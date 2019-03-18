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Анексія Криму: названі п'ять страшних наслідків для Росії

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Росія дорого заплатила за анексію Криму, втративши міжнародний авторитет, економічні зв'язки і повагу з боку країн-сусідів.

На ці наслідки серед п'яти найстрашніших результатів захоплення півострова для Кремля вказав у статті на своєму сайті російський опозиціонер та лідер партії "Яблуко" Григорій Явлінський.

За словами політика, мова йде про речі більш серйозні, ніж частина бюджету.

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Крим

Крим

Так, першим наслідком незаконного захоплення Криму для Москви став розрив і злам назавжди пострадянського простору, оскільки Росії довелося протиставити себе сусідам.

"Після Криму жодна країна на пострадянському просторі не бачить Росію стратегічним орієнтиром і ключовим партнером", – наголосив Явлінський.

На друге місце він поставив "ізоляцію Росії", яка проявляється в тому, що в світі вона зараз сприймається як "агресивна мафіозна держава".

Анексія Криму: названі п'ять страшних наслідків для Росії

Спливли наслідки і в економіці країни. Так, на третьому місці виявилося те, що за період з 2014 року через санкції Росія втратила 6% ВВП і виявилася відірваною від світових зв'язків.

Четвертим наслідком, на думку Явлінського, стала кримінальна війна на Донбасі. "Жителі сходу України в першу чергу стали розмінною картою в дурній і безперспективній геополітичній грі", – додав політик.

На п'яте місце росіянин поставив повернення "безмежної за масштабами і цинізмом тотальної державної брехні". За його словами, неправда і лицемірство найсильніше руйнують Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін публічно визнав, що рішення про "приєднання" українського Криму одноосібно ухвалив президент РФ Володимир Путін.

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Тема
анексія Криму
Особа
Григорій Явлінський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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