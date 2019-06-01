В который раз читая Декларацию Независимости США, обнаруживаю в ней вот этот кусок, явно посвященный горячо обсуждаемой ныне в России теме сотрудничества с "плохой" (преступной?) властью:

".... Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств.

Соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными.

Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом

и обязанностью народа..."

То есть "отцы-основатели" признавали естественной склонность людей "сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть". Во всяком случае, ссылаясь на "опыт прошлого" они считали такое терпение в определенных случаях более разумным, нежели бездумное и частое злоупотребление народом своим правом "упразднять правительственные формы, ставшие привычными".

И лишь когда замысел правительства в узурпации власти становится совершенно очевидным, лишь тогда народ имеет законное право на "свержение такого правительства". Но никак не раньше!

И более того: как только очевидность узурпации уже не подлежит никакому сомнению, то "свержение такого правительства" становится не только правом, но и - обязанностью народа.

Таким образом, нынешняя дискуссия о сотрудничестве с преступной властью, если ее перевести на язык фундаментальных демократических идей, превращается в дискуссию об очевидности/неочевидности намерений Путина узурпировать власть.

Для меня тут нет неясностей. Для меня это его намерение - очевидно. И даже, в значительной степени, как мне кажется - уже реализовано. Однако я допускаю, что существует некая внутренне не противоречивая (хоть на мой вкус и изрядно демагогическая) система рассуждений, делающая это его намерение не столь очевидным.

К такого рода проработанным демагогиям можно отнести и цикл рассуждений о "кольце врагов", "особой цивилизационной миссии", "временной концентрации власти в переходный период" и т.д. так или иначе обосновывающим временный и вынужденный характер такой узурпации, которую скорее проще вытерпеть, чем поднимать восстание.

Что можно на это сказать? Только: вольному - воля... Раз вы не хотите видеть очевидность узурпации - то значит для вас ее и нет. Раз вы считаете недостатки власти "несущественными и быстротечными", то, что ж: сотрудничайте, терпите, соглашайтесь подождать. Такое право у вас есть. Его предусмотрели для человечества даже такие пуристы от демократии, как Джефферсон и др.

Как я могу что-то возразить против авторитета "отцов-основателей"? Поэтому, я-то, точно, в вас камень не брошу. Разве, что не перестану сожалеть о ваших загубленных годах и десятилетиях. Но что вам мои стенания? Это же ваши годы, не мои.

Один только вопрос у меня все-таки после всей этой дискуссии остается: а что происходит с народом, который пренебрегает своими обязанностями? Не может ведь быть так, что он попросту исчезает? Не может же, ведь верно? Или как?

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