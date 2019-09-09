Россия потребовала от Украины после обмена пленными снять блокаду с "Л/ДНР" и возобновить выплаты пенсий.

Об этом сказано в заявлении МИД РФ, где призвали разрешить "накопившиеся комплексные проблемы на юго-востоке Украины".

Новини В России раскручивается истерия

"Местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий", - написали в МИД.

Неуважаемые кремлёвские людоеды, на территории России и в оккупированном Крыму остаются ещё более 110 пленных украинцев.

Так что, буду краток, идите на... Сами знаете куда.

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