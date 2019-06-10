Во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин решил прокомментировать место России в торговой войне США и Китая.

При этом он рассказал о китайской поговорке, сравнивая Китай и США с двумя тиграми.

Владимир Путин

Путин о месте России в торговой войне США и Китая: "У китайцев есть хорошая пословица - когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".

Как же так... Ведь говорили, что Россия - это медведь, которого лучше не тревожить, сверхдержава, которая достойно ответит на любой вызов. А оказалось, что Россия - это обезьяна, которая сидит и смотрит, не влезая в конфликт, так как понимает, что слабее США и Китая.

Новини Россия загнулась бы без помощи Запада

Владимир Владимирович то признаёт, что "США на сегодня - единственная сверхдержава в мире", то теперь подтверждает, что дела - всё хуже и хуже.

Соловьёв с Киселёвым и Скабеевой каждый день выпрыгивают из экранов, доказывая, что "Россия - номер один во всём мире", а царь правду-матку режит.

Однако, помните, что санкции не работают. Ага. И "мы всех нагнём". Да-да.

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