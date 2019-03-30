В Вильнюсе сейчас судят тех, кто виновны в гибели 14 человек той январской ночью 1991 года. Эта ночь, страшная ночь, когда либеральный горбачевский режим, по воле самого Президента СССР или помимо его показал старинный большевицкий оскал свободе и достоинству человека. Задушенные газом Тухачевского крестьяне Тамбовской губернии в 1921. Расстрелянные в упор солдатами генерала Плиева рабочие Новочеркасска в 1962, убитые по приказу Крючкова, Язова, а то и самого Горбачева жители Вильнюса в 1991 и бесчисленные погибшие от бесчисленных большевицких убийц вне этих дат, между 1917 и 1991.

Ни одна капля крови не остается неоплаченной и не будет забыта, сколько бы не сжигали документов в архивах. И надеяться не стоит убийцам и их начальникам. Еще идут процессы над ветхими стариками - нацистским преступниками.

И вот - процесс над преступниками коммунистическими. К сожалению, не в Москве, а в свободном Вильнюсе. Что ж, скоро будет и Москва. Так и знайте, господа из АП и МИД РФ, вновь именующие русофобией теперь этот процесс, этот приговор.

Мы, русские люди, тогда вышли на улицы Москвы в знак солидарности с жертвами Вильнюса и в знак презрения и осуждения этого грязного и подлого убийства силами советской армии и КГБ мирных граждан. Нас были сотни тысяч. И через несколько месяцев коммунистический режим рухнул, Горбачев отрекся, успев подписать закон о независимости Литвы, Латвии и Эстонии, и СССР распался. Та кровь, пролитая в Вильнюсе в январе 1991 пролилась за вашу и нашу свободу.

Вы сохранили вашу свободу, друзья литовцы, мы потеряли свою. Но как и тогда мы солидарны с вами и презираем поработителей и убийц наших народов.

Этот процесс очень важен. Он скажет людям - за все политические авантюры, за все вызванные ими трагедии, смерти людей - за всё это надо платить. Платить преступникам придется и деньгами компенсаций, и своим положением, и своей репутацией, и своей свободой. И ещё одно - людям не скрыться за удобной фразой - я исполнял приказ. Приказы безнравственные, нарушающие права человека, нарушающие заповеди Господни нельзя исполнять и остаться безнаказанным. Хочешь не попасть под суд - откажись, последуй зову совести, уйди в отставку. В СССР так почти никогда не бывало, разве что Пётр Капица отказался в свое время участвовать в ядерном проекте Берии, а генерал Матвей Шапошников - убивать рабочих в Новочеркасске. Так редко бывает и ныне в России. Суд в Вильнюсе даёт нынешнему российскому истеблишменту важный и зримый урок.

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