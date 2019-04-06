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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Господа пропагандюги, каждый из вас на карандаше

3.6тЧитати матеріал російською

Выяснилось, что сбежавший из эфира пропагандюга Норкин, оказывается, не просто так сбежал. От слов Сергея Лойко у него едва не случился удар. Как сказала его жена, Юлия, Андрюше сплохнуло так, что у него подскочило давление на фоне диабета, и он пережил гипертонический криз. Вероятно, в связи с этим мы теперь обязаны проявлять человечность и испытать острую боль сочувствия.

Но мне как-то, знаете ли, не больно.

Более того: я бы хотел, чтобы каждый пропагандюга предстал перед трибуналом после крушения путинизма. Не сомневайтесь: каждый из них принесет с собой ворох справок о том, что у них - дичайшие заболевания: от чикугуньи до внематочной беременности. Некоторые предъявят хроническую слепошарость или даже явятся в инвалидных колясках - в струпьях и парше.

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Значит, придется судить так. И Соловьева, и Киселева, и Норкина. И вешать - прямо в струпьях при внематочной беременности. Под их отчаянные вопли о человеческом сострадании. Но позвольте: никто из них не сострадал Леониду Драчу - отцу захваченного украинского моряка Андрея Драча. А он взял, да умер. От отчаяния. Не пережил разлуки с сыном. От боли за сына умер человек. Может, Соловьев пролил в эфире скупую мужскую? Или Кисель потёк от сочувствия? Или Норкин хоть словом упомянул об этой истории?

Ах, да - Норкин уже валялся с гипертоническим кризом...

Так вот, криз не поможет, господа пропагандюги. Каждый из вас на карандаше. И каждый ответит за свои чудовищные преступления: за разжигание войны и ненависти, за пропаганду убийств и оправдание диктатуры. Ибо хороший пропагандист - мёртвый пропагандист.

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир СоловйовДмитро Кисельов
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини Росіїросійські телеканали
Джерело
Джерело:Facebook Саши Сотника
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Санек жгет напалмом!!! Хохлы, жрите, только не подавитесь.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Шо то к алкаша Сотоника совсем крыша поехала. Видать ежемесячные капельницы и галоперидол на пользу не пошли. Выслать дурачка на украину - там йододефицитные собратья его понимают)))))))))))
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Гарний росіянин - мертвий росіянин.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Горяйнов Юрій, ты похож на сумашедшую бабку с рынка))))
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