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9 вересня • оновлено в 10:57
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

Россия требует снять блокаду с "Л/ДНР"

2.2т Читати матеріал російською

Россия потребовала от Украины после обмена пленными снять блокаду с "Л/ДНР" и возобновить выплаты пенсий.

Об этом сказано в заявлении МИД РФ, где призвали разрешить "накопившиеся комплексные проблемы на юго-востоке Украины".

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"Местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий", - написали в МИД.

Неуважаемые кремлёвские людоеды, на территории России и в оккупированном Крыму остаются ещё более 110 пленных украинцев.

Так что, буду краток, идите на... Сами знаете куда.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Українські політв'язні в Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Донбас Новини Донбасу ДНР Новини ДНР Новини ЛНР
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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