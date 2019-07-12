Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения" - заявил Гордеев.

Это пишет ТАСС.

У меня есть вопрос. Точнее, несколько, впристёжку. А все эти последние годы месье Гордеев был иного мнения? То есть, он считал, что надо давить вражью жратву, пока не отравились? Вероятно, да, судя по действиям выездных палачей, расстреливавших сыр и давивших тракторами польские яблоки. И какой же катарсис испытал Гордеев, что развернул свое мнение на 180 градусов?

Вот скажите мне, куда теперь девать разработки мобильных крематориев, призванных прямо на местах превращать в пепел опасный хамон и вражий сыр? А деньги, потраченные на разработку этих шайтан-машин уже освоены-спутинизжены? И есть ли в природе эти агрегаты или значатся только в документах по освоению средств?

На Старой площади негодуют: "нацпроекты" идут прахом, со всех этажей "вертикали" рапортуют - "деньги осваиваем хорошо, качественно осваиваем, но нацпроекты буксуют..." И как-то не удивляешься, почему. Потому что в системе, заточенной на откат-распил и прочий "бабло-pizdung" иного результата не бывает. Хотите, чтобы результат вас впечатлил? - не проблема. Приезжайте на Мальдивы, там и увидите: яхты, виллы и счастливые лица родственников тех, кто в поте лица трудился над реализацией нацпроектов.

Чего ж вам больше?

Впрочем, проходите мимо, россияне. От вас не зависит, вас не касается, надейтесь на лучшее, как вы это любите.

- "Титаник" тонет, б...ть!

- Не паникуй. Надо надеяться на лучшее! Там, в подводном мире, тоже есть жизнь: рыбки, осьминожки, косатки с китами, для верующих - православные русалочки. В лучшее надо верить, в лучшее!..

Буль-буль, страна. Буль-буль...

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.