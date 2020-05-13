Обсуждение главных вопросов ядерного разоружения всего четыре-пять лет назад считалось эксклюзивной темой Кремля и Белого дома. С начала 60-х право решать, сколько раз можно полностью уничтожить нашу планету, имели сначала генеральные секретари ЦК КПСС, а затем президенты России — вместе с президентами Соединенных Штатов, пишет Константин Эггерт для Сноб.

И вот назначенный недавно специальный представитель Дональда Трампа по вопросам разоружения Маршалл Биллингсли заявляет в интервью газете The Washington Times, что Америка не заинтересована в продлении еще на пять лет российско-американского договора "о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (более известного как СНВ-3), если к соглашению не присоединится Китай. Биллингсли призвал российское руководство убедить Пекин сесть за стол переговоров. Он высказался категорично: без участия китайцев Соединенные Штаты выйдут из договора, подписанного Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году.

Срок его действия истекает совсем скоро — в феврале 2021 года. Биллингсли напомнил, что, по мнению США, Россия не раз нарушала соглашение. Москва, по его словам, больше других заинтересована в присоединении пекинского режима к новому СНВ (читай: должна бояться роста мощи восточного соседа). Ведь китайская программа развития ракетного оружия малой и средней дальности сегодня находится вне международного контроля. Именно в этой сфере вооружений, придуманных для "ограниченной" или "локальной" ядерной войны, идет сегодня главная конкуренция.

Спецпредставитель президента США прекрасно знает — Владимир Путин, даже если захочет, не сможет уговорить Си Цзиньпина присоединиться к переговорам по СНВ. У него нет для этого ни политических, ни экономических рычагов влияния. Лет 15–20 назад КНР стремилась присоединиться к разного рода международным конвенциям. Это делалось ради поднятия престижа и демонстрации того, что коммунистический режим — responsible stakeholder ("ответственный партнер") в системе международного порядка, достойный доверия других государств. Сегодня руководство Китая хочет диктовать миру свои правила. Зачем ему себя ограничивать? А если и ограничивать, то зачем при посредничестве российских младших братьев?

В Вашингтоне России и Китаю одинаково не доверяют. И договариваться готовы только с обеими странами — либо не договариваться ни с одной из них. Демонстрируя готовность выйти из СНВ-3, Соединенные Штаты дают понять: "Мы не боимся гонки вооружений и уверены, что победим в ней".

Спустя более чем полвека после его обретения в эпоху Хрущева и Кеннеди, Кремль потерял статус единственного партнера, который на равных ведет диалог с США о ядерном разоружении.

В сущности, Маршалл Биллингсли от имени американской администрации указал официальной России на ее место среди мировых держав с точки зрения Вашингтона. Оно не то что не первое, но даже не второе. Строго говоря, если бы не статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, в глазах американцев оно бы едва ли было даже третьим. Причем по целому ряду показателей. Упомяну лишь один: с номинальным ВВП, равным южнокорейскому и лишь немногим превышающим испанский, зато в почти в десять раз меньше китайского, Российская Федерация занимает одиннадцатую строчку в мировом "хит-параде" экономической мощи. Это, как ни крути, имеет огромное значение, если страна хочет быть глобальным игроком не только в бреднях участников "ток-шоу" Соловьева и Норкина, а в реальности.

Обитателям Кремля, а также Смоленской и Арбатской площадей должно быть особенно обидно то, что при Трампе американцы, похоже, перестали считать их особенно опасными. Это всегда льстило самолюбию российского начальства. Начиная с "броска на Приштину", московская "элита" страшно кичилась своей непредсказуемостью и кажущейся крутизной, когда отбирала у Грузии Абхазию и Южную Осетию, а у шокированных украинцев Крым, отправляла МИГи и группу Вагнера в Сирию или "заказывала" для очередного лондонского эмигранта радиоактивный чай.

Теперь США готовы к новой "холодной войне" с Китаем, которая, скорее всего, станет главным содержанием мировой политики в ближайшие несколько десятков лет. Они сколачивают глобальную коалицию по "сдерживанию" Пекина и почти походя бросают Москве: "Если хотите — присоединяйтесь. Если не хотите, то обойдемся без вас. Будете шалить — дадим по рукам".

Странно слушать рассуждения московских экспертов о том, что борьба с КНР — предвыборный трюк Трампа с целью отвлечь электорат от пандемии COVID-19, что Вашингтон бессилен перед "мягкой силой" Пекина и, тем более, что Москва каким-то образом погреет руки на противостоянии США и Китая. Эти теории — из той же серии, что и двадцать лет заклинаний "внуков Молотова — Риббентропа" о неминуемом крахе доллара, гибели Европейского союза под напором мигрантов и неизбежном триумфе многополярного мира.

В Москве ошибаются, если предполагают, что в главном конфликте ХХI века удастся отсидеться в стороне. Не удастся — особенно если у тебя 4000 километров общей границы с одним из участников противостояния, население в десять, а армия — в два раза меньше, чем у него, плюс как минимум две твои госкомпании должны ему же не один миллиард долларов.

Собственно, нынешний российский режим, давно исходящий из своих, "режимных", а не реальных национальных интересов, уже сделал свой выбор — стать младшим партнером режима китайского. Признаваться в этом публично в Москве пока стесняются. Но другим, похоже, стесняться уже нечего. Да и незачем. Далее — занавес. Похоже, из китайского шелка.