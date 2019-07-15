У Чехова есть рассказ "Дочь Альбиона". В нем помещик Грябов совершенно не стесняется гувернантки-англичанки и даже ходит перед ней нагишом потому, что она ни слова не понимает по-русски. В представлении Грябова она вроде как и не человек вовсе, а так - человекообразное существо какое-то. Словом - не ровня ему, унтерменш.

Нынешние российские властители тоже не считают нас людьми. Никого из нас. В их представлении мы - никто, черная масса полуидиотов. Они уверены, что страна принадлежит им и всякие наши попытки заявить какие-то свои права на нее воспринимается ими как восстание домашних попугайчиков или черепашек.

А если мы начинаем кусаться или даже просто громко кричать, то тогда нас убивают или сажают в тюрьму как плохо воспитанных собак или не поддающихся дрессировке клопов.

В самом деле: вы же не станете всерьез воспринимать притязания клопа на вашу квартиру. Вся его аргументация, что он здесь родился, это его родина и другой у него нет вас ведь совершенно не впечатлит, верно? Вы просто раздавите его и посыпете дустом место, откуда он вылез. И на этом ваши с ним дебаты закончатся.

Поэтому им совершенно не стыдно перед нами. Поэтому они так жестоки. Поэтому они так лениво и незамысловато врут. Они настолько не считают нас равными себе, что им даже лень вступать с нами в серьезную полемику.

Вот вам вранье. Простое и тупое. Не нравится? Ну и плевать. Другого у нас для вас нет. Жрите то, что дают. А будете кричать - получите в рыло. Вопросы есть? Нет? Все понятно? Вот и славно...

Вопросы чести, совести, стыда и т.д. это они оставили для отношений внутри себя. Как крестьянин или мещанин не могли вызвать на дуэль дворянина, а помещик мог спокойно торговать крестьянами, так и нынешние наши властители не видят угрозы своей чести от нас.

Эту стену нам не пробить. Есть только один способ существовать в такой системе в мире со своим разумом: платить им той же монетой. То есть взаимообразно не считать их людьми. Тем более, что они дают для этого намного больше оснований, чем мы.

Во первых, они тупы и необразованны. Во вторых, аморальны как дикари. Они жестоки, в них нет милосердия, стыда, они лишены рефлексии. То есть они вообще не соответствуют даже минимальным требованиям к цивилизованному человеку. Они не способны аргументировать, они не способны на сложные логические конструкции. Они просто тупы.

Вот посмотрите на Пескова. Он же идиот. В самом прямом медицинском значении этого слова. Почему к нему нужно относится как к человеку, венцу природы? Нет. Это человекообразный примат. Которого правильнее держать на цепи.

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Когда я смотрю как он озвучивает позицию нынешнего руководства России на те или иные вопросы международной жизни, мне всегда ужасно стыдно.

А что уж говорить об остальных. Об этих миллионах ментов, фээсбэшников и прочих прокуроров. Или даже просто - руководителей каких-нибудь избиркомов...

За двадцать лет они не продемонстрировали никаких человеческих качеств. Во всяком случае в том смысле, в котором человек понимается в христианстве. Или (хотя бы!) в том смысле, в каком человек отличается от животного.

Еще раз: они не люди и поэтому их не должно быть жалко. Во всяком случае не больше, чем бешеных собак или шакалов.

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