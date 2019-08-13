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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Россияне радовались "крымнашу", а теперь пришли и за ними

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Страна тотальной непринадлежности.

Мент, лупящий женщину не принадлежит к Росгвардии. Поп, топящий малыша не принадлежит к РПЦ. Ихтамнеты в Сирии не принадлежали к ВС РФ. Чиновники, отправившие детей из Тулуна на заброшеную турбазу со ссаными матрасами, не принадлежат "Единой России".

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Когда в 2014 году россияне массово радовались "крымнашу" и упоенно повторяли "ихтамнет", мы предупреждали, что "когда они придут за вами..." До того тоже самое говорили грузины.

Теперь заявляют, что якобы "прозрели", а точнее - холодильник и просто за вами начали приходить. Жрите. Вы это сделали сами.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Протести у Росії Анексія Криму
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Крим
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
За все в этом мире приходится платить, даже за "халявный" Крым.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дивно, що під Архангельськом самі зізнались, що бахнув Буревісник, а не байку про те як якісь прихвосні госдепа влаштували диверсію..
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
О каком холодильнике идет речь
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