У моего одноклассника, который работает во власти, дома слова Кремль и Путин запрещены. Это как проститутки дома с мужем о сексе не говорят.
Вот мы с ним как-то сидели на кухне и тут приходит его сын и спрашивает меня: "Дядя Орлуша, а сколько голов у змея-горыныча"? Я говорю: "Три". Тогда н спрашивает: "А сколько голов у Путина?", за что юный диссидент получил от отца по жопе. Я еще тога подумал, откуда такое – сколько голов у змея, сколько голов у Путина.
Потом мы включили телевизор и там новости: сегодня на матче ночной хоккейной лиге Путин забил восемь голов. Вот мальчик услышал этот репортаж и поэтому у него и был такой вопрос.
Я потом написал такой стишок "Ностальгия по настоящему".
Ностальгия по настоящему
Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую,
Очень сильную ностальгию по хоккею, по настоящему.
По Михайлову, по Харламову, на канадцев, смеясь, глядящему,
По Рогулину, по Лупанову, - все играли по-настоящему.
А сейчас то ли время чуждое, то ли люди совсем другие...
Погляжу в телевизор - чувствую по живой игре ностальгию.
Для примера припомнить хочется, из кармана достав две фиги,
Поединок недавний, сочинский, той что ночью играет лиги.
НХЛ. Но не их, канадская - тут элита верхов России.
Зал ревет, но опять дурацкая по реальности ностальгия.
Касатонов, бросок Фетисову, пас Буре, очень точный, кстати,
Крик с трибуны "Пасуйте лысому! Он удачливый, он закатит!"
Кто тут лысый? Иди разглядывай! Все же в шлемах, так их итить...
Может, тот, кто с упорством адовым на чужом пятачке торчит?
Вот атака к развязке близится. Тот, кто нужно, не промахнулся,
А вратарь под маской лыбится: еле-еле, блин, увернулся!
А куда вратарю деваться? Времена-то теперь какие...
Шайбу взял - и что, наслаждаться по былым постам ностальгией?
Ты пока что не понял сути, с кем вратарь не сравнился в силе...
"Гол забил Владимир Путин!" - объявляют на всю Россию.
Он мочил и слева, и справа, - в поддавки играли другие,
Восемь шайб закатил, красава... Что? По-прежнему ностальгия?
Восемь звездочек, в ряд висящих, на свободы дух аллергия,
На трибунах генсеки спящие... Что, по этому ностальгия?
В Сочи действо было неслабое, по сегодняшней высшей мерке.
Два братишки играли с шайбою, не Майоровы - Ротенберги.
Интересное было тоже. Не по плану же, вероятно, дал Потанин Шойгу по роже.
Не спортивно пусть, но приятно!
В тот же день и в Праге рубилово, не того Россия хотела ли?
Мы смогли, мы собрались с силами, мы под ноль пиндосов уделали!
Я не знаю, как остальные, я когда от своих тащусь, то я ощущаю не ностальгию,
А какое-то, блин, предчувствие...
Я, в российской сидя футболочке, растопырив в "victory" пальчики,
Вдруг боюсь, что побьют нас, сволочи, что сольем мы финал, как мальчики.
Не помогут нам трубы медные, откатаем игру вразвалочку,
И чужие гимны победные будем слушать из раздевалочки.
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