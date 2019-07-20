Яшина не допустили к "выборам" в Мосгордуму! И Гудкова не допустили. И вообще – оппозицию! А вот Лесю Рябцеву – эту оральную помогалку Венедиктова – пустили! Надо протестовать.

Все на Трубную площадь! И 20-го – дружными рядами, чтобы понимали, "кто здесь власть". Протест тусовочки – припарка для покойника. Институт выборов был умерщвлен еще тогда, когда отменили графу "против всех" и убрали порог явки. А все эти "фильтры" и "каруселями" – это на всякий случай, чтобы высокий процент гарантированно нарисовать. На самом деле эта Мосгордума вообще ничего не решает, и даже если представить в ней страшного Яшина и могучих Гудковых с саблезубыми Соболями – что случится-то? Кремль падет? Путин на Спасской башне повесится? Спецоперации с "белым шумом" для того и нужны, чтобы прикрывать нечто гораздо более важное. А самым важным для России является тот процесс распада, который уже вовсю идет. С искрами, шипением и треском. Вот что необходимо заглушить.

Путин продолжает играть в геополитику. Происходящее в России ему неинтересно. Эту апатию можно понять: ведь ни одной позитивной новости, вечно что-то тонет, взрывается и горит. А еще – вымирает. Естественная убыль по итогам пяти месяцев 2019 года выросла более чем на 33 тысячи по сравнению с прошлым годом — 180,4 тысяч человек против 147,2 тысяч. Одни уезжают, другие – самозакапываются в земной шар. Вот они – два реальных выхода из путинской скрепной пещеры. Остаться выживать – это не выход, а вынужденная мука. И какого счастья можно требовать на этих чертовых "галерах", когда самый главный галерщик мучается вот уже 20 лет, гребя веслами до изнеможения? Вот его и тащит на Валаам – креститься да биться плешью об иконы в надежде, что замироточат. И чудеса иной раз случаются.

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В ночь на 18 июля Россия чудом избежала Чернобыля номер 2. Точнее – Чернобыля, умноженного на 3. В 5.05 по Московскому времени 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" и "Опытная". В результате были отключены от сети энергоблоки №1, №2 и №4. Энергоблок №4 планировали нагружать уже в четверг, даты включения энергоблоков №1 и №2 станут понятны после выяснения причин произошедшего. Этот оптимизм РИА-Новостей перечеркивается последними 4 словами: "после выяснения причин произошедшего". То есть, никто ничего не понял – что за чудо произошло. А могло и не произойти, и в случае катастрофы никто бы тоже не въехал: "А что случилось-то? И, главное, как?.."

Решение о строительстве Калининской АЭС было принято в мае 1970 года. Сооружение блока № 1 началось в 1974 году. Его энергетический пуск состоялся 9 мая 1984 года. Энергоблок № 2 начали строить в ноябре 1981 года. 11 декабря 1986 года блок был включен в сеть. Не будем забывать о том, что 2-я очередь Калининской АЭС достраивалась уже при Путине, этап физического пуска на энергоблоке № 4 начался в октябре 2011 года, а с 9 мая 2012-го блок находился на этапе опытно-промышленной эксплуатации. И лишь в сентябре 2012 года состоялись подписание и передача Акта приемки энергоблока № 4 в промышленную эксплуатацию. Станция "Опытная" подает электроэнергию на Московское энергетическое кольцо. С 2011—2015 гг. на энергоблоках Калининской АЭС реализуется программа увеличения мощности реакторной установки до 104 % от номинальной. Специалисты гарантируют более 1000 реакторо-лет безаварийной работы. Но на Чернобыльской АЭС тоже гарантировали…

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Разговоры о распаде "советской империи" - великий обман. В настоящий период распада советские и пост-советские люди вступают только сейчас. В 1991 году от "имперской ракеты-носителя" отделились несколько ступеней-республик, а сама ядерная "ракета" в виде Российской империи так и осталась болтаться на политической орбите. Надо ли удивляться тому, что в её боеголовке вновь завелись и активизировались недобитые червячки из "передового отряда партии" с мыслью "можем повторить"? Правда, силёнок маловато, технологии пещерные, зато если громыхнем – то никаким саркофагом эту скрепную вонищу не накроешь. Учитывая степень технологической отсталости и изношенности инфраструктуры – то, что до сих пор не случилось никакой страшной катастрофы – это именно чудо. Но с каждым месяцем вероятность осуществления цепочки техногенных катастроф в России повышается настолько, что через пару-тройку лет достигнет 100% предела.

Хотите знать, как это будет? Нет, это будет не бунт революционеров, не восстание "пятой колонны, проплаченной Госдепом". Это будет несколько страшных катастроф, после которых федеральный центр утратит свое значение. Обесценится все, кроме средств для спасения жизни. Территория империи поделится не по "национальным" признакам, а по степени радиационной, бактериологической или химической зараженности и пригодности для выживания. Если человечеству плевать на процессы разложения внутри "блуждающей советской ракеты" - ему придет счет по оплате последствий её взрыва. И чем дольше она блуждает на политической орбите – тем масштабнее будет катастрофа. Заплатят все: и прикормленные европейские неженки, и американские оптимисты, считающие, что с "прекрасными парнями" можно иметь дело, а из дерьма, похожего на глину, можно слепить что-то наподобие отношений. В бесконечном процессе этой лепки холера становится неизбежной.

Илон Маск представил новую разработку – мозговой имплант, который позволит парализованным людям управлять телефонами или компьютерами. По словам Маска, чип может быть установлен человеку уже в конце следующего года. А у Путина на Валааме мироточат иконы. Деревянные, из мохнатого века. И творят чудеса. "Советская боеголовка" все еще блуждает в политическом пространстве и до сих пор не взорвалась. Ну, разве не чудо?..

Александр Сотник

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