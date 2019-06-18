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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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У Жириновского истерика

17.6тЧитати матеріал російською

Истерика Жириновского: "Поляки будут платить огромные деньги за американское оружие. Варшава закупает у США газ на 8 млрд. $ - хотя русский газ того же объёма стоил бы 4 млрд. Выполняя требования США, Польша готова стать нищей. Думают, что американский хозяин будет любить их. Но эта любовь временная".

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"Мусора – позор России"

Обесцененная вероломным нападением на Украину дороговоспособность России стоит миллиарды. Мудрая Польша готова переплачивать миллиарды, но не иметь ничего общего с "кидалами" из Кремля.

А сепаратисты Медведчук-Бойко вновь хотят "дешёвым газом" из РФ "кинуть" Украину.

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Володимир ЖириновськийВіктор МедведчукЮрій Бойко
Місце
Росія
Теги
Новини Росіївійнагаззброя
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
У Жириновского не бывает истерик. А что касается недоносков из Польши, то у них многовековая и непроходящая обида на Россию из-за того, что последняя, где личный состав набранный из крестьян экипированных лаптями, зипунами, топорами да вилами их шляхту, с древней и как им казалось славной родословной, геополитически взяла и смыла в унитаз раз и навсегда вместе с амбициями, оставив лишь право шестерить. Прикиньте, как это обидно. ))))))))))))))))))))
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Волощук Володимир
Волощук Володимир
З парашою срати на одному гектарі токсично.Ще і тупі німаки це зрозуміють.
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Хилл Джон
Хилл Джон
Жирик говорит о "временной" любви американцев. А у московитов, дескать, нежность "постоянная". Русские убивают всех подряд вокруг себя и вопят : мы вас любим ! Это как Каин "любил" своего брата Авеля. Паскудная территория и такой же народ.
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