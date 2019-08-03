Сегодня я решил остаться на даче. Срочно надо заканчивать редактуру лекции по Минойской цивилизации. Много и иной важной работы. А теперь каждые десять минут смотрю ленту. Вижу друзей на бульварах - соратников по Партии Народной Свободы, по движению "Декоммунизация", Вижу Григория Явлинского, вижу как вяжут Любовь Соболь. И - мне стыдно. Стыдно, что я не с ними, что я пока на свободе и могу мирно работать.

Но душой я там, на бульварах. Страха нет. Есть (это стыдно для христианина, знаю) тошнотворнное отвращение и ненависть к этим лжецам и ворам, пытающимся сохранить за собой богатства страны.

Народ говорит им - подите вон! А они отменяют или фальсифицируют выборы и говорят - нас тут любят, за нас голосуют граждане.

Протесты в России

Протесты в России

А потом - ФБК отмыл миллиард рублей. Да кто вам теперь поверит?! Ни единому слову вашему, мерзкие узурпаторы, больше не поверит никто, даже ваши подельники. Вы скрываете свои лица за забралами шлемов - но и вы, и те кто послали вас бить граждан России - все будут известны и каждый получит свое. И нигде вы не скроетесь. Интерпол по запросу освободившейся от вас России, разыщет вас даже в сердце Африки, а уж тем более в Ницце или на Багамах - не сомневайтесь.

Сейчас совсем не 1918 и не 1930-е гг. Время другое и вы - не то что деды и отцы ваши. Красный террор у вас не получится, народ вы не соблазните помещичьей землей и комнатами чиновничьих квартир, и не запугаете. Долго объяснять - почему, но вы и сами знаете, или кожей чувствуете это.

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Вам, мерзавцы, осталось одно - просить пощады у народа, который вы обворовывали до нитки уже сто лет и, как ни в чём не бывало, избиваете и арестовываете вновь. Играя в НКВД приходите с ночными обысками, извращаете, выворачиваете наизнанку законы. Час пробил.

Так, стенка на стенку с Россией вы продержитесь неделю, может быть месяц, много - полгода. Земля будет полыхать под вашими ногами то мусорными полигонами, то лесными пожарами, то наводнениями, то возмущением граждан на политический беспридел.

В ваш суд больше никто не верит, ваш Следственный Комитет стал посмешащим, объявив мирные собрания уличными беспорядками, ваше воровство известно всему миру и каждой бабке в стране. Всё - конец.

В 2015 году Путин и стражи исламской революции, присланные аятоллами, помогли устоять Асаду, когда почти весь народ Сирии восстал против его тирании. Кого будете просить о помощи вы - северных корейцев, китайцев, иранцев? Пожалуй, это последнее, что вам осталось. Решитесь? - Но тогда те, кто в забралах охраняют вас - сами вас и прикончат. Даже они не станут сдавать Россию, как не позволили тебе, Путин, отдать японцам Курилы.

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Каждый день вашего сопротивления народу только усугубляет вашу вину и умножает грядущее возмездие. Выхода у вас всё равно нет.

Остается полная и безоговорочная капитуляция перед народом России, жалкими отщепенцами которого вы стали по своей воровской воле.

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