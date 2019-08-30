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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Кремлевский хищник так и не выпустил своих жертв

9.3т Читати матеріал російською

Два дня, 29 и 30 августа, Украина пребывает в информационном хаосе, порождённом противоречивыми сообщениями о возможном обмене пленными между Украиной и Россией.

"Обмен состоится по схеме 35 на 35", "обмен будет 33 на 33", "украинских пленных везут из российских колоний в Москву", "Сенцов в Лефортово", "военные борты с украинскими пленными моряками приземлились в Жулянах" - такими новостями заполнено информпространство Украины. СМИ ссылаются на "информированные", "компетентные", "близкие к участникам переговоров" источники.

Новини
Цена обмена пленными очень высока для Украины

Всё это происходит на фоне ожиданий данного события, анонсированного президентом Зеленским 23 августа. Тогда во время своего выступления на форуме глава государства заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в России украинцев и ожидает результатов в ближайшие дни.

Кремлёвский хищник не разжал свою пасть и не выпустил жертву - украинских пленных. Ложь и обман, цинизм и жестокость...

Придёт час Х и все виновные понесут наказание - за искалеченные души, за отнятые жизни, за слёзы матерей.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Новини Росії військовополонені полонені моряки
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Жыденышу Навянке приходится кожную неделю укроинствовать шобы в ОбсОС не загребли!)))))
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Автор молодец!Продолжай пугать укротупорезов хищниками руками и ногами Кремля!Тупее укротупорезов народа нет.
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Ostakh Maryna
Ostakh Maryna
Ну і до чого цей " памфлет" так би мовити,так в нас ще немає культури в інформаційному просторі,навіть ви молодий і перспективний.....із задоволенням ще раз перерахували все те у чому помилилися ваші коллегі,а навіть мені у 67 років ясно що зараз краще помовчати...( ну звичайно ж якщо немає умислу...ніякого....)
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