Российские СМИ очень любят смаковать "лихость" своих военных, которые "утерли нос американцам". Самые яркие эпизоды, вызывающие у них эрекцию, связаны с американскими авианосцами. Оно и понятно, за все время своего существования совок не смог создать ни вменяемого авианосца, ни пристойной палубной авиации, которая могла бы не "демонстрировать флаг" или что-то другое, а выполнять реальные боевые задачи, которые и присущи авианосцам.

В общем, для всего остального мира флот авианосцев был показателем сверхдержавы, которая способна решать задачи глобального характера и проецировать свою силу в любой точке мира, куда могла дойти авианесущая группа. Но в совке с авианосцами сложилось не так хорошо как с подлодками просто потому, что в конце Второй Мировой войны совку удалось вывезти из Германии большую часть их наработок в военной отрасли, включая техническую документацию, технологическое оборудование, образцы узлов, агрегатов и готовых изделий, а также – инженерный состав оборонных предприятий.

Отсюда – бурный рост в создании ракет, авиации, стрелкового оружия и прочего. Оттуда же проистекает и рывок в области строительства подводных лодок. А вот с надводным флотом у Германии сложилось не очень, тем более – авианосцами, которых Германия так и не смогла построить ни одного, хотя планы такие были и даже что-то там начинали строить. Но это – особенный класс кораблей, строить которые с чистого листа не получится.

Совок не получил этого наследства и потому у него был ущербный надводный флот, который так и не принял участия в каких-то серьезных боях с адекватным противником. Собственно говоря, совково-российскому флоту нечем хвастаться вообще. Все победы именно в морских сражениях относятся ко временам турецких войн. Именно там и были показаны те успехи, которым не было суждено повториться. Но скажем так, турецкий флот был не самым современным и запорожцы умудрялись громить его без больших кораблей.

Но на том – все. Любое противостояние с адекватным противником для этого флота заканчивалось одним из двух финалов. Он либо нес просто сокрушительное поражение, либо отстаивался на базах и в случае чего – затапливался собственными руками.

Крымская война в середине 19 века, Цусимское сражение в начале 20 века – четко показали, чего стоит этот флот. Если кому интересно, может обратиться к истории Первой Мировой войны и посмотреть на то, как единственный немецкий линкор, добравшийся до Черного моря, запер весь императорский флот по базам, где он сидел как мышь в навозе.

Зато потом матросы стали ударной силой "революции". Не имея чем гордиться в плане морских побед, они устроились революционерами. Но и на суше они показывали образцы "ратного подвига". Вспомним хотя бы историю матроса Железняка, который увидев немецкие войска в районе Новгорода в начале 1918 года, так надавил на газ своего бронепоезда, что притормозил только возле Урала, когда все уже было решено.

Этот краткий очерк важен для того, чтобы понимать, насколько болезненным был факт обладания авианосцами ненавистными американцами. Поэтому совки действовали полностью по Фрейду, пытаясь компенсировать свою ущербность какой-то тупой бравадой, а совковая пресса смаковала такие моменты до изнеможения.

Многим встречались тексты, в которых описывалось, как совковая подлодка всплыла вблизи авианосца и "американцы были в шоке" или как их самолет пролетел над авианосцем и "американцы были в панике". В общем, эти фокусы действительно считались героическими поступками, за которые давали ордена и медали. Публика же, глядя на фото или видео, подобных инцидентов, клацала языками и выдыхала: "Да знаем мы ваши авианосцы!"

При этом, никому в голову не приходило, что и подлодки, и самолеты еще на подходах обнаруживались и сопровождались. Просто американцы относились к этому крайне профессионально и просто наблюдали за экзерсисами придурков.

В самом деле, даже когда подлодка всплыла или самолет пролетел на расстоянии, когда его можно было уничтожить просто пулеметами, никто огня не открывал. И если внимательно присмотреться к подобным кадрам, то можно увидеть, как американские моряки высыпали на палубу и наблюдают за проявлением идиотизма. То есть, самолет или лодку уже давно засекли, оповестили экипаж и тот высыпал наружу, посмотреть на цирк, устраиваемым балалаечниками.

Проще говоря, что ожидали увидеть совки, в такой ситуации? Какая должна быть реакция? Понятно, что никто там в шоке не был, но и написать, что американцы следили за идиотскими кульбитами – тоже нельзя. Поэтому так и комментировали "не заметили и были в шоке".

Что характерно, исполнители этих номеров были уверены в том, что американцы не станут открывать огонь и только в этих условиях они способны вытворять свои номера. Никому в голову не приходила задать простой вопрос: "Зачем всплыла подлодка, чтобы что?". Ведь ее главное достоинство – незаметность.

Или зачем самолет пролетает рядом с авианосцем в паре десятках метров? Эскорт авианосца легко и давно срубил бы эту калошу, будь на то приказ, а самолету было достаточно приблизиться на расстояние применения своего оружия и не кружить над палубой, где он уже гарантированно не сможет ничего применить и наоборот, находится во власти американских моряков, которые могут отправить самолет на дно или пощадить.

Каков же смысл этого цирка? А смысл как раз в том, чтобы показать своему стаду, мол: "не боимся мы этих авианосцев и все тут. Вот и подложки рядом всплывают, и самолеты летают над ними и – ничего. Поэтому-то мы их и не строим, зачем? Вот подобные шоу и служили ответом на то, почему совок не смог построить ничего подобного.

Но такие вещи, на самом деле, довольно глупые и действительно – нарушают любую технику безопасности. Рано или поздно это могло привести к авариям и даже катастрофам. Оказывается, такое происходило, но в совке об этом никто не знал бы и не узнал бы если бы американцы часть подобных вещей не снимали на видео. То, что не попало на пленку, так и останется тайной и сколько раз такое случалось – никто не возьмется подсчитывать, но вот один исторический факт.

В конце мая 1968 года, в Норвежское море, для проведения учений, вошла группа кораблей НАТО, ядром которой был авианосец Эссекс. Военное руководство совка получило эту информацию и 24 мая направило в район предполагаемого нахождения группы, свою авиацию и флот. Авиация должны была обнаружить группировку, а флот должен был занять блокирующие позиции.

Но в этот день никого обнаружить не удалось. 25 мая с базы в Северодвинске были подняты два противолодочных реактивных самолета Ту-16, которые прибыли на место и вскоре обнаружили целевую группу. Один самолет остался в стороне, а командир второго, решил исполнить маневр, за который дают ордена и ништяки, а именно "пройтись на броющем". Вот как это было:

Американцы снимали все на видео. Огромная машина прошла в нескольких метрах от поверхности моря и в паре десятков метров от авианосца. Команда с палубы наблюдала за всем этим. Но пошел кураж и командир решил пойти еще на один круг. Выполняя разворот, самолет зацепил крылом воду и ухнул в море. В этот раз понты оказались не очень удачными и стали они известны только благодаря любительской съемке американского моряка.

По иронии судьбы, именно в этот раз, американцы действительно были в шоке от вида рухнувшего самолета. Вернее от того, как бестолково погиб его экипаж. На авианосце знали в этом толк. Так что понты иногда берут за себя плату.

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