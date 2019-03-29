Пыньский рейхс-рейтинг падает. И какой политической "Виагрой" его ни поднимай – упрямо валится в самую Преисподнюю. Опять бастуют дальнобойщики, а ингуши перекрыли трассу "Кавказ", уже Трамп открыто заявляет: "Убирайся из Венесуэлы", уже Конгресс США жаждет новых и новых санкций, и в Украине не понятно, кто победит на выборах…

Рушится всё. И это даже не тупик, а – стенка, когда ты стоишь у кирпичной кладки и спиной чувствуешь колючие взгляды врагов, шепчущихся о "транзите власти". Как за секунду до табакерки. И Путин это слышит. Потому в Кремле и победили силовики во главе с Патрушевым, как последний оплот цареплешивца. Отныне - только штыки и репрессии. Хватит размазывать либеральные сопли по распухшей от ударов морде патриота! Пора переходить в рукопашную. Поэтому в ответ на жесткое заявление Трампа – "разворачивай, Шойгу, ПВО в центре Венесуэлы! Сейчас зажжем не по-детски – так зажжем, что Мадуре дурно станет от нашей дружеской поддержки!"

Новини Что задумала Россия и зачем она нарывается

Потому и выманивают из Тосканы разомлевшего от любви и итальянского вина Мишку Абызова, чтобы раскатать "системных либералов" и заодно насадить на кол еще одного "правительственного ворюгу". И, разумеется, предъявить показательный пример ему подобным: "Даже не мечтайте о спокойной жизни в забугорье. Сядете все! Никто не скроется. Ишь вы чего удумали: хапнуть и свалить? Отступные не канают! Мы все в одном мешке, все в один рай отправимся!.." И Аркашка Дворкович живо слинял в "чертовы кулички", буквально ластиком стерся, чтобы и его не зацепило; и Толик Чубайс потряс рыжей паклей в припадке поручителя. А ФСБ потирает ручонки и скалится: "Видите, как мы работаем? К нам никаких претензий! И Хозяин доволен, и арестованный практически гордится плодами наших трудов!"

Россия вступает в самый тяжелый период позднего путинизма, когда исход понятен, но не понятна цена. Путин – не жилец: ни в политическом, ни в физическом смысле, а его решение заменить "вертикаль" на штык – использование последнего сильнодействующего средства во имя удержания власти. Пусть это будет три месяца или полгода, или даже год. Если год – жертв будет очень много. Если до августа – кровь прольется обязательно, но это могут быть и не реки крови, а ручейки. Путину все равно. Он весь мир сжечь готов, ему никого не жалко. Именно сейчас он способен начать крупномасштабную войну, ибо карты вскрыты: Трамп больше не играет с ним в политическую любовь, Конгресс принимает Закон о поддержке стран восточной и центральной Европы во имя снижения их зависимости от энергоресурсов российского агрессора, и даже поговаривает об эмбарго – сначала в отношении "Роснефти", а потом и на энергоресурсы из России вообще. И вот уже Алекперов в обнимку со своим "Лукойлишкой" отползает в другие страны, закрывая свой офис в США. Этот старый чёрт хвостом чует: будут бить в самую пятачину.

Новини Россия готовится ввести войска на Донбасс

Путин готов играть на опережение. Его увлекает схватка с США, как неосуществленная коммунистическая мечта престарелых предшественников. Те не решились. Довели мир до Карибского кризиса и отползли, облобызав ботинки Кеннеди. Путин так не поступит. Он – "чисто конкретный пацан", и похрен, что – "Окурок". Он готов загаситься, но с условием – чтобы это была ядерная бомба, после чего захорошело бы всем. Сказано – "в рай" - значит, в рай!..

Времени мало. Начало протестной активности в Ингушетии может перерасти в войну на Северном Кавказе. Ингуши – не хипстеры, они не делают протестных селфи. Если их бьют – они вооружаются: сначала – палками, а потом кое-чем поубедительней. Коктейль старого бармена Молотова бодрит Росгвардию гораздо сильнее скандирований "Фа-ши-сты!" Потому что и так понятно, что – фашисты. И какой смысл орать? Их стрелять надо. В противном случае, они расстреляют вас. Они и так это делают, просто им удобнее отстреливать вас поодиночке, а если вы соберетесь в большую толпу – вас начнут давить танками. А танки у Путина куда современнее тех, что были в арсенале Вермахта. Но ингуши уже вряд ли отступят. И если прольется кровь – полыхнет серьезно, и огонь с Северного Кавказа быстро перекинется на соседние регионы, а там и до Москвы рукой подать. Никакой армии Путину не хватит, и, главное – деньгами этот пожар не зальешь, потому что двигать массами будет ненависть и жажда мести, а отнюдь не корыстный интерес.

Новини Режим Путина становится еще опаснее

Силовики, конечно, могут многое, включая полный паралич страны от животного страха. Но сам факт, что Путин окончательно отказался даже от имитации "системы сдержек и противовесов" говорит о главном: он больше не рассчитывает на поддержку "низов". Он ненавидит их, боится и готов давить. Уже в ближайшее время из каждого утюга понесется главный тезис диктатора: "Я услышал тебя, мой народ. Я был недостаточно Путин. Демократия – это зло, вот вы и распустились. Одни ударились в коррупцию, другие – в экстремизм. Но я занес над страной свою железную руку. Поиграли в демократию? – хватит! Отныне – только кнут и никаких пряников! Мой гнев – это гнев народа. Чубайсу приготовиться!.." Главная ошибка Путина – в переоценке длительности действия "силового лекарства". Но ошибок у него так много, что все они давно слились в одно сплошное преступление.

Так что приготовьтесь к резкому "закручиванию гаек" внутри России. Карательная операция против крымских татар – это показательное начало. Карать будут всех: по приказу и команде, по отмашке и кивку головы. Путин начинает войну в открытую, на два главных фронта: внешний и внутренний. Вовне – столкновение с США на территории "третьей страны"; внутри – "мочение в сортире" собственного населения, включая даже "едросов", которые отработали свое и теперь только мешают. Кто не уехал – тот в игре. Кто уехал – не факт, что не будет настигнут молнией путинского гнева. Как Абызов – "профессиональным" задержанием.

Последнюю главу путинизма можно было бы предварить эпиграфом "После меня хоть потоп", но правдивее будет иная формулировка: "От меня не спрячешься. А кто не спрятался – я не виноват…" Путин сел на штыки. И они пронзят его насквозь.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.