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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Все может закончиться глобальной войной

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По-моему, самое точное определение России - "зона проживания". Там нет граждан, но есть "временно проживающие", как квартиранты. Родился - временно попроживал - убыл на кладбище.

Режим играет роль арендодателя: позволяет проживать, за что взимает плату. Никто не против. Все, кого не устраивают "условия временного проживания", покидают зону.

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Крымчане, добро пожаловать в ад! Поздравляю!

Путинизм - предсмертная стадия большевизма. Другое дело, что продлиться она может до 10-15 лет: пока вождь не убудет на лафете в сторону погоста. И потом, по инерции, еще лет 5. А может закончиться глобальной войной, если у "вождя" перемкнет полушария, и он решит, что не представляет себе планету без Путина, как карту мира - без России...

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Теми
Соціально-економічна ситуація в РосіїРосійська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Александра Сотника
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Коментарі
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Bob Super
Bob Super
Жмет путинская падаль на педаль А старый корч дымит но ехать он не хочет И своего кацапа вскоре ждет посмертная медаль Из за того, что Путин из себя вояку корчит
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Bob Super
Bob Super
Жмет путинская падаль на педаль А старый корч дымит но ехать он не хочет И своего кацапа ждет посмертная медаль
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dichting olga
dichting olga
Сейчас Россия - как персонаж пословицы: "бойся корову спереди, лошадь сзади, а дурака со всех сторон".
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