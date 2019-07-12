По поводу железного занавеса и запрет на выезд из России.

Вы все ждете, что Россия его воздвигнет? Этого не будет. Но занавес -- будет, уже есть!

Только воздвигнет его не Россия а окружающие страны. Уже вовсю воздвигают. Потому что они наконец поняли -- русские -- это нежелательные персоны...

Намедни один знакомый из Москвы, который вот уже лет пять как собирается свалить за рубеж написал мне, что наконец дозрел и в августе собирается приехать на Кипр.

Я ответил, что он слишком долго собирался и последний поезд из России для него уже ушел. Еще год назад он без проблем бы, с пол-пинка, получил здесь ВНЖ, а теперь это для него вряд ли возможно.

Еще год назад он пинком бы открыл дверь в любой кипрский банк, и тот сдувал бы с него пылинки, лишь бы счет был открыт именно у них.

Но поезд ушел. Кипрский банк больше не откроет ему счет. А если он и отыщет такой банк, то вряд ли он сможет перекинуть туда деньги из России. А если удастся перекинуть деньги, то иммиграционный офицер найдет формальную причину не принять документы, а если он все же документы сдаст, то найдутся чисто формальные причины для отказа...

Пока это локально, пока это точечно. Пока это касается только отдельных категорий граждан, и не все страны пока "заболели русофобией". Но количество таких "категорий" и количество таких стран стремительно растет.

Скорость этого роста впечатляет. Она такова, что наверное я могу уже сказать: "Эй, вы, кто собирался свалить из России но до сих пор не собрался. Боюсь, что вы опоздали. Поезд уже ушел".

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