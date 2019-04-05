|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Элита замышляет тайный побег: ядерный ботокс потек

9.4тЧитати матеріал російською

Режим стирает ластиком все свои провалы. Кремль полагает, что если навалить поверх кучи вранья еще одну, но – свежую, то старая не будет смердеть и разлагаться. И вот Росстат пересчитывает данные с 2014 года, констатируя: "Кризиса не было! Всё было ништяк! Сплошные победы и успехи, а если немного поднажать – обещанный прорыв случится непременно…" И ведь не поспоришь: любой нарыв рано или поздно прорвется. Но это будет кровавый гной, а не мед; это будет головокружение от истощения, а не от эйфории.

Новини
Ложные рекорды загнивающего "Газпрома"

В США приготовили самые жесткие санкции против России за все время действия ограничений. Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен опубликовали внесенный ими в конгресс законопроект, который способен подвести черту под разговорами о "бесконечных договорняках" Вашингтона с Москвой. Сенаторы предлагают ввести запрет или ограничения на использование корреспондентских счетов российских системных банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка, запретить все операции с госдолгом России, включая гособлигации, а также со всеми долговыми обязательствами госкомпаний;блокировать все американские активы российских топ-политиков и олигархов, отказать им в визе и депортировать из США. Помимо этого, предлагается ввести запрет на любые новые инвестиции в российский топливно-энергетический сектор гражданам США и с территории США, а через полгода после введения санкций представить конгрессу исчерпывающий доклад об активах и имуществе путинского окружения и Путина лично.

Новини
Низкий рейтинг Путина: кто поддерживает президента России

Политический токсикоз, спровоцированный действиями Кремля, вышел на новый уровень. Улетучился даже шепот о том, что с Путиным можно о чем-то говорить. Ни Трамп, ни Помпео, ни кто-то еще даже не помышляют о переговорах с лубянским изгоем. Открыто его пока не называют террористом, но это – пока.

В ответ Кремль открыл шлюзы войны, демонстрируя всему миру демоническую жажду столкновения с цивилизацией. Это уже не бредни Киселева с телеэкрана, хотя и пять лет назад было понятно, что никакой телеведущий без отмашки "сверху" никогда не посмел бы даже намекнуть на "ядерный пепел". И вот – понеслись распоряжения, приказы и депеши. Да так, чтобы всем было слышно, и у всех мурашки побежали по спине. Минпромторг России подготовил стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. В документе открыто говорится о необходимости обеспечить лекарственную безопасность страны в связи с угрозой военных "конфликтов различной интенсивности". Приказано создать стратегический запас лекарственных препаратов отечественного производства "в зависимости от прогнозируемой тяжести и массовости потерь". "Важным является определение медицинских технологий, используемых преимущественно в военное время для оказания медицинской помощи и лечения раненых, пораженных ионизирующим излучением, боевыми отравляющими веществами". Так раздувается жаба войны: "Вам не нравится мое болото? А рискнете ли вы со мной сыграть в лубянскую рулетку? Выбирайте место! Венесуэла – чем не плацдарм для меряний ядерными письками? И континент, какой-никакой – американский, от нас далеко, и к нам не прилетит. Впрочем, можно и поближе. Мы уже нагнали груду металлолома на границу с Украиной. Железяки древние, но до Киева доковыляют. Выходи, идолище пиндосское, биться будем!.."

Новини
Кто, если не Путин?

Пыньские завывания обнюханной истерички происходят в полной тишине со стороны обнищавшего населения, которое, с одной стороны – заткнулось от страха, а с другой – молча ненавидит, ставя исподтишка обелиски и надгробия вчерашнему кумиру. Недавно в Набережных Челнах, а на днях – в Санкт-Петербурге Путина вновь ментально похоронили, воздвигнув кладбищенскую плиту с обозначением даты смерти цареплешивца. Прямо у Исаакиевского собора, для абсолютной прозрачности намека. Уже нет никакой любви, ненависть изнутри душит, и в голове – одна только мысль: "Сдохни ты поскорее, ничего от тебя не надо, кроме одного – улечься в гроб и оставить мир в покое…" Но чуда не будет, и эта мразь не уйдет. А за ненависть станет мстить. Как уже мстит в Ингушетии, проводя повальные обыски в домах граждан, дабы обезоружить всех, кто способен оказать сопротивление беспределу. В худшем случае режим "мочит" вас прямо на месте, в лучшем – уходит от прямого ответа на главные вопросы.

Новини
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"

Конституционный суд России отказался рассматривать запрос депутатов трех фракций Госдумы о конституционности пенсионной реформы. По мнению плечевых в мантиях, "вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда". Решений рейхсфюрера обсуждать не принято. На то он и фюрер, чтобы доминировать над всем, включая истаскавшегося по кремлевской клиентуре шлюхо-юриста Зорькина. Вы же сами когда-то хотели гипер-самца – чтоб "Бук" стоял и "бабки" были – вот и получили великодержавного Ботокс-мачо на ядерных ходулях. А то, что у вас денег нет – так зачем вам они, если все равно – в рай? Вот и не нойте. Терпите под молитвы бородатых женщин в церковных балахонах, креститесь и отправляйте в скрепную мясорубку "Путлер-югенда" собственных детей под развеселые сталинские марши.22,6% населения "великой России" не имеют доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей (16,8%) пользуются системой труб в выгребные ямы, а у почти 6% (5,8%) граждан система канализации просто отсутствует.

А, пока население решает, где, собственно, отлить – "элитка", переминаясь с ноги на ногу, замышляет тайный побег. Где-то в глубине воровской душонки у каждого из "голубых воришек" теплится надежда, что "мне-то обязательно удастся вовремя соскочить, уж я-то непременно сольюсь через заготовленную заранее лазейку". Не удастся. Шлюзы войны открыты, и ядерный ботокс уже потек. Либо они решатся навалиться сообща и выдавить его полностью, либо он методично "отожмет" каждого из них. А потом, когда умоется кровью вчерашних соратников, нанесет последний испепеляющий удар по внешним врагам. Если, конечно, успеет. Но он готовится. Потому что смерть его неизбежна, а умирать, не отомстив, он не желает. И, так или иначе, отомстит обязательно.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Саша СотникСаша Сотник
Місце
Росія
Джерело
Джерело:sotnik-tv.com
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
7
Смішно
29
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Марченко Юра
Марченко Юра
И воздвигнут Сашке когда-нибудь на могиле огромную кучу говна, которую он высрал за на Россию
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Шматок Сергій
Шматок Сергій
инетные глисты запоребрика заняти дрочкой на украинские выборы? думаю, скоро и сюда налетят хороводы водить, у троллей мокшандии эрекция на Сотника на уровне рефлекса
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки