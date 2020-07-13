Альпініст назвав найімовірнішу версію таємничої загибелі групи Дятлова.

Висновок Генпрокуратури Росії про те, що причиною загибелі туристів на перевалі Дятлова в 1959 році стала снігова лавина, а також те, що вони через погану видимість не змогли повернутися в намет, здається правдоподібною.

Про це розповів тренер Центральної школи інструкторів альпінізму Денис Кисельов, передає "РБК".За його словами, це найбільш ймовірна причина того, що трапилося.

"Лавина – це найбільш ймовірний розклад того, щотрапилося", – сказав Кисельов.

Він зазначив, що те, що група не змогла знайти свій намет після сходження лавини, теж може бути правдою, тому що в умовах поганої видимості вночі без GPS-приладів знайти її дійсно складно.

"Можна навіть пройти повз неї на відстані трьох-чотирьох метрів і не знайти. А це лавина, шоковий стан, і вони без [спеціальної] одягу", – пояснив тренер і додав, що група Дятлова допустила помилку, вирішивши заночувати на лавинонебезпечному схилі.

"Коли зійшла лавина, їм уже пощастило, що вони не опинилисч в наметі без можливості вибратися", –вказав він.

Крім того заслужений рятувальник Росії Олександр Гофштейн погодився, що початковою причиною загибелі, швидше за все, стала лавина, проте вказав, що версія Генпрокуратури не здається йому остаточної і достовірною.

"Ця справа відбулася в далекому 1959 році, коли власне і статистики такої достовірної не було щодо морозу, вітру і видимості. Свідків же не збереглося, всі загинули", – зазначив він.

Відзначимо, на пресконференції 11 липня заступник начальника управління Генпрокуратури РФ в Уральському федеральному окрузі Андрій кур'яком заявив, що загибель туристів на перевалі Дятлова на Північному Уралі в 1959 році викликав схід лавини.

Нагадаємо, група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова загинула в повному складі, здійснюючи похід на лижах по Північному Уралу в 1959 році.

Генпрокуратура РФ зайнялася цією справою через 60 років через звернення від родичів загиблих і громадський резонанс. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців в сфері геодезії, метрології, а також співробітників МНС.

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