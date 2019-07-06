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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

В Кремле начался передел власти

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Пока в Краснодаре горел шинный центр, а местные жители слышали пугающие взрывы, пожарные машины не могли подъехать к месту бедствия из-за возведенного по периметру высокого бетонного забора. Казалось бы, банальная новость, но для тех, кто наблюдает за событиями в России – она звучит как страшное предсказание. Ведь это происшествие – модель сценария будущего, когда отгороженная от всего мира страна начнет полыхать изнутри, и никто не сможет потушить этот пожар по причине абсолютной закрытости России, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ.

Верно замечено: даже гибель в России парадоксальна сама по себе, когда люди сгорают в воде и тонут на суше. Дамбу в Тулуне возводил отец министра строительства Иркутской области Николай Болотов. В интервью 2008 года он обещал, что город будет в безопасности на ближайшее столетие. В 2018 году он умер, и вот Тулун смыт наводнением, а сын Николая Болотова возглавляет правительство Иркутской области и является замом губернатора. Того самого, что обещал пострадавшим "тоже качнуть" свои права.

Этот потоп – отнюдь не библейский, это, скорее всего - рукотворная катастрофа, в которой население жизнями своими и имуществом оплатило дешевое электричество для заводов Дерипаски. По некоторым данным, в результате наводнения погибло около 150 человек, но ни местный СК, ни МЧС этих цифр не подтверждают, настаивая на количестве в 16 погибших.

Новини
Россия переходит в режим "катастрофа каждый день"

Репутация "государевых людей" нулевая, им никто не верит: ведь они сами планируют строительство, после чего включают пилораму "оптимизации", сами доводят до катастрофы, а потом рассказывают, что "не все так страшно". Или не рассказывают, как в случае с пожароопасным "Лошариком". Это очень удобно: засекретить все, потому что вопросы даже у неискушенного наблюдателя неприятные. Например, что же это за глубоководная научная миссия такая, при которой понадобилось погружать в пучину столько капитанов Iранга и Героев России? А может, горел не "Лошарик", а АПЛ "Подмосковье"? А, чтобы не возникало подмётных вопросов, продолжаем заглушать эфир враньём, упорно именуя атомную подлодку "глубоководным судном" и нагнетаем победоносное пение: "На подводной лодочке с ядерным моторчиком". Поем так, чтобы Пенс развернулся в воздухе на вертолете и взял обратный курс на Вашингтонщину, по которой жахнем непременно. Не сегодня, как-нибудь потом…

А пока наш государственный Плешарик скачет по встречам да форумам. Фигаро – здесь, Фигаро – там. В Осаке тайно встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Речь шла о последствиях теракта над Донбассом, когда российский ЗРК "Бук" сбил гражданский лайнер MH-17. Потому что 9 марта 2020 года начнется суд, и надо как-то разруливать это дело.

Официально признаваться в терроризме Москва не собирается, ведь в таком случае на скамью подсудимых должен садиться сам Путин вместе со своими шойганутыми "героями России". Зато можно предложить "отступные", а уж какими политическими потерями они обернутся для европейского истеблишмента – это проблема тех, кто принимает грязные деньги от "прекрасного парня".

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Кремлевские олигархи пожалеют о возвращении России в ПАСЕ

4 июля Путин прикатился в Ватикан на встречу с папой Римским Франциском, где, помолясь, "перетер" вопросы по Сирии и Донбассу и даже поднял тему возможного визита Папы в Россию, невзирая на недружественную позицию РПЦ. А чуть ранее "нацлидер" в очередной раз недвусмысленно заявил, что уходить не собирается: "Пока рано об этом говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы".

За пять лет, если его не остановить, этот спец-гений погрузит страну в такую пучину, что цунами покажется полным штилем. Советское наследие обнулилось, его эксплуатация отныне небезопасна, и Россия уже вступила в период техногенных катастроф. Отныне все будет тонуть, гореть и взрываться ежедневно, ибо последние 20-25 лет система только паразитировала, растаскивала, перераспределяла и отжимала, ничего не вкладывая в модернизацию советской инфраструктуры. Теперь жестокая расплата настигает простых россиян, а не тех, кто все эти годы воровал, обогащаясь в счет будущих жертв.

