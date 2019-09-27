У моего одноклассника, который работает во власти, дома слова Кремль и Путин запрещены. Это как проститутки дома с мужем о сексе не говорят.

Вот мы с ним как-то сидели на кухне и тут приходит его сын и спрашивает меня: "Дядя Орлуша, а сколько голов у змея-горыныча"? Я говорю: "Три". Тогда н спрашивает: "А сколько голов у Путина?", за что юный диссидент получил от отца по жопе. Я еще тога подумал, откуда такое – сколько голов у змея, сколько голов у Путина.

Потом мы включили телевизор и там новости: сегодня на матче ночной хоккейной лиге Путин забил восемь голов. Вот мальчик услышал этот репортаж и поэтому у него и был такой вопрос.

Я потом написал такой стишок "Ностальгия по настоящему".

Ностальгия по настоящему

Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую,

Очень сильную ностальгию по хоккею, по настоящему.

По Михайлову, по Харламову, на канадцев, смеясь, глядящему,

По Рогулину, по Лупанову, - все играли по-настоящему.

А сейчас то ли время чуждое, то ли люди совсем другие...

Погляжу в телевизор - чувствую по живой игре ностальгию.

Для примера припомнить хочется, из кармана достав две фиги,

Поединок недавний, сочинский, той что ночью играет лиги.

НХЛ. Но не их, канадская - тут элита верхов России.

Зал ревет, но опять дурацкая по реальности ностальгия.

Касатонов, бросок Фетисову, пас Буре, очень точный, кстати,

Крик с трибуны "Пасуйте лысому! Он удачливый, он закатит!"

Кто тут лысый? Иди разглядывай! Все же в шлемах, так их итить...

Может, тот, кто с упорством адовым на чужом пятачке торчит?

Вот атака к развязке близится. Тот, кто нужно, не промахнулся,

А вратарь под маской лыбится: еле-еле, блин, увернулся!

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А куда вратарю деваться? Времена-то теперь какие...

Шайбу взял - и что, наслаждаться по былым постам ностальгией?

Ты пока что не понял сути, с кем вратарь не сравнился в силе...

"Гол забил Владимир Путин!" - объявляют на всю Россию.

Он мочил и слева, и справа, - в поддавки играли другие,

Восемь шайб закатил, красава... Что? По-прежнему ностальгия?

Восемь звездочек, в ряд висящих, на свободы дух аллергия,

На трибунах генсеки спящие... Что, по этому ностальгия?

В Сочи действо было неслабое, по сегодняшней высшей мерке.

Два братишки играли с шайбою, не Майоровы - Ротенберги.

Интересное было тоже. Не по плану же, вероятно, дал Потанин Шойгу по роже.

Не спортивно пусть, но приятно!

В тот же день и в Праге рубилово, не того Россия хотела ли?

Мы смогли, мы собрались с силами, мы под ноль пиндосов уделали!

Я не знаю, как остальные, я когда от своих тащусь, то я ощущаю не ностальгию,

А какое-то, блин, предчувствие...

Я, в российской сидя футболочке, растопырив в "victory" пальчики,

Вдруг боюсь, что побьют нас, сволочи, что сольем мы финал, как мальчики.

Не помогут нам трубы медные, откатаем игру вразвалочку,

И чужие гимны победные будем слушать из раздевалочки.

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