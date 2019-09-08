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8 вересня • оновлено в 10:55
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Андрій Зубов
Андрій Зубов
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Россия потрясена жестокими расправами

16.9т Читати матеріал російською

СУД И ПРАВДА

Россия потрясена жестокими неправовыми расправами над демонстрантами и жестокими неправосудными приговорами российских судов. В суд давно уже перестают верить. Политические дела всегда решаются по властному окрику, хозяйственные - очень часто по взятке и внесудебному давлению. Но последние приговоры гражданам и полное игнорирование в СК произвола силовиков обрушили веру в суд окончательно, до дна.

А суд ведь существенно древнее государства. Он наверняка был в догосударственных сообществах неолита и, очень вероятно, в верхнем палеолите. Те, кто создавали столь прекрасные картины в пещерах, должны были ведать и красоту правды. А где знание правды - там и суд. Человечество входит в историю со знанием загробного суда и важнейший титул Бога в Египте - неб маат - владыка Правды.

В сущности, государство существует для того, чтобы утверждать правду и пресекать неправду. Почему? Потому что без суда, которому доверяют, в обществе перейдут к самосуду и каждый будет делать то, что сам считает справедливым. Как и предполагал Гоббс, это приведет к войне всех против всех.

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Но в нашей ситуации есть важный нюанс - нарушителем суда являются не частные граждане, а российская власть. И потому самосуд граждан будет направлен не друг на друга, а на эту власть, препятствующую честному и правдивому суду.

А самосуд народа над властью называется РЕВОЛЮЦИЯ.

Власть сама мостит дорогу к расправе над собой. Зачем? Что это - глупость, сопряженная со страхом или наивная вера в то, что "всё под контролем". В 1917 тоже верили, что всё под контролем. Еще 26 февраля свято верили. А через четыре дня произошло отречение государя.... Такие вещи происходят быстро и, как правило, неожиданно.

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Автор
Андрій Зубов Андрій Зубов
Теми
Вибори в Росії Протести у Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Зубова
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Маскова Илона
Маскова Илона
Еще немного, и этих демонстрантов сами москвичи п.здить начали б, как в Гонконге...
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Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
Россия потрясена жестокими неправовыми расправами над демонстрантами. - Человек может не до конца отдает себе отчет в происходящем? Или он осознанно врет?
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Московец Леонид
Московец Леонид
От высеров -лошар паРашных уже несет смрадом безнадеги и отрыжки "вяличия" и реальной утопии имперских скрепов.. Трещит недоимперия по швам ,каждый день "сюрпризы" . А им все "по инструкции" надо бзднуть . Вот и кляпают ,бедные хрень собачью. Уже нету запала от вида "вождя" и нерукотоворных санкций..!!
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