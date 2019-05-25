По мнению социологов, географии протестов в России суждено разрастаться. Люди устали от безнадеги. Симптоматика "стабильно плохо" - это почти диагноз. После путинщины реформами не отделаться, потому что революционных изменений требует каждая сфера: образование и медицина, экономика и политика. Все эти ниточки требований однажды замотаются в единый клубок и покатятся по общественному склону, нарастая, как снежный ком. Нынешний режим не просто не способен на реформы – он стер это понятие совсем, заменив его "нацпроектами", а попросту – распилом бюджетных денег, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ.

Страну надо закрывать, причем – в ускоренном режиме. Но технологий нет, кадров – тоже, управленческий аппарат заточен на лживые доклады, Росстат врет о росте промышленности в 16 раз, включив все возможные рычаги манипуляций. Требуется: срочно отрезать страну от Интернета, а США давит на китайские компании, и вот уже спец-убийца Луговой заявляет: "Нашей стране нужно заняться созданием собственной операционной системы для смартфонов". Чайный напиток он уже создал и напоил им Литвиненко. Теперь возьмется за интернет. Луговому все равно, что или кого уничтожать – покажите ему объект, и он ликвидирует его эффективно.

Ожесточенный спор с природой приводит только к деградации и умиранию. Невозможно противостоять естественному процессу развития, это – тупиковый путь. Но в Кремле поставлена задача по продлению жизни лубянского мутанта – любой ценой, пусть даже она будет равна цене самой России. С другой стороны, система настолько прожорлива, что постоянно требует увеличения "пайки за лояльность", дабы автоматически не пойти вразнос.

В Госдуме царят "чемоданные настроения", и уже не первый год. Депутаты буквально "сидят на чемоданах", и только ждут, когда все обрушится. В этом смысле заявление вице-спикера Игоря Лебедева об обнаружении "пустот" в здании на Охотном ряду выглядит особенно символично. Но все эти "нажиматели кнопок" боятся отнюдь не того, что провалятся сквозь землю, их пугает внезапность стихии, способной снести само путинское здание. А ждут они лишь потому, что не в силах остановиться: денег очень много, и хочется хапнуть еще и еще. До последней доли секунды они – в доле и в деле. Такова цена риска: когда ныряешь в кремлевский шоколад – не бойся утонуть в дерьме. А при Владимире Сортирном такой исход вполне логичен. Весь этот творческий гадюшник до системного обрушения еще заставит россиян вздрогнуть, и не раз.

Во-первых, готовится "подарок" автомобилистам в виде "Налога на экологичность" - прямо как в Европе. Ведь понятно, что мусоросжигающие заводы полезны для ваших легких, а автомобильные выхлопы – беспримесный яд. Это от ваших выхлопов задыхается страна, а не от мусорных полигонов и дымящих труб. Во-вторых, грядет инвентаризация частных хозяйств, и "отжим" участков вместе с дачами. Вы еще стоите в три погибели на огородах? Сажайте картошечку, пока вас не посадили. А тех, кто вознамерится сопротивляться, ждет участь "подозреваемых в терроризме", бессудно расстрелянных в Кольчугино Владимирской области.

Новини Ухудшение в России идет по всем фронтам

В подобной "борьбе с террором" путинское силовичьё поднаторело на Северном Кавказе – в Дагестане и Чечне, и вот пришла пора перенести сей богатый опыт на всю Россию. "Вас не коснулось? – Они идут к вам…" А еще – к тем, кто недооформил по разным причинам свои гаражи. Скучать не придется, ибо причины для взрывов недовольства заложены в самих законопроектах. Как и было сказано: "Система – рак, пожирающий организм". С той лишь разницей, что её раковые клетки надеются в "час Икс" выделиться и метнуться, как икра, растворившись в бурном потоке…

А пока Кремль разыгрывает один спектакль за другим – в рамках антикоррупционного шоу. У экс-министра Абызова во время обыска нашли наркотики! Это вы в МИДе не искали. Достаточно понюхать шаровары Лаврова, и приподнятое настроение обеспечено. У полковника ФСБ Черкалина изъяли 12 млрд. рублей! И это – сущие копейки, учитывая тот массив денег, которые вращаются в сфере финансовых "испарений" в момент ликвидации банков. Да что банки – тут сама страна находится в процессе ликвидации, и бенефициарами этого процесса являются те немногие "счастливчики", которым довелось ухватиться за штурвал русского "Титаника". Что не сгорит – то утонет. В Омске решено утопить участок недостроенного метро. При этом на достройку уже было вложено почти 13 млрд. рублей – чуть больше, чем было найдено в закромах Черкалина. Но это же – копейки! – как и было сказано выше. Приказано утопить – и концы в воду.

Новини Россия сползает вниз

Экс-сенатор Арашуков, томящийся в СИЗО, заявил, что, если бы он знал, в каких условиях содержатся заключенные – он голосовал бы совсем за другие законы. Но только революция позволит выйти на свободу всем россиянам, находящимся сегодня на правах бесконвойников. Проблема лишь в том, что лагерная администрация не желает менять свой нынешний статус на статус заключенных. Но Арашукова посадили свои, а этих кто посадит?

Замминистра МВД Аркадий Гостев бьет тревогу: уровень жизни российских полицейских падает. Но размер их довольствия пока позволяет держать в руках дубинки и находить силы для разгона протестующих, заглушая собачьим тявканьем голос совести.

Воровская рука Кремля украла у народа пенсии, невольно заронив зерно недовольства. Всероссийский Лох продирает глаза. Набиуллина сообщает, что "не надо бояться дефолта", а экономисты предрекают неизбежное падение рубля уже этим летом. Даже нефтяная игла – и та погнулась, и одна страна за другой выставляют России внушительные счета за грязную нефть. А она и так платит: минимум – по 80 млн. долларов в сутки.

Диван перемигивается с холодильником. Чиновники застыли "на чемоданах". Но до Шереметьево доедут не все…

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