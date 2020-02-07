Звинуватили у вбивствах 10 пацієнтів: "маніяк" із Росії записав гучне відеозвернення

Анестезист із Кірова (Росія) Сергій Вольф, якого користувачі мережі звинуватили у вбивствах у лікарні щонайменше 10 ветеранів, спростував свою провину.

Він звернувся до Слідчого комітету з проханням довести його невинність і покарати тих, хто його обмовив. Відповідне відеозвернення лікаря з'явилося в Telegram (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Чоловік попросив журналістів залишити в спокої його рідних та близьких і дати йому можливість продовжувати працювати.

Сергій Вольф Скрін відео

"За сьогодні моє життя різко змінилося. Мене не просто обмовили в соцмережах і ЗМІ, мене принизили й образили. Я не маю жодного відношення до тих повідомлень, які публікують ЗМІ", – сказав Вольф.

Раніше один із користувачів форуму "Двач" представився медиком і розповів, що вбиває пацієнтів, відключаючи апарат штучної вентиляції легенів. Усього, за його словами, він позбавив життя 10 осіб. На доказ він показав фото робочого костюма з бейджом, на якому видно ім'я.

Інші користувачі "вирахували" автора – на їхню думку, це співробітник Кіровського госпіталю ветеранів воєн Сергій Вольф. В обласному МОЗ підтвердили, що там дійсно працює медбрат-анестезист із таким ім'ям.

За цим фактом прокуратура, Слідчий комітет і Служба з нагляду у сфері охорони здоров'я почали перевірку. У МОЗ РФ повідомили, що бейдж і медичний одяг зі знімка не належать співробітникам госпіталю. Попередня перевірка не виявила фактів смерті пацієнтів при чергуванні Вольфа.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти небезпечного серійного вбивцю, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку. За версією слідства, жертвами маніяка стали 32 жінки похилого віку з різних регіонів РФ.

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