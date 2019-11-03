"Аллаху Акбар!" У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт

Невідомий житель російського міста Ростов-на-Дону поплатився за те, що влаштував пранк з "бомбою" в місцевому автобусі.

Як повідомляє Telegram-канал НТВ, пранкер з криком "Аллаху Акбар!" кинув у двері транспортного засубу, що закривалися, пакет. Після чого пасажири почали вибігати з салону (щоб побачити відео, доскрольте до кінця новини).

Чоловіки, що знаходилися поряд, вирішили покарати "жартівника" за дикий жарт: вони зловили і побили його.

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт Кадр з відео

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт Кадр з відео

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт Кадр з відео

У Росії пранкера жорстко покарали за дикий жарт Кадр з відео

У мережі також був опублікований ролик, в якому можна побачити, як чоловіки здійснюють самосуд над пранкером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школяр побив однокласника через низький зріст. Конфлікт четверокласників потрапив на відео.

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