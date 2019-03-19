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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Контрольный выстрел в мозг России

25.6тЧитати матеріал російською

В сети полно групп на тему "как свалить из России" и, собственно, куда. Народ уезжает - лучший, думающий, стремящийся состояться и пожить по-человечески, раз уж родина превратилась в уродину. Честно признаться - я и сам нормальных людей призываю к данному виду спасения.

Ведь если полноценная жизнь невозможна - не стоит мучиться и поддерживать её видимость. Путинская волна эмиграции - контрольный выстрел в мозг России, который сделал Путин вместе со своей бандитской шайкой. Из страны утекает последняя живая кровь, оставляя в ней одну трупную жидкость.

Я ненавижу путинистов именно за это планомерное и расчетливое убийство моей страны. Понятно, что Путина есть за что судить и казнить помимо этого: за взрывы домов и войну в Чечне, за "Курск", "Норд-Ост" и Беслан, за многочисленные убийства и аннексии чужих территорий, за войну с Украиной, за бомбежки в Сирии, за, за, за...

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Но вот это выхолащивание собственного населения, его растление, обыдление, это гопнически примитивное "не нравится - вали!", подхваченное пропагандистами и певунами всех мастей... Это - последнее роковое действо путинистов. Россия сгниёт именно благодаря тому, что в ней не останется живых людей. Дикари да мародеры - вот и всё, что будет шевелиться, подобно опарышам, на этом гниющем теле.

- А как же мы, не уехавшие? Не сбрасывайте нас со счетов!..

Отвечаю:

"Если вы за эти 20 лет ничего не сделали - теперь тем более не сможете. Последние уезжают. Пакуют чемоданы и покупают билеты. Пос-лед-ни-е. Не с кем будет даже помечтать о переменах, не говоря уже о том, чтобы их осуществить. Смиритесь. Доживайте. И - да: это не Путин победил, а ваш собственный страх в обнимку с инфантилизмом одержал сокрушительную победу."

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Конечно, Путин будет проклят, но практического толку от этого никакого, ибо ментальность населения не изменится все равно. Охлос так и будет привычно носиться то с одним вождишкой, то - с другим. Скрутит башку опостылевшему - тотчас найдет и полюбит другого. Просто оно такое. И пока не вымрет - не успокоится. Оно веками самому себе морочило голову, а в ХХ веке, с учетом технологий, начало мутить воду в рамках всего человечества. Теперь вот ядерным старьем трясет, угрожая всем подряд: ну, и что, что ржавое? - в рай-то, если что, отправит!..

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И, внутренне оплакивая неизбежную кончину моей родины, я не прекращаю призывать еще оставшихся в живых соотечественников: уезжайте, спасайте детей, не дайте уродине сожрать их и себя. Это - лучшее, что вы можете сделать, как ни странно, для той же умирающей страны. Может, хотя бы на чужбине вам удастся сохранить гибнущую культуру и язык, все больше мимикрирующий под матерную "феню".

Если что, этот текст не является рекламой групп по эмиграции...

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Саши Сотника
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Файбер Моня
Файбер Моня
Некий саша сотник, известный как наркоман и упоротый гомосексуалист и который уже давно не живёт в России, решил что-то сказать про эмиграцию из России )) Только почему-то он ничего не говорит за то, что из нашей Украины в сопоставимых масштабах выезжает в эмиграцию БОЛЬШЕ людей, чем из России.
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2 из 4 ответов | показать все
Здор Вера
Здор Вера
Файбер Моня, не путай эмиграцию с трудовой миграцией и вообще вали на магадан если Украина не нравится
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Файбер Моня, шМоня, говорят, что пригожинским гнидам подняли жалованье до 11,80 деревянных за высер, это правда?
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0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Интересная штука происходит в Педерашке - кацапы валят из нее, а кацапопидары и прочее быдло - остаются. Представляете, как в скором времени дикие и голодные орды мокшанутого скота будут рыскать вдоль наших границ. Поэтому нам нужен Даунбасс, как буферная зона.
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Дикари да мародеры - вот и всё, что будет шевелиться, подобно опарышам, на этом гниющем теле пукистана
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