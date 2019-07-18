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Андрій Шипілов
Андрій Шипілов
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В России нет русских

8.3т Читати матеріал російською

Я подумал, пора навести порядок в терминологии. Я больше не буду называть жителей мордора "русскими".

Буду называть их, как Ельцин, "россиянами", или еще как-то.

Потому что "русских" в том понимании, какое несет мировая культурная традиция там не осталось.

Все таки целый век целенаправленной отрицательной селекции не мог пройти без последствий.

Новини
Торжество нео-фашизма в России

Сначала миллионы русских, уничтоженных и выдавленных из страны революцией и гражданской войной.

Потом миллионы русских, уничтоженных сталинскими репрессиями.

Потом миллионы русских, уничтоженных второй мировой.

И остатки русских выдавленные из России диктатурой Путина.

В итоге в России остались по большей части те, и потомки тех, кто уничтожал, ссылал, выдавливал.

Они незаконно присвоили себе право называться именем тех, чью цивилизацию они уничтожили.

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Честно говоря, между нами мальчиками, та "дореволюционная" цивилизация тоже была не мед. Там тоже была цивилизация господ и рабов со смещенным центром разума. Но у нее, по крайности. были перспективы, было будущее и, главное был вектор движения к прогрессу и явное стремление стать лучше.

И этих, что остались, нет не перспектив, ни будущего, а движение - только вниз. А стремление у них лишь утянуть за собой в воронку водоворота всё, до чего могут дотянуться.

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Автор
Андрій Шипілов Андрій Шипілов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Шипилова
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В первой и второй мировых войнах, гражданской и голоде 1922 года русский народ понес конечно большие потери. Но уничтожить его хозяевам укропов не удалось. И это очень злит таких как автор. А россиян нет и не было. Есть русские.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Не любят Шипильманы русских и боятся!)))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
фашистско-нацистские рассуждения.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Викентий Зееленфройндт, Йди геть, лузер
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