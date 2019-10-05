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6 жовтня • оновлено в 18:15
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Андрій Зубов
Андрій Зубов
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Из России бегут сотни тысяч людей и миллиарды долларов

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Уже который день мир обсуждает подписание так называемой "Формулы Штайнмайера", хотя мало кто знает точные позиции соглашений от 1 октября. Их не знают депутаты Украинской Рады, их не знаю и я. Но одно за другим европейские правительства приветствуют подписание. И это понятно - от войны в Украине устали все. Украинцы - от гибели и увечий людей, от беженства,

Европа и мир - от санкций, которые мешают извлекать прибыль от торговли с Россией, от инвестирования денег в этот необъятный рынок. Кремль больше всех заинтересован в умиротворении. О погибающих людях России здесь не говорят. Эта информация засекречена и скрыта, но санкции давят российскую экономику нешуточно, а кроме того, проиграв большую авантюру по покорению Украины, Путин мечтает окончательно утвердить за Россией Крым и убедить своих "друзей" из ближайшего окружения, что он всё предвидел заранее и решил задачу - Крым российский, а место России в мировом сообществе восстановлено и санкции сняты. Это его мечта, его идея фикс.

Я совсем не хочу становиться стороной внутриукраинского политического процесса. И изнутри Украины обсуждать подписание Формулы Штайнмайера не буду. Но меня весьма волнуют последствия этого действия для России и мира.

В 2014 году с конца февраля Кремль осуществлял агрессию в Украине. Он отторг одну из ее областей и присоединил ее к РФ. Он ввел войска на Донбасс и в кровопролитных сражениях под Иловайском, в Дебальцево, к востоку от Мариуполя, в районе аэропорта Донецка заставил отступать украинскую армию и занял существенную часть Луганской и Донецкой областей. В занятых русской армией районах Кремль создал две марионеточные "республики" под собственным протекторатом. Такова реальность.

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"Россияне ухватились мертвой хваткой": готов ли Путин вернуть Донбасс Украине

Перед миром стоит альтернатива - признать право на агрессию и узаконить её плоды, или всецело осудить агрессию и требовать установление status quo ante bellum и выплат со стороны агрессора компенсаций пострадавшей стороне как справедливого возмещения ущерба и штрафа, чтоб впредь не повадно было разбойничать.

До 1 октября Европа и мир твердо стояли на этом последнем принципе, отлично помня, что умиротворение агрессора Гитлера Великобританией и Францией в Мюнхене привело не к миру, а к большой войне менее чем через год.

И вот 1 октября 2019 г. эта позиция потрясена, как кажется, до основания. Оккупированным районам Донбасса обещан "особый" статус (никто не знает какой), выборы в этих районах должны пройти не после возвращения их под контроль Украины, а до этого, лишь в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Как кажется, даже контроль над границей с Россией не возвращается Украине. Таким образом, Европа закрепляет плоды российской агрессии в Донбассе. Любой новый агрессор теперь может сослаться на пример Кремля, а престиж Путина среди политиков, уважающих только силу, возрастет неимоверно.

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Оказалось, Украине нужно посоветоваться с Москвой

Он захватил и удержал захваченное. Все поклонились ему и признали его права. Надо было пять лет простоять и не согнуться, а угрожать миру ядерным пеплом, - и согнулась противостоявшая Путину Европа. Ай да Путин, ай да молодец! А про Крым и вовсе забыли, ну что там какой-то Крым, зато путь для сотрудничества с Россией вновь открыт. Путин, диктатор в бедной стране, из которой бегут сотни тысяч людей и миллиарды долларов, оказался величайшим политиком современности. "Кто смел, тот и съел" - и ничего, все стерпели, а многие даже и научились теперь, как должен себя вести настоящий правитель, а не какая-то Ангела Меркель с ее немодной совестью и нравственной ответственностью за мир.

И тогда, в 1938-39 гг. эйфория в отношении Гитлера по всей Европе была велика. Его называли самым значительным государственным деятелем мира, даже английский король Георг VI испытывал к нему большую приязнь. Всё стало проясняться во время Битвы за Англию, когда "великий европейский джентельмен" сравнивал с землей уже не Варшаву и Гданьск, а Лондон и Ливерпуль. И понадобилось заплатить от 55 до 80 миллионов жизней, чтобы искупить вину умиротворения агрессора.

На мой взгляд, то, что произошло 1 октября - это очень большой шаг к новому Мюнхену. Россия бедна, но вовсе не слаба в военном отношении. Теперь затрепещет батька, и крепкий старик Нурсултан призадумается над судьбой своего Казахстана. Ведь русские живут не только в Донбассе и Крыму, но и в Латгалии, Нарве, Киргизии, да мало ли еще где... Да хоть в Зимбабве и Сирии...

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Если украинская армия уйдет из Донбасса, люди побегут

В действительности позиция Европы, на мой взгляд должна быть еще более жесткой чем 5 лет назад. Никакой поблажки агрессору, никакого особого статуса оккупированным территориям Украины. Но, что действительно важно, это принуждение Европой Украины к имплементации у себя европейских хартий о национальных меньшинствах и их языках. В тех областях и районах, где значительная часть граждан желает вторым языком иметь русский (а где-то крымско-татарский, а где-то болгарский и т.д.) они должны его иметь на административном уровне, как шведы на Аландских островах Финляндии и в округе Турку. Это важно, и это снимает проблему востока Украины по существу, и никакие особые статусы при этом не нужны. И агрессор не умиротворен, а наказан. И никому не повадно будет повторять путинский опыт откусывания кусков от тела соседа.

(скажу в скобках, что и в России необходимо применить эти правила европейских конвенций о национальных меньшинствах и языках, об этом не раз я писал)

Мир стоит перед очень серьезным выбором. Кремль и Смоленская площадь затаились, как перед броском на жертву. Этого броска не должно быть для блага мира, для блага Украины и, в первую очередь, для блага самой России - ведь агрессор в конце концов всегда платит полную цену, как Германия в 1945.

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Автор
Андрій Зубов Андрій Зубов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії санкции війна Формула Штайнмаєра
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Зубова
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Какое право имеет диктовать полоумный маразматический Зубов 2 млн. крымчанам в какой стране им жить, чьи предки кровью и потом дрались за Крым, покуда кукурузный коммунист Хрущ не подарил его нахаляву своей хуторской совковой диаспоре! Где был дурак Зубов, когда бомбили и расчленяли Югославию? Почему молчал когда изменялись послевоенные границы при объединении Германии, развале СССР? Молчит, когда войска НАТО И США вторгались в Ирак, Ливию, Сирию! Воссоединение Крыма - это и есть НАСТОЯЩАЯ ДЕМОКРАТИЯ, а не коммунистическая кража русских территорий для УССР! Про бред маразматика, что кто-то куда-то бежит - вообще не стоит упоминать - бегут лишь из нищей пропитой Украины и в том числе в Россию тысячи и сотни тысяч!
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ккк Александр
ккк Александр
"Он ввел войска на Донбасс и в кровопролитных сражениях под Иловайском, в Дебальцево, к востоку от Мариуполя" Даже Билецкий заявил что ОБСЕ за все это время так и не увидело российские войска на Донбассе. Уважаемые Вы уже как нибудь покажите ОБСЕ реальные российские войска на Донбассе или хватит писать сказки про мифическую войну Украины и России за Донбасс с участием бронеконных бурятов-водолазов, надоело Ваш бред читать
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Опять эта прокладка яблочная вылезла со своими фантазиями. Обоз любит отбросы собирать.
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