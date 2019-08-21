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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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73%, спасибо, что сделали это вместе!

1.7т Читати матеріал російською

Трамп выступил за возвращение России в G8.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "определённо" поддержал бы возвращение России в Большую восьмёрку (G8).

"Я думаю, что было бы целесообразно иметь Россию в этой группе (высокоразвитых стран мира)", - сказал он во время встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии.

Новини
Трамп захотел вернуть Россию в G8

73%, что вы натворили? "Спасибо" вам за провал внешней политики, за нивелирование стратегического мышления, за бесперпективное будущее нашей страны.

Вы сделали это вместе. И да, колбасы по 2,20 и "справедливой коммуналки" не будет, не обольщайтесь.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Тема
Російсько-український конфлікт
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Тарас Бор
Тарас Бор
Шедеврально!!!А ничего,пан Нофенко,что Трамп говорил о возвращении РФ в G8 ещё до выдвижения Зеленского кандидатом в президенты?Это первое.Второе.Предыдущий презедент Украины практически открыто поддержал соперника Трампа на выборах Хилари Клинтон.И это для президента США не является тайной.Третье.Президент Зеленский находится у власти только 3,5 месяца.О каком провале во внешней политике Вы бредите, аффтар?Ведь даже главой МИД остаётся Климкин.
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