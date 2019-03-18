Анексія Криму: названі п'ять страшних наслідків для Росії

Росія дорого заплатила за анексію Криму, втративши міжнародний авторитет, економічні зв'язки і повагу з боку країн-сусідів.

На ці наслідки серед п'яти найстрашніших результатів захоплення півострова для Кремля вказав у статті на своєму сайті російський опозиціонер та лідер партії "Яблуко" Григорій Явлінський.

За словами політика, мова йде про речі більш серйозні, ніж частина бюджету.

Крим

Так, першим наслідком незаконного захоплення Криму для Москви став розрив і злам назавжди пострадянського простору, оскільки Росії довелося протиставити себе сусідам.

"Після Криму жодна країна на пострадянському просторі не бачить Росію стратегічним орієнтиром і ключовим партнером", – наголосив Явлінський.

На друге місце він поставив "ізоляцію Росії", яка проявляється в тому, що в світі вона зараз сприймається як "агресивна мафіозна держава".

Спливли наслідки і в економіці країни. Так, на третьому місці виявилося те, що за період з 2014 року через санкції Росія втратила 6% ВВП і виявилася відірваною від світових зв'язків.

Четвертим наслідком, на думку Явлінського, стала кримінальна війна на Донбасі. "Жителі сходу України в першу чергу стали розмінною картою в дурній і безперспективній геополітичній грі", – додав політик.

На п'яте місце росіянин поставив повернення "безмежної за масштабами і цинізмом тотальної державної брехні". За його словами, неправда і лицемірство найсильніше руйнують Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін публічно визнав, що рішення про "приєднання" українського Криму одноосібно ухвалив президент РФ Володимир Путін.

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