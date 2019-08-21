Трамп выступил за возвращение России в G8.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "определённо" поддержал бы возвращение России в Большую восьмёрку (G8).

"Я думаю, что было бы целесообразно иметь Россию в этой группе (высокоразвитых стран мира)", - сказал он во время встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии.

Новини Трамп захотел вернуть Россию в G8

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