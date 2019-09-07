С 6 сентября Гаагский международный трибунал может начать вводить санкции в отношении имущества РФ за невыполнение Россией решения Трибунала в отношении незаконно удерживаемых украинских моряков. В России решения Трибунала не признают, ссылаясь на его неправомочность. На самом деле, соблюдение Морского права свято для всех. И можно даже не верещать, если российским судам вдруг запретят заходить в порты по всему миру, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ.

Конечно, большинство из них ходит под чужими флагами, но история все равно неприятная. Недаром Лавров, комментируя накануне текущее состояние международных отношений, напомнил сентенцию про дно, которое было достигнуто, но снизу постучали. А он будто и не знал, что у фашизма дна нет. Конечно, догадывался – потому и просился у рейхсфюрера на покой, но всякий раз получал одно и то же: "Нет, унылая лошадка. Тебе еще ржать и ржать!.."

Пожалуй, единственная страна, которую в Кремле боятся по-настоящему – это Китай. Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, Путин освоил новые траектории вранья: "Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения" - заявил торговец территориями. А как еще назвать освоение Дальнего Востока китайцами? Разве что беспрецедентной "открытостью" - если, конечно, хочешь избежать слов "экспансия" и "предательская сдача территорий".

Теперь, помимо Китая, восточные регионы будет осваивать еще и Индия. Вероятно, именно они в будущем и развернут внешнеполитическую борьбу за право обладания этими территориями развалившейся империи. Ну, а пока кремлевский предатель балансирует на шаткой конструкции вранья: "Условия для выхода региона на траекторию опережающего роста сформированы!.."

Понятно, почему Кремль боится китайцев: помимо того, что их бесконечно много - человеческая жизнь для них вообще - ничто. Включая жизнь самого Путина. Зато с европейцами, где человеческая жизнь и есть основная ценность, путинисты не церемонятся. Жены и подруги голландских летчиков-истребителей, которые действовали в Латвии, Эстонии и Литве в 2017-м, получали неоднократные телефонные звонки от людей с русским акцентом, которые спрашивали, не следует ли их мужьям покинуть этот район. По данным издания "Telegraf", женщинам звонили после того, как их мужья или парни связывались с ними со своих личных телефонов.

Так работает русская пропаганда в условиях набирающей силу новой Холодной войны: Кремль ложится под Китай, оскаливаясь в сторону Запада и наращивая мягкое давление на Украину. Вот уже засланка Собчак вещает о том, какие "мы же братья", и как надо "смириться с Крымским вопросом". И вот уже Цемаха выпускают "под личное обязательство". Кремль успешен на Западном направлении, ибо Запад не готов жертвовать людьми, а Путин – готов. Просто не всеми, потому и сдает жесткому Китаю пол-страны. Но не мягкотелому Западу.

А внутри России происходит плановая порка "непоротого поколения" - для того, чтобы даже и не помышляли о том, что "выросла вольная молодежь, которая не готова жить под конвоем, и потому – обязательно скинет эту хунту". Никто никого не скинет. Вот тебе двушечка, тебе – трёшечка, а тебе – пятёрочка. Чтобы не выходили, не писали и даже не думали – протестовать! Ишь вы, какие вольные: начитались интернетов, насмотрелись на Гонконг, Париж да Каракас, и возомнили себя бунтовщиками? Путин ломает хребет молодежи через дубинку смирения. Большинство из осужденных – быстро и технично, что говорит об отлаженности карательной системы – признали свою вину. Это значит, что их сломали. Как Владислаа Синицу, который никому персонально не угрожал, но получил свои пять лет и согласился с обвинительным приговором.

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Жесткость наказания обусловлена тем, что он посмел коснуться самого страшного вопроса: ответственности бандитов в погонах и их семей – за творимый папашами беспредел. Но никто не ищет "Инициативную группу силовиков", распространившую угрозы протестующим через преступный телеканал НТВ. Там – угрозы конкретные: всех найдем, и детей ваших в крови утопим. Так кто же писал этот текст? Сержант, испытывающий нестерпимую боль от прикосновений к забралу?

А, может, сам Бастрыкин, мечтающий пол-страны вывезти в лес и там закопать? Очевидно одно: этот текст писали "папаши семейств", которым очень комфортно чувствовать себя "неприкасаемыми" внутри выстроенной хунты. Есть они, и есть остальные – "слабовики", с которыми делай что угодно. Низшая каста, быдло, расходный материал. Этих можно выселять из квартир, мочить насмерть в магазинах, заподозрив в краже, можно давить на дорогах и насиловать на пляжах – как несовершеннолетнюю в Анапе. И только попробуй, швырни в их сторону мусорную урну – кровью, сука, умоешься, ибо – не смей трогать опричника, он – основа системы. Тронул мента – замахнулся на систему.

Не менее омерзительно в данном контексте выглядят и те, кто зовет на протест, водя отчаянных граждан от избирательных урн – к автозакам, а потом со счастливыми улыбками на лицах устраивает аукционы – для сбора средств на адвокатов задержанным. Кто будет распределять эти средства? Правильно: тот же ФБК. Безотходное производство: сами призвали, сами вывели, сами собрали средства на адвокатуру. Ничем хорошим все это не кончится.

Жертвы секты навальнистов начинают подозревать, что эта тусовочка – хорошо отлаженная спец-технология, призванная гасить подлинный протест. Козлы, ведущие овец на бойню. Подлинной же причиной обрушения империи станет невиданная по масштабам "техногенка", которая сложит этот карточный домик в считанные часы, обнулив сам смысл существования "великой путинской Рейхс-помойки". И остается только с ужасом ждать: где рванет и когда? И – самое главное: есть ли шанс лично тебе от этого уберечься?.

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