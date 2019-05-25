ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Чиновники сидят "на чемоданах" и ждут, когда все обрушится

22.4тЧитати матеріал російською

По мнению социологов, географии протестов в России суждено разрастаться. Люди устали от безнадеги. Симптоматика "стабильно плохо" - это почти диагноз. После путинщины реформами не отделаться, потому что революционных изменений требует каждая сфера: образование и медицина, экономика и политика. Все эти ниточки требований однажды замотаются в единый клубок и покатятся по общественному склону, нарастая, как снежный ком. Нынешний режим не просто не способен на реформы – он стер это понятие совсем, заменив его "нацпроектами", а попросту – распилом бюджетных денег, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ.

Страну надо закрывать, причем – в ускоренном режиме. Но технологий нет, кадров – тоже, управленческий аппарат заточен на лживые доклады, Росстат врет о росте промышленности в 16 раз, включив все возможные рычаги манипуляций. Требуется: срочно отрезать страну от Интернета, а США давит на китайские компании, и вот уже спец-убийца Луговой заявляет: "Нашей стране нужно заняться созданием собственной операционной системы для смартфонов". Чайный напиток он уже создал и напоил им Литвиненко. Теперь возьмется за интернет. Луговому все равно, что или кого уничтожать – покажите ему объект, и он ликвидирует его эффективно.

Новини
В Кремле начался транзит власти: что будет с Путиным

Ожесточенный спор с природой приводит только к деградации и умиранию. Невозможно противостоять естественному процессу развития, это – тупиковый путь. Но в Кремле поставлена задача по продлению жизни лубянского мутанта – любой ценой, пусть даже она будет равна цене самой России. С другой стороны, система настолько прожорлива, что постоянно требует увеличения "пайки за лояльность", дабы автоматически не пойти вразнос.

Чиновники сидят "на чемоданах" и ждут, когда все обрушится

В Госдуме царят "чемоданные настроения", и уже не первый год. Депутаты буквально "сидят на чемоданах", и только ждут, когда все обрушится. В этом смысле заявление вице-спикера Игоря Лебедева об обнаружении "пустот" в здании на Охотном ряду выглядит особенно символично. Но все эти "нажиматели кнопок" боятся отнюдь не того, что провалятся сквозь землю, их пугает внезапность стихии, способной снести само путинское здание. А ждут они лишь потому, что не в силах остановиться: денег очень много, и хочется хапнуть еще и еще. До последней доли секунды они – в доле и в деле. Такова цена риска: когда ныряешь в кремлевский шоколад – не бойся утонуть в дерьме. А при Владимире Сортирном такой исход вполне логичен. Весь этот творческий гадюшник до системного обрушения еще заставит россиян вздрогнуть, и не раз.

Во-первых, готовится "подарок" автомобилистам в виде "Налога на экологичность" - прямо как в Европе. Ведь понятно, что мусоросжигающие заводы полезны для ваших легких, а автомобильные выхлопы – беспримесный яд. Это от ваших выхлопов задыхается страна, а не от мусорных полигонов и дымящих труб. Во-вторых, грядет инвентаризация частных хозяйств, и "отжим" участков вместе с дачами. Вы еще стоите в три погибели на огородах? Сажайте картошечку, пока вас не посадили. А тех, кто вознамерится сопротивляться, ждет участь "подозреваемых в терроризме", бессудно расстрелянных в Кольчугино Владимирской области.

Новини
Ухудшение в России идет по всем фронтам

В подобной "борьбе с террором" путинское силовичьё поднаторело на Северном Кавказе – в Дагестане и Чечне, и вот пришла пора перенести сей богатый опыт на всю Россию. "Вас не коснулось? – Они идут к вам…" А еще – к тем, кто недооформил по разным причинам свои гаражи. Скучать не придется, ибо причины для взрывов недовольства заложены в самих законопроектах. Как и было сказано: "Система – рак, пожирающий организм". С той лишь разницей, что её раковые клетки надеются в "час Икс" выделиться и метнуться, как икра, растворившись в бурном потоке…

А пока Кремль разыгрывает один спектакль за другим – в рамках антикоррупционного шоу. У экс-министра Абызова во время обыска нашли наркотики! Это вы в МИДе не искали. Достаточно понюхать шаровары Лаврова, и приподнятое настроение обеспечено. У полковника ФСБ Черкалина изъяли 12 млрд. рублей! И это – сущие копейки, учитывая тот массив денег, которые вращаются в сфере финансовых "испарений" в момент ликвидации банков. Да что банки – тут сама страна находится в процессе ликвидации, и бенефициарами этого процесса являются те немногие "счастливчики", которым довелось ухватиться за штурвал русского "Титаника". Что не сгорит – то утонет. В Омске решено утопить участок недостроенного метро. При этом на достройку уже было вложено почти 13 млрд. рублей – чуть больше, чем было найдено в закромах Черкалина. Но это же – копейки! – как и было сказано выше. Приказано утопить – и концы в воду.

Новини
Россия сползает вниз

Экс-сенатор Арашуков, томящийся в СИЗО, заявил, что, если бы он знал, в каких условиях содержатся заключенные – он голосовал бы совсем за другие законы. Но только революция позволит выйти на свободу всем россиянам, находящимся сегодня на правах бесконвойников. Проблема лишь в том, что лагерная администрация не желает менять свой нынешний статус на статус заключенных. Но Арашукова посадили свои, а этих кто посадит?

Замминистра МВД Аркадий Гостев бьет тревогу: уровень жизни российских полицейских падает. Но размер их довольствия пока позволяет держать в руках дубинки и находить силы для разгона протестующих, заглушая собачьим тявканьем голос совести.

Воровская рука Кремля украла у народа пенсии, невольно заронив зерно недовольства. Всероссийский Лох продирает глаза. Набиуллина сообщает, что "не надо бояться дефолта", а экономисты предрекают неизбежное падение рубля уже этим летом. Даже нефтяная игла – и та погнулась, и одна страна за другой выставляют России внушительные счета за грязную нефть. А она и так платит: минимум – по 80 млн. долларов в сутки.

Диван перемигивается с холодильником. Чиновники застыли "на чемоданах". Но до Шереметьево доедут не все…

Реквизиты для поддержки проекта Sotnik-TV:

Счет в Šiaulių bankas: LT937180300006700714

Сберкарта MasterCard 5469 3800 3483 8788

PayPal – sotniktvinfo@gmail.com

Яндекс-кошелек (в рублях): 410012227172002

Bitcoin - 3PdyHqZ7hiywP7u8FBDX2NyyLmmdRVp5dn

Eth - 0x42c5046b70ac4401df3361440510ed896c8f6d24

Webmoