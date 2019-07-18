Я подумал, пора навести порядок в терминологии. Я больше не буду называть жителей мордора "русскими".

Буду называть их, как Ельцин, "россиянами", или еще как-то.

Потому что "русских" в том понимании, какое несет мировая культурная традиция там не осталось.

Все таки целый век целенаправленной отрицательной селекции не мог пройти без последствий.

Сначала миллионы русских, уничтоженных и выдавленных из страны революцией и гражданской войной.

Потом миллионы русских, уничтоженных сталинскими репрессиями.

Потом миллионы русских, уничтоженных второй мировой.

И остатки русских выдавленные из России диктатурой Путина.

В итоге в России остались по большей части те, и потомки тех, кто уничтожал, ссылал, выдавливал.

Они незаконно присвоили себе право называться именем тех, чью цивилизацию они уничтожили.

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Честно говоря, между нами мальчиками, та "дореволюционная" цивилизация тоже была не мед. Там тоже была цивилизация господ и рабов со смещенным центром разума. Но у нее, по крайности. были перспективы, было будущее и, главное был вектор движения к прогрессу и явное стремление стать лучше.

И этих, что остались, нет не перспектив, ни будущего, а движение - только вниз. А стремление у них лишь утянуть за собой в воронку водоворота всё, до чего могут дотянуться.

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