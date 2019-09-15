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16 вересня • оновлено в 00:40
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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналіст Всі статті автора

Чума в пещере людоедов

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20 лет назад оптимисты голосовали за Путина со словами "это чекист другого поколения, и любые разговоры про 37-й и репрессии – провокация ноющей демшизы". Еще вчера навальнисты призывали "умно голосовать за коммунистов, потому что это – другие коммунисты, не такие, как прежние". А теперь, когда Кремль разогнал каток террора, те же навальнисты кричат "Караул! Сажают!.." А что вы хотели? Чекисты – передовой отряд партии – да, да, тех самых краснопёрых коммуняк, за которых вы еще на прошлой неделе рвали глотки. Утрата причинно-следственных связей и погружение в массовые галлюцинации не освобождает от логического развития событий в жесткой реальности. Возможно, кому-то и нравится перемещаться от граблей к дубинкам, но это уже – тонкости мазохистской вкусовщины.

Новини
Кремлевский предатель решил балансировать

В тридцати девяти городах прошли обыски у навальнистов. При этом сам Навальный все больше и больше напоминает наводчика-провокатора, который метит недовольных своим маркером, после чего режиму остается только брать их тепленькими под белы ручки. Помощник Навального Леонид Волков написал в твиттере: "Басманный суд позавчера (сразу после дня Умного голосования) вынес по представлениям следователя Габдулина 94 постановления об обысках (это есть в картотеке суда), мы еще гадали — все ли 94 по нашу душу? Теперь видим — да, все". Это называется "Большой террор" чекистов – передового отряда той самой партии, за которую вы призывали голосовать. Чекисты долго готовились, они давно хотели, им мешали только международные политесы, но теперь времена изменились, и можно не скрывать первобытный оскал людоеда, облачаясь в тесный цивильный костюм. Маски сброшены, шкуры надеты, кости в нос вставлены, осталось развесить скальпы оппозиции по стенам пещеры. Кто там мутит воду в Бурятии? Вот вам дерзкая вылазка спортивных титушек в масках и дымовая шашка в автобус с недовольными. Теперь можно рассказать о террористических намерениях оппозиционеров и позакрывать смутьянов на "двушечки-трешечки", чтоб другим не повадно было. С шаманом Габышевым, что продолжает двигаться в сторону Москвы, тоже надо бы разобраться, но – "потихонечку, потихонечку…"

Новини
Китай – могильщик путинизма

Путин нанёс удар, после которого накал гражданских страстей в России должен сойти на нет. Для буйнопомешанного диктатора жизненно важно сейчас заморозить все общественные процессы, а напугать население можно только масштабом и жестокостью репрессий. Выступление модного блогера Юрия Дудя в Консерватории – возможно, последняя попытка робко пискнуть в каземате, где вот-вот заварят дверь.

На внешнеполитических фронтах лубянская жаба раздувается от милитаристского величия, пытаясь отрыгнуть в сторону Запада чем-то термоядерным. Но с тем же "Буревестником" пока не получается: все пять испытаний прошли неудачно, а мультяшки ни Пентагон, ни НАТО не впечатляют. Намахали, навоняли, нафонили, но не успокоились, ибо "царь алчет оружия возмездия" аки Адольф, загнанный в бункер. Остается только пугать "врагов России" неким Комплексом радиоэлектронной борьбы "Леер-3", который сможет найти противника по сигналу сотового телефона и расстрелять в режиме реального времени. Но это – пока. По мнению американской разведки, летучая "вундервафля" должна быть готова к 2025 году. По меньшей мере, до этого срока Путин вряд ли пойдет на большую войну с Западом, если, конечно, не сойдет с ума окончательно. В парадигме обострения диктаторского безумия стратегия экономического удушения лубянского звероящера может и не сработать: внутренних ресурсов у Кремля достаточно, прикормленных политиканов в Европе хватает, да и рабское население, нацеленное на сиюминутное выживание, не способно к массовому восстанию. А ведь идея "мирного протеста" себя изжила. Внутри России репрессии переросли в массовый террор, по масштабам не уступающий сталинскому. Правда, пока еще не расстреливают, но это недоразумение поправимо одним росчерком "царского" пера.

Новини
Путин вонзил нож в сердце полудохлой экономики

Путин торопится. Пещера проигрывает в технологиях современному офису, а головорезы с дубиной явно уступают в интеллектуальных способностях яйцеголовому менеджменту. Интеллектуальных достижений у людоедов нет, они делают ставку на силу. Поэтому, чем дольше лубянская банда будет находиться у власти – тем выше вероятность ядерной войны. В 2021 году Россия технологически отстанет от Запада навсегда, в это же время у Путина и его бригады начнутся проблемы с доходами от углеводородов, и если уже сейчас кремлевский Дракон начинает пожирать самого себя путем межведомственных конфликтов – то какой хаос воцарится потом?..

Низкая явка населения в "единый день голосования" продемонстрировала настроение подавляющего большинства: "Чума на оба ваших дома! Велели не лезть в политику – вот мы и не лезем. И идите к черту со своим Путиным-Распутиным. Станет совсем невыносимо – тогда и взбунтуемся, не впервой. А теперь – запритесь, сволочи, в своих кабинетах, и гадайте: когда?.."

Новини
Россияне, не обманывайте себя

Во избежание взрывов народного недовольства, для которого созрел миллион предпосылок, остается только выливать святую воду с вертолета, как это сделали Тверские попы, да истошно накручивать километры "крестного хода", как в Питере. Фашистский пучок завязан в прочный узел: чекисты, криминал, чиновники, поповщина. И рубить его придется жестко, с обильным кровопусканием. Четырехглавая мафия, захватившая власть и присвоившая в собственность все ресурсы страны, мирно ничего не отдаст. Это – её добыча, и она скорее зальет кровью всю Россию, чем откажется от украденного. А, чтобы перефокусировать расчеловеченную скотобазу – лучше всего натравить особей друг на друга, объяснив, что в нашем людоедском мире даже каннибализм – не грех. Как врач-иммунолог Андрей Продеус, ведущий 1 канала, снявший запрет с табуированной темы: "Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого". Ну, вот и всё. Осталось выпустить книгу о вкусном и здоровом людоедстве. И – добро пожаловать в сытую пещеру! Кто там у нас на ужин? Упитанный хипстер из оппозиции? М-м, вкусняшка!..

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Тема
Протести у Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
протести у Москві протест Новини Росії
Джерело
Джерело: sotnik-tv
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Как не попверни, а ывлазит наружу истинная сущность репоедов. Та сущность, что берет свое начало в их скрепных фино-угрских корнях. Было среди этих фино-угров одно племя - самоеды. Вот именно назвакение этого племени и отражает репоедную сущность. Просто нынче это называется по другому. Людоеды
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