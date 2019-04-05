Режим стирает ластиком все свои провалы. Кремль полагает, что если навалить поверх кучи вранья еще одну, но – свежую, то старая не будет смердеть и разлагаться. И вот Росстат пересчитывает данные с 2014 года, констатируя: "Кризиса не было! Всё было ништяк! Сплошные победы и успехи, а если немного поднажать – обещанный прорыв случится непременно…" И ведь не поспоришь: любой нарыв рано или поздно прорвется. Но это будет кровавый гной, а не мед; это будет головокружение от истощения, а не от эйфории.

В США приготовили самые жесткие санкции против России за все время действия ограничений. Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен опубликовали внесенный ими в конгресс законопроект, который способен подвести черту под разговорами о "бесконечных договорняках" Вашингтона с Москвой. Сенаторы предлагают ввести запрет или ограничения на использование корреспондентских счетов российских системных банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, запретить все операции с госдолгом России, включая гособлигации, а также со всеми долговыми обязательствами госкомпаний;блокировать все американские активы российских топ-политиков и олигархов, отказать им в визе и депортировать из США. Помимо этого, предлагается ввести запрет на любые новые инвестиции в российский топливно-энергетический сектор гражданам США и с территории США, а через полгода после введения санкций представить конгрессу исчерпывающий доклад об активах и имуществе путинского окружения и Путина лично.

Политический токсикоз, спровоцированный действиями Кремля, вышел на новый уровень. Улетучился даже шепот о том, что с Путиным можно о чем-то говорить. Ни Трамп, ни Помпео, ни кто-то еще даже не помышляют о переговорах с лубянским изгоем. Открыто его пока не называют террористом, но это – пока.

В ответ Кремль открыл шлюзы войны, демонстрируя всему миру демоническую жажду столкновения с цивилизацией. Это уже не бредни Киселева с телеэкрана, хотя и пять лет назад было понятно, что никакой телеведущий без отмашки "сверху" никогда не посмел бы даже намекнуть на "ядерный пепел". И вот – понеслись распоряжения, приказы и депеши. Да так, чтобы всем было слышно, и у всех мурашки побежали по спине. Минпромторг России подготовил стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. В документе открыто говорится о необходимости обеспечить лекарственную безопасность страны в связи с угрозой военных "конфликтов различной интенсивности". Приказано создать стратегический запас лекарственных препаратов отечественного производства "в зависимости от прогнозируемой тяжести и массовости потерь". "Важным является определение медицинских технологий, используемых преимущественно в военное время для оказания медицинской помощи и лечения раненых, пораженных ионизирующим излучением, боевыми отравляющими веществами". Так раздувается жаба войны: "Вам не нравится мое болото? А рискнете ли вы со мной сыграть в лубянскую рулетку? Выбирайте место! Венесуэла – чем не плацдарм для меряний ядерными письками? И континент, какой-никакой – американский, от нас далеко, и к нам не прилетит. Впрочем, можно и поближе. Мы уже нагнали груду металлолома на границу с Украиной. Железяки древние, но до Киева доковыляют. Выходи, идолище пиндосское, биться будем!.."

Пыньские завывания обнюханной истерички происходят в полной тишине со стороны обнищавшего населения, которое, с одной стороны – заткнулось от страха, а с другой – молча ненавидит, ставя исподтишка обелиски и надгробия вчерашнему кумиру. Недавно в Набережных Челнах, а на днях – в Санкт-Петербурге Путина вновь ментально похоронили, воздвигнув кладбищенскую плиту с обозначением даты смерти цареплешивца. Прямо у Исаакиевского собора, для абсолютной прозрачности намека. Уже нет никакой любви, ненависть изнутри душит, и в голове – одна только мысль: "Сдохни ты поскорее, ничего от тебя не надо, кроме одного – улечься в гроб и оставить мир в покое…" Но чуда не будет, и эта мразь не уйдет. А за ненависть станет мстить. Как уже мстит в Ингушетии, проводя повальные обыски в домах граждан, дабы обезоружить всех, кто способен оказать сопротивление беспределу. В худшем случае режим "мочит" вас прямо на месте, в лучшем – уходит от прямого ответа на главные вопросы.

Конституционный суд России отказался рассматривать запрос депутатов трех фракций Госдумы о конституционности пенсионной реформы. По мнению плечевых в мантиях, "вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда". Решений рейхсфюрера обсуждать не принято. На то он и фюрер, чтобы доминировать над всем, включая истаскавшегося по кремлевской клиентуре шлюхо-юриста Зорькина. Вы же сами когда-то хотели гипер-самца – чтоб "Бук" стоял и "бабки" были – вот и получили великодержавного Ботокс-мачо на ядерных ходулях. А то, что у вас денег нет – так зачем вам они, если все равно – в рай? Вот и не нойте. Терпите под молитвы бородатых женщин в церковных балахонах, креститесь и отправляйте в скрепную мясорубку "Путлер-югенда" собственных детей под развеселые сталинские марши.22,6% населения "великой России" не имеют доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей (16,8%) пользуются системой труб в выгребные ямы, а у почти 6% (5,8%) граждан система канализации просто отсутствует.

А, пока население решает, где, собственно, отлить – "элитка", переминаясь с ноги на ногу, замышляет тайный побег. Где-то в глубине воровской душонки у каждого из "голубых воришек" теплится надежда, что "мне-то обязательно удастся вовремя соскочить, уж я-то непременно сольюсь через заготовленную заранее лазейку". Не удастся. Шлюзы войны открыты, и ядерный ботокс уже потек. Либо они решатся навалиться сообща и выдавить его полностью, либо он методично "отожмет" каждого из них. А потом, когда умоется кровью вчерашних соратников, нанесет последний испепеляющий удар по внешним врагам. Если, конечно, успеет. Но он готовится. Потому что смерть его неизбежна, а умирать, не отомстив, он не желает. И, так или иначе, отомстит обязательно.

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