо быть кисею, хорошо – собакою. Где хочу – пописяю, где хочу – покакаю", становится руководством к действию. В общем, как не крути, а такого пациента нельзя впускать в дом по-любому, поскольку будут проблемы.

Московия – именно такой пациент, как не крути. И надо очень серьезно относиться к тому, если оно еще на-трезвую, начинает что-то такое молоть о родственных связях. Тут нет сомнений, оно планирует припереться в гости с программой, описанной выше. Вопрос о том, будет ли оно что-то такое вытворять – не стоит совсем. Если еще есть вопрос, то он формулируется иначе: "Когда?"

Тем не менее, в мире всегда были места, главной особенностью которых были "открытые двери". Так, во время Второй Мировой войны эти самые открытые двери были в столице Португалии Лиссабоне. Все разведки мира имели там своих агентов или целые резидентуры. Причем, все знали об этом, как знали и о том, что можно легко устроить встречу разведчиков противоборствующих стран где-то в кафе на набережной Кашкая.

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Такое положение вещей устраивало всех. Шпионов – потому, что здесь можно было быстро и легко "скоммуницировать" в самом неожиданном направлении. Местным властям это было выгодно потому, что господа шпионы всегда имели тугие кошельки и щедро оставляли их содержимое на месте. Но главное в том, что все вместе, понимали ценность этого места, а потому, какие-то жесткие мероприятия проводили в других местах, а Португалия как таковая, никого не интересовала вовсе. Она представляла особую ценность именно в таком, нетронутом виде.

После войны центр европейского шпионажа перекочевал в столицу Австрии Вену. Об этом, в свое время, подробно писал Виктор Суворов, в своем романе "Аквариум". Там он особо подчеркивал, что местная резидентура не работала по Австрии совсем. Все операции проводились за ее пределами, в Италии, ФРГ и дальше, а здесь было место тусовки, общения.

Австрия, как в свое время и Португалия, давала возможность работать иностранным шпионам, не обременяя их жесткими мерами контрразведки. В обмен она получала все то же самое, что когда-то Лиссабон. Иностранные агенты не работали против страны своего пребывания и могли действовать без лишнего напряжения сил.

Не удивительно, что Австрия стала первым местом, куда хлынула новая волна "русских" с награбленными миллионами, а потом и миллиардами. Со временем, восстановилась и обросла новыми возможностями и российская шпионская сеть.

Трудно сказать, насколько она себя корректно вела во времена правления в РФ Путина, на скандал с работой российских шпионов против Австрии, вспыхнул в минувшем году. Тогда был задержан отставной полковник австрийской армии, которого уличили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Имея связи и авторитет, полковник на заказ добывал информацию как об австрийских военных и политических делах, так и о той части внешней политики Австрии, которая касалась взаимодействия с европейскими партнерами по линии обороны.

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Скандал был громким, но россияне тогда заявили, что все это – враки, а должности "шпион" у них вовсе не существует, и при этом настаивали на том, чтобы кто-то предъявил им трудовую книжку с записью, например: "шпион третьего разряда". В общем, австрийского вояку задержали и долгое время ничего не было слышно по этому поводу.

Но оказалось, что следствие таки работало, и на днях был объявлен в международный розыск гражданин РФ Игорь Егорович Зайцев, 65-ти лет. Понятно, что фамилия – вымышленная, но похоже на то, что полиция Зальцбурга установила, кто скрывается под этим именем, а его установочные данные просто были нужны лишь для получения европейского и международного ордера на арест.

Его разыскивают за шпионаж против Австрии и вербовку того самого отставного полковника, которого разоблачили в прошлом году.

В общем, потихоньку и до австрийцев начинает доходить простая истина о том, кого нельзя пускать в свой дом и почему.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Особа
Володимир Путін
Теги
Росія Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Видишь расейскую свинью - бей ее в пятак! Сразу!
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Коротченко Игорь
Коротченко Игорь
Автору плюс ! Кстати я тоже поклонник таланта Подервьянского Попробую упростить Весь слегка отупевший без войны мир должен понять одно - расея это зараженная территория К сожалению очистить ее практически невозможно Их надо изолировать от нормальных людей И со временем эта гадость сама себя уничтожит
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Эту тему прекрасно раскрыл классик ещё при совдепии. https://www.youtube.com/watch?v=BozSexNRFT4. Ну как с )(уйлостана писал.
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