"За последние 15 лет численность населения в средних городах сократилась почти на 1,5 млн человек. В основном в России отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других", - сообщила Татьяна Голикова в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

Вавилон укрупняется, остальная Россия вымывается. Сибирь вырубается и вместе с Дальним Востоком заселяется китайцами. Ползучая экспансия идет уже давно, но от Москвы это далеко, да и Кремлю неинтересно. Главное – чтобы финансовые потоки поступали вовремя и в должном объеме.

Новини
Л*шары на Западе, а не в России

А в самом Кремле вовсю идет передел власти. Позиции Чемезова пошатнулись, подковерные Ванги пророчат скорые посадки людей из "Ростеха"; вокруг Медведева сгущаются тучи, и в кулуарах Белого Дома уже вслух и без стеснений говорят о грядущей отставке "мини-штангиста". Золотов утрачивает вес, оплакивая отставки ближайших друзей-генералов.

Кочан капусты, брошенный Навальным, достиг цели, больно ударив по башке горе-дуэлянта. Образовавшиеся кадровые пустоты, как невидимый газ, стремительно заполняют люди из ФСБ. Они шерстят по всей площади страны, производя выемки документов и аресты все новых фигурантов. Это "сахарный король" Патрушев вытесняет возможных конкурентов на всех "вертикальных" этажах, приближая час своего пришествия.

После "серых" к власти всегда приходят "черные". Признаки готовящегося заговора налицо, влияние Патрушева стремительно возрастает. Осталось расставить последние фигуры и остановить метания стремительно стареющего Фигаро. Он, видите ли, еще пять лет себе намерял! Говорить такое, когда календарь уже превратился в один сплошной август – глупость несусветная. И за неё придется заплатить.

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Санкції проти РосіїПовені в РосіїЗагибель підводників у Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїБоїнг МН17
Джерело
Джерело:sotnik-tv.com
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Барский Владислав
Барский Владислав
_ России, уже столько раз пророчили апокалипсис, смену власти и всего остального, что уже весело даже читать подобное! По моему мнению, в чём сокрыта действительно опасность для огромнейшей России, так это в её разваливающейся инфраструктуре (особенно в не первых городах, мало поддерживаемых, или вовсе не поддерживаемых, Москвой)! Другое дело Украина, где благодаря децентрализации, немало средств остаётся на месте, и хоть скудно, но ремонтируются дороги, строится и потихоньку развивается городская инфраструктура в целом! Безусловно, украинские города (не говоря уже за сёла) с малыми доходами, по прежнему в удручающем состоянии, но и в этом плане, будет делаться не мало! Думаю, что многих, кто был симпатиком России в 2014-м году, отрезвляет её нынешняя действительность, и та более удручающая действительность, которая сейчас в поддерживаемом ею ЛДНР, нам, с нынешним кремлёвским спрутом и поддерживаемым им, россиянами, не по пути, и слава богу, мы слишком разные, хоть и славяне, вроде!
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Барский Владислав
Барский Владислав
_ России, уже столько раз пророчили апокалипсис, смену власти и всего остального, что уже весело даже читать подобное! По моему мнению, в чём сокрыта действительно опасность для огромнейшей России, так это в её разваливающейся инфраструктуре (особенно в не первых городах, мало поддерживаемых, или вовсе не поддерживаемых, Москвой)! Другое дело Украина, где благодаря децентрализации, немало средств остаётся на месте, и хоть скудно, но ремонтируются дороги, строится и потихоньку развивается городская инфраструктура в целом! Безусловно, украинские города (не говоря уже за сёла) с малыми доходами, по прежнему в удручающем состоянии, но и в этом плане, будет делаться не мало! Думаю многих, кто был симпатиком России в 2014-м году, отрезвляет её нынешняя действительность, и та удручающая действительность, которая сейчас в поддерживаемом ею ЛДНР, нам, с нынешним кремлёвским спрутом не по пути, и слава богу!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Педофил из Чехии постоянно про Россию думает. И публикуется на Украине. Ничего личного, просто на Украине за такое дерьмо про Россию платят хорошие деньги.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Николаев Олег, -так ты полностью састаишь из дер_ма...)))
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