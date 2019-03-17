По-моему, самое точное определение России - "зона проживания". Там нет граждан, но есть "временно проживающие", как квартиранты. Родился - временно попроживал - убыл на кладбище.

Режим играет роль арендодателя: позволяет проживать, за что взимает плату. Никто не против. Все, кого не устраивают "условия временного проживания", покидают зону.

Путинизм - предсмертная стадия большевизма. Другое дело, что продлиться она может до 10-15 лет: пока вождь не убудет на лафете в сторону погоста. И потом, по инерции, еще лет 5. А может закончиться глобальной войной, если у "вождя" перемкнет полушария, и он решит, что не представляет себе планету без Путина, как карту мира - без России...

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