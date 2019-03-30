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Андрій Зубов
Андрій Зубов
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Ни одна капля крови не остается неоплаченной

3.1тЧитати матеріал російською

В Вильнюсе сейчас судят тех, кто виновны в гибели 14 человек той январской ночью 1991 года. Эта ночь, страшная ночь, когда либеральный горбачевский режим, по воле самого Президента СССР или помимо его показал старинный большевицкий оскал свободе и достоинству человека. Задушенные газом Тухачевского крестьяне Тамбовской губернии в 1921. Расстрелянные в упор солдатами генерала Плиева рабочие Новочеркасска в 1962, убитые по приказу Крючкова, Язова, а то и самого Горбачева жители Вильнюса в 1991 и бесчисленные погибшие от бесчисленных большевицких убийц вне этих дат, между 1917 и 1991.

Ни одна капля крови не остается неоплаченной и не будет забыта, сколько бы не сжигали документов в архивах. И надеяться не стоит убийцам и их начальникам. Еще идут процессы над ветхими стариками - нацистским преступниками.

И вот - процесс над преступниками коммунистическими. К сожалению, не в Москве, а в свободном Вильнюсе. Что ж, скоро будет и Москва. Так и знайте, господа из АП и МИД РФ, вновь именующие русофобией теперь этот процесс, этот приговор.

Новини
В российских СМИ истерика из-за советского маршала

Мы, русские люди, тогда вышли на улицы Москвы в знак солидарности с жертвами Вильнюса и в знак презрения и осуждения этого грязного и подлого убийства силами советской армии и КГБ мирных граждан. Нас были сотни тысяч. И через несколько месяцев коммунистический режим рухнул, Горбачев отрекся, успев подписать закон о независимости Литвы, Латвии и Эстонии, и СССР распался. Та кровь, пролитая в Вильнюсе в январе 1991 пролилась за вашу и нашу свободу.

Вы сохранили вашу свободу, друзья литовцы, мы потеряли свою. Но как и тогда мы солидарны с вами и презираем поработителей и убийц наших народов.

Этот процесс очень важен. Он скажет людям - за все политические авантюры, за все вызванные ими трагедии, смерти людей - за всё это надо платить. Платить преступникам придется и деньгами компенсаций, и своим положением, и своей репутацией, и своей свободой. И ещё одно - людям не скрыться за удобной фразой - я исполнял приказ. Приказы безнравственные, нарушающие права человека, нарушающие заповеди Господни нельзя исполнять и остаться безнаказанным. Хочешь не попасть под суд - откажись, последуй зову совести, уйди в отставку. В СССР так почти никогда не бывало, разве что Пётр Капица отказался в свое время участвовать в ядерном проекте Берии, а генерал Матвей Шапошников - убивать рабочих в Новочеркасске. Так редко бывает и ныне в России. Суд в Вильнюсе даёт нынешнему российскому истеблишменту важный и зримый урок.

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Автор
Андрій ЗубовАндрій Зубов
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Литва
Теги
РосіяНовини РосіїСРСР
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Зубова
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Питон Каа
Питон Каа
Суд в Вильнюсе даёт нынешнему российскому истеблишменту важный и зримый урок. Шпроты пытаются дать урок России? Смешно. Не каждый ученик найдет учителя на карте.
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Гетьман Пилип Орлик /16-17сторіччя/: "Скільки б Московія не насильничала, це не дає їй жодного права над Україною". Також ні над ким, як ганебне насилля взагалі. Ні над Сирією, ні над Кримом, Донбасом, ні над Сєнцовим, моряками нашими /всіх запроторили в психіатрію, ясно, що насилля й там/ жодного права РФ не має. Московія - тиранія гібридна, але гатунку вікового. Непросто людям РФ буде здихатись її. Та може Бог допоможе, як з ссср....У Верховній Раді СССР за 50! років ні один член не проголосував "против" або "воздержался", а РФ в більшості наслідує. Шануйтесь...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А разве Вильнюс сейчас свободный?
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Стук Кастрюль, Кошелёк?Какой кошелёк ,начальник?Вся суть РФ.
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