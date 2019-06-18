Истерика Жириновского: "Поляки будут платить огромные деньги за американское оружие. Варшава закупает у США газ на 8 млрд. $ - хотя русский газ того же объёма стоил бы 4 млрд. Выполняя требования США, Польша готова стать нищей. Думают, что американский хозяин будет любить их. Но эта любовь временная".

Обесцененная вероломным нападением на Украину дороговоспособность России стоит миллиарды. Мудрая Польша готова переплачивать миллиарды, но не иметь ничего общего с "кидалами" из Кремля.

А сепаратисты Медведчук-Бойко вновь хотят "дешёвым газом" из РФ "кинуть" Украину.

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