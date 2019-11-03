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3 листопада • оновлено в 22:18
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"Аллаху Акбар!" У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

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Невідомий житель російського міста Ростов-на-Дону поплатився за те, що влаштував пранк з "бомбою" в місцевому автобусі.

Як повідомляє Telegram-канал НТВ, пранкер з криком "Аллаху Акбар!" кинув у двері транспортного засубу, що закривалися, пакет. Після чого пасажири почали вибігати з салону (щоб побачити відео, доскрольте до кінця новини).

Чоловіки, що знаходилися поряд, вирішили покарати "жартівника" за дикий жарт: вони зловили і побили його.

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

Кадр з відео

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У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

Кадр з відео

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

Кадр з відео

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

Кадр з відео

У мережі також був опублікований ролик, в якому можна побачити, як чоловіки здійснюють самосуд над пранкером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школяр побив однокласника через низький зріст. Конфлікт четверокласників потрапив на відео.

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Місце
Росія Ростов-на-Дону
Тег
пранк
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если бы не сердобольные русские женщины, было бы горе-шутнику совсем тяжко
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Крикни Он "Славу Украине", то огрёб бы не меньше. Что АллахуАкбар, что Слава Украине - одно и тоже!
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