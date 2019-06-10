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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Путин сказал, что Россия не медведь, а обезьяна

3.7тЧитати матеріал російською

Во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин решил прокомментировать место России в торговой войне США и Китая.

При этом он рассказал о китайской поговорке, сравнивая Китай и США с двумя тиграми.

Владимир Путин

Владимир Путин

Путин о месте России в торговой войне США и Китая: "У китайцев есть хорошая пословица - когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".

Как же так... Ведь говорили, что Россия - это медведь, которого лучше не тревожить, сверхдержава, которая достойно ответит на любой вызов. А оказалось, что Россия - это обезьяна, которая сидит и смотрит, не влезая в конфликт, так как понимает, что слабее США и Китая.

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Россия загнулась бы без помощи Запада

Владимир Владимирович то признаёт, что "США на сегодня - единственная сверхдержава в мире", то теперь подтверждает, что дела - всё хуже и хуже.

Соловьёв с Киселёвым и Скабеевой каждый день выпрыгивают из экранов, доказывая, что "Россия - номер один во всём мире", а царь правду-матку режит.

Однако, помните, что санкции не работают. Ага. И "мы всех нагнём". Да-да.

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Теми
торгові війниросійська пропаганда
Особи
Володимир ПутінДмитро КисельовВолодимир СоловйовОльга Скабєєва
Місце
Росія
Теги
пропагандавійнаторгова війна
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если это единственное, что удостоилось внимания автора за весь Форум, то мне его жаль, он идиот! А если не идиот, то уж точно не журналист, а конченный пропагандон...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Александрович Алексей:"Если это единственное, что удостоилось внимания автора за весь Форум, то мне его жаль". Во-первых, спасибо, что не возражаете против сравнения с обезьяной. А, во-вторых, это не единственное. На этом, 23-ем форуме, были звключены сделки на триллионы долларов (за эти деньги можно скупить весь ВВП России)! И это большой успех. На предыдущих 22-х форумах тоже были заключены гигантские сделки. Это экономическое чудо привело к тому, что в России сейчас 20 миллионов нищих, а пенсионеры омолодились на 5 лет. Вызывает опасение, что такой гигантский экономический успех 23-его форума приведет к тому, что пенсионеры впадут в детство.
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