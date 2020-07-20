"Ангарський маніяк" з РФ, на рахунку якого близько ста вбивств жінок, зізнався у нових розправах

Колишній міліціонер з Ангарська (Росія) Михайло Попков, двічі засуджений до довічного ув'язнення за вбивства, зізнався в скоєнні ще двох злочинів.

Про це повідомляє управління Слідчого комітету по Іркутській області (Росія). На допиті він зізнався у вбивствах двох жінок, скоєних в Ангарську в 1995-1998 роках. По одному з епізодів Попкову вже пред'явлено звинувачення, розслідування другого епізоду триває.

Як повідомляє Лента.ру, Попков заявив, що нібито втомився від Торбєєвського централу (колонії для довічно засуджених), а тому вирішив написати явку з повинною, щоб влаштувати собі імпровізовану відпустку – поїздку по слідчим експериментам.

"Я відпрацював десять місяців у Торбєєвському централі і просто захотів у відпустку – тому і написав явку з повинною. Знав, що етапують в Іркутськ", – розповів Попков.

За словами Попкова, він був упевнений, що ті два епізоди, які він згадав, добре відомі слідству, але пізніше зрозумів, що помилявся. Маніяк пообіцяв, що згадає і про багато інших епізодів, невідомих правоохоронним органам.

Михайло Попков, якого називають "ангарським маніяком", був затриманий в 2012 році. У 2015-му його засудили до довічного ув'язнення за 22 вбивства. У 2017-му він отримав другий довічний термін. Тепер же з урахуванням нових свідчень число його жертв може досягти як мінімум 86 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії згадали про першого серійного вбивцю в історії Радянського Союзу – Василя Комарова, який разом з дружиною розправився з 29 жертвами.