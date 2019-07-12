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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналіст Всі статті автора

Россияне, проходите мимо. Вас это не касается

7.5т Читати матеріал російською

Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения" - заявил Гордеев.

Это пишет ТАСС.

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У меня есть вопрос. Точнее, несколько, впристёжку. А все эти последние годы месье Гордеев был иного мнения? То есть, он считал, что надо давить вражью жратву, пока не отравились? Вероятно, да, судя по действиям выездных палачей, расстреливавших сыр и давивших тракторами польские яблоки. И какой же катарсис испытал Гордеев, что развернул свое мнение на 180 градусов?

Вот скажите мне, куда теперь девать разработки мобильных крематориев, призванных прямо на местах превращать в пепел опасный хамон и вражий сыр? А деньги, потраченные на разработку этих шайтан-машин уже освоены-спутинизжены? И есть ли в природе эти агрегаты или значатся только в документах по освоению средств?

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На Старой площади негодуют: "нацпроекты" идут прахом, со всех этажей "вертикали" рапортуют - "деньги осваиваем хорошо, качественно осваиваем, но нацпроекты буксуют..." И как-то не удивляешься, почему. Потому что в системе, заточенной на откат-распил и прочий "бабло-pizdung" иного результата не бывает. Хотите, чтобы результат вас впечатлил? - не проблема. Приезжайте на Мальдивы, там и увидите: яхты, виллы и счастливые лица родственников тех, кто в поте лица трудился над реализацией нацпроектов.

Чего ж вам больше?

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Впрочем, проходите мимо, россияне. От вас не зависит, вас не касается, надейтесь на лучшее, как вы это любите.

- "Титаник" тонет, б...ть!

- Не паникуй. Надо надеяться на лучшее! Там, в подводном мире, тоже есть жизнь: рыбки, осьминожки, косатки с китами, для верующих - православные русалочки. В лучшее надо верить, в лучшее!..

Буль-буль, страна. Буль-буль...

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Саши Сотника
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
на расии живут жалкие ничтожные людишки.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Sirko Bogdan, Согласен! "жалкие ничтожные людишки" - это типа сРаши ВРОТника! Слава Богу, что их очень мало)))
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Питон Каа
Питон Каа
Создавать структуры, которые будут решать, что можно употребить, а что нет и погрязнут в коррупционных схемах пока будут это все распиливать - слишком затратно, проще раздавить, чтобы неповадно было.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Питон Каа, Борись Ыксперд может и тебе отвалят на зуб
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Питон КаКашка, будут, ой будут тебе скоро сниться эти раздавленные продукты! П.С. как тебе твое уточненное погоняло, КаКашка?)))
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