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Саша Сотник
Саша Сотник
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Россияне, не обманывайте себя

5.3т Читати матеріал російською

Сейчас опять нарвусь на отчаянные огрызания: "А ты вернись и покажи пример!.."

Сначала они ходили на "выборы", участвуя в легитимации режима. Теперь они таскаются по путинским "судам" и даже подают туда какие-то апелляции, создавая видимость наличия судебной ветви власти, которая на самом деле давно отсохла.

Новини
Не могу восторгаться пилотом, который возит оккупантов на завоеванные земли

И все это - вместо того, чтобы просто объявить тотальную забастовку всей страной с отказом платить налоги.

- Нас мало, у нас не получится! Остальные будут платить!.. Что же нам делать в этой ситуации?

Ответ будет честным, и вам не понравится, но он звучит так: "Если вас не большинство, если вы не в силах переломить ситуацию и при этом не готовы взять в руки оружие - уходите с данной территории. Любыми путями. Если вы ищете предлог для того, чтобы остаться - значит, хотите продолжить практику выживания. Тот, кому это все надоело - выходит из данной системы координат, самоудаляется из нее. Здесь либо - либо. Вы можете сколько угодно обманывать окружающих, но обмануть себя не выйдет. Вы получите ровно тот результат, который заслуживаете по сумме ваших решений и предпринятых действий. Ни больше, ни меньше."

Всё очень жестко, но такова жизнь.

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Саши Сотника
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Удел раба - со всем соглашаться, чем и занимаются 99% лаптей.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Правильно він написав, боїться щось змінити, так хоч втікай
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Саша решил оправдать свое бегство и предательство? Ничего нового - так до него поступали генерал Власов, атаман Шкуро - они тоже оправдывали себя тем, что не в силах самостоятельно справиться с советской властью и вынуждены выступать на стороне врагов своей Родины.... Все предатели похожи....
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Виня Ксения
Виня Ксения
Русский Крымчанин, а много выживших осталось, кто критиковал советскую коммунистическую власть, находять в ссср? И если ты забыл, то посчитай скольких критиков путинской власти уже уничтожили. При диктатуре только одно мнение является верным - это мнение диктатора. А несогласных ликвидируют. Когда появляется реальная угроза жизни в диктаторской фашистской стране, то умный человек уедет, чтобы иметь возможность бороться за свою Родину дальше. В чем предательство Сотника? Быть несогласным с диктаторской властью не является предательством Родины. Диктаторская власть - это не Родина. Настоящими врагами рассеи (и не только) была коммунистическая диктаторская власть. Власов выступал на стороне одних врагов Родины - фашистов, а другие выступали на другой стороне врагов Родины - коммунистов. И те и другие убивали, только фашисты убивали другой народ, а коммунисты убивали не только чужой народ, но и свой. Кто в таком случае больший враг и кто предатель Родины?
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