США заподозрили Россию в нарушении Договора о запрете ядерных испытаний. И вот уже "ястреб" Болтон собирается встретиться в Иерусалиме с автором "ядерной доктрины" Кремля Патрушевым для обсуждения вопросов безопасности. Можно не сомневаться, что пацаньё опять уйдет в глухую несознанку, но с намеком: "А вы что хотели? Мы тут весь мир шантажируем. Должны же мы понимать, что наш ядерный фаллос работает! Да и вам не советуем расслабляться, потому что он – рабочий, мы проверили, врата рая открывает так, что архангелы шарахаются. Мы – ребята серьезные, шутить с нами не советуем, нам русских денег мало, нам бабло всего мира подавай…"

И вот по "Рашке Тудэйке" уже прожаривают мозги зрителя на предмет "неизбежной войны в ЮАР". В Центральной Африканской Республике уже вовсю орудуют золотодобытчики ЧВК Вагнера, теперь лубянские пацаны готовы натравить южноафриканцев друг на друга, чтобы под громкие звуки резни овладеть золотоносными и алмазными месторождениями. Братва давно искала новые источники дохода, ибо доллар для нее практически закрыт, да и с евро в любой момент могут начаться большие проблемы. "Общак" бандитов складирован в физических купюрах – по 500, 200 и 100 евро, а тут европейский Центробанк перестал выпускать "пятисотки".

Новини Первый шаг в капкан Россия уже сделала

На русских нуворишей с такими купюрами и раньше-то смотрели косо, а тут вообще в любой момент могут развернуть оглобли, объявив о прекращении приема банкнот столь крупного номинала, поскольку они зарекомендовали себя как источник "русской криминальной заразы". А теперь еще евроЦБ поменял дизайн 100 и 200-евровых банкнот, оставив за собой право в любой день отказаться от приёма старых купюр такого достоинства. Не сейчас, конечно, но подобная неизвестность пугает братву. Ведь когда угодно по воле ЕЦБ все их горы складированной денежной массы могут превратиться в резаную бумагу, которую нигде не пристроить. А теперь представьте масштабы истерики, которая начнется в России среди чиновников и служащих среднего и низшего звена, хранивших свои коррупционные накопления именно в этих купюрах. Это сколько же окон откроется, из которых выпадут вчерашние евро-миллионеры, внезапно потерявшие всё!

Братва учла нехороший фон, подсчитала возможные убытки и приняла к исполнению "план Нарышкина", который лично озвучил Путину идею овладения золотом и алмазами Африки. Зачем бандитам нестабильные дензнаки, когда выгоднее иметь золото и драгоценные камни? И вот наемники из России уже вовсю шуруют на "черном континенте", а информационная шавка "Раша тудей" вкрадчиво вангует о неизбежной войне в ЮАР. Не забывая при этом успокаивать россиян, что "им-то хорошо, у них войны нет, Путин позаботился".

А дедушка Путин в это время играл с престарелым Назарбаевым в "сиськи-масиськи", принимая на грудь от Нурсултана орден, собственно, самого Нурсултана, и таинственно заглядывая в глаза Лукашенко, намекая, что в сегодняшнем кремлевском меню основное блюдо – Украина, но шеф-повар уже присматривается к изыскам белорусской кухни, и они ему нравятся. Лукашенко делал вид, что не подрагивает, но на всякий случай пообещал до 21 июня "сверить планы по интеграции с Россией" – жить-то хочется.

Ну, а пока старичьё тешилось милой "елбасой" - Москву посетили террористы талибы (запрещенные в России, но приглашенные поржать в лавровской конюшне), и нашли много точек соприкосновения с кремлевскими товарищами. С кем вы там патриотически бились в 80-е, воины-афганцы? С "духами" по приказу Кремля? Это они резали головы вашим товарищам? Теперь концепция изменилась. Забудьте о тысячах погибших друзей. Отныне с "Талибаном" мы практически – друзья. В бороды пока не целуем, но окровавленные лапы уже жмём. Террорист террориста всегда примет, просим отнестись к этому с пониманием.

Все эти игры в большую политику оплачивает рядовой россиянин, которому в 2019-м прочат ухудшение экономического положения. Фронтов открыто много, и на горизонте маячат новые, братва хочет сытно жрать, и экс-главный экс-врач Онищенко предлагает вам пожить "чуть-чуть впроголодь". А глава ВЦИОМ Валерий Федоров объясняет ухудшение жизни россиян "эффектом черных очков". Оказывается, жить стало хуже не потому, что растут цены и повышения доходов не предвидится – а потому что на россиян надели "черные очки". Враги и предатели надели. Поймали каждого и водрузили на нос, дабы стабильность медом не казалась. По Фёдорову, острая фаза кризиса в России закончилась в 2016 году, однако за прошедшие три года "жить лучше не стало, хотя кризис позади". Между тем, по данным Счетной палаты в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. И до конца года исправить ситуацию не удастся. К концу 2018-го доля населения, живущего за чертой бедности, составила почти 19 млн человек (18, 9 млн.).

Инфляция продолжает набирать обороты: годовой прирост цен снова ускорился и составил 5,3%. Нет еды – зато есть водка. По данным ВЦИОМ, доля непьющих россиян за последний год сократилась с 40% до 33%. Тотальная безнадега накрыла страну в не самое худшее время: налогов собрано немеряно, закрома ломятся от денег, но рассовываются они исключительно по карманам чиновников. Сумма нарушений, выявленных Счетной палатой в "Роскосмосе" в 2017 году, составляла около 760 млрд рублей. В 2018-м было украдено только 50 млрд., но это всего лишь "Роскосмос". А еще есть Сколково, представившее премьеру Медведеву саморазлагающиеся пластиковые стаканчики как венец передовых технологий. А сколько еще воровских рук гребет твои деньги, голодный налогоплательщик?

Корыта наполнены, жрать подано. А для незваных на этот "большой нажор" россиян есть залупен-фюрер Бастрыкин, озверевшее мусорьё и свиноподобная орда Росгвардии. Не нравится? – валите из России. Не на что валить? – сидите тихо, пока к вам не пришли и не успокоили. Не мешайте райскому наслаждению кремлевской кодлы. За вас Путин молится со старцами в рясах, каждое утро иконостасы вдребезги. Чтобы уж точно – в рай. А кому повезет дожить – даже в ядерный.

Поддержать автора:

Счет в Šiaulių bankas: LT937180300006700714

Сберкарта MasterCard 5469 3800 3483 8788

PayPal – sotniktvinfo@gmail.com

Яндекс-кошелек (в рублях): 410012227172002

Bitcoin - 3PdyHqZ7hiywP7u8FBDX2NyyLmmdRVp5dn

Eth - 0x42c5046b70ac4401df3361440510ed896c8f6d24

Webmoney: Z549114604634 (доллары)

R556545412815 (рубли)

Канал Sotnik-TV приглашает к сотрудничеству рекламодателей. Пишите на e-mail: prsotniktv@gmail.com

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.