Для испытания своего ядерного оружия совок избрал пустынную местность в Казахстане, которая была названа "Семипалатинским полигоном". Тогда еще не было ограничений ни на тип ядерных испытательных взрывов, ни на их мощность, и потому считалось, что там можно испытывать все, что разрабатывалось для военных.

Но очень скоро стало понятно, что место выбрано не очень удачно, потому что оно было относительно доступно для наблюдений средствами разведки противника. Кроме того, в атмосферу уходило большое количество радиоактивных материалов, которые разносились на огромные расстояния и могли достигать густонаселенных регионов.

Еще более остро встал вопрос о безопасности тогда, когда подошло время испытаний термоядерных устройств. Их мощность настолько превышала привычные ядерные устройства, что полигон оказался слишком маленьким для таких целей. И тогда было принято решение переместить основную часть испытаний на полигон, расположенный на заполярном архипелаге Малая Земля. На старом полигоне еще продолжались испытания, но только подземные и относительно небольшой мощности.

Новая Земля – очень удаленный архипелаг, и ближайшие густонаселенные регионы находятся в тысячах километров. Кроме того, сами острова состоят из твердых скальных пород, что позволило там безопасно проводить испытания ЯО даже тогда, когда в 1963 году было подписано соглашении о прекращении испытательных взрывов в трех средах: космических, воздушных и подводных. Единственным типом испытательных ядерных взрывов стали подземные.

Испытание ядерного оружия Популярная механика

На полигонах Новой Земли, в частности, было испытано и самое мощное термоядерное взрывное ядерное устройство, которое когда либо было взорвано, известное как "Царь-бомба". Но с 1996 года был открыт для подписания договор о полном запрещении ядерного оружия, и его в частности, подписали РФ и США, а РФ еще и ратифицировала его, в отличие от США. Тем не менее, эти страны не проводили испытательных взрывов.

Однако, похоже на то, что РФ де-факто – вышла из этого договора, как ранее и тоже де-факто вышла из договора по запрещению ракет средней и малой дальности. То есть, формально Москва не отзывает свою подпись под договором, но тем не менее, ведет работы, полностью противоречащие духу и букве договора, на котором стоит подпись руководителя РФ.

В этом нет ничего удивительного, поскольку Московия таким самым образом наплевала на десятки договоров, конвенция и прочих обязательств, которые были взяты официально и публично. Так что в этом нет ничего удивительно.

В среду, центральная американская пресса сообщила о том, что у военных имеются данные о возобновлении испытаний сверхмалых ядерных зарядов на полигоне Новая Земля. Подробности не разглашаются, но речь идет о целой цепи событий и инцидентов, которые увязываются в единую концепцию возобновления испытаний. В частности, речь идет и о том крупном инциденте с выбросом радиоактивных материалов с одного из ядерных предприятий РФ, последствия которого были зафиксированы европейскими станциями слежения за ядерной обстановкой.

Новини Первый шаг в капкан Россия уже сделала

Нынешняя утечка в прессу выглядит как некое предупреждение Москве. Скорее всего, разведка добыла новые подтверждения этих фактов, но пока не пришло время их обнародовать. Это – известный прием, когда одна сторона через прессу говорит другой "мы знаем, мы контролируем". И если этот сигнал пройдет мимо – будут приняты более действенные меры.

Подтверждением того, что американцы уже в курсе того, что россияне делают на Новой Земле, стало распоряжение Трампа, направленное министерству энергетики о том, чтобы то было готово к возобновлению начала ядерных испытаний в течение полугода, вместо двух-трех лет, как это было ранее.

Нам же важно понимать простую истину – с Москвой нельзя договариваться никогда и ни о чем. Она будет выполнять свои обязательства только тогда, когда вынуждена это делать. Там просто не принимают всерьез бумажки, которые они подписывают, о чем предупреждал еще Отто фон Бисмарк. Дело не в Путине и не в той системе, которую он создал, а в менталитете.

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