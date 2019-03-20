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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Готовьтесь, господа, следующая станция - 1937!

7.7тЧитати матеріал російською

Теперь в России, по закону, холопы не имеют права критиковать власть. В течение последних лет у россиян по кусочкам отбирали права, принимали законы, которые ограничивали свободу. Граждан России, как лягушек, варили на медленном огне. Люди привыкали к новым условиям и особо не возмущались.

Россия похожа на мировую лабораторию, где проводится эксперимент над людьми. Наблюдая за Россией, можно понять до какого уровня скотства можно довести народ, убивать, мучить и издеваться, и при этом он будет чувствовать себя счастливым, славить своих палачей и угнетателей.

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Ивана Грозного ненавидела вся Россия

То, что Путин подписал закон "О неуважении", имеет гораздо большее значение, чем кажется.

Владимир Владимирович знает Конституцию: "В России источником власти является народ". И дальше он заявит такую логику: оскорбил власть - оскорбил народ - враг народа.

Готовьтесь, господа, следующая станция - 1937!

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпропаганда
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Camen Victor
Camen Victor
Классный закон. По еблу и в стойло.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
На сранокозломордячій пєдєррації давно вже 1937 рік. Просто це ще не проявилося у повній мірі.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
это что за куйлопень влезла вновь на мавзолей ? - щечки толстые -литые, глазки маленькие-злые! - Нет волос и нет ума ! Кто же это ?детвора !?? - А кто первый даст ответ - тот получит.....первый приз...)))))))))))))))))
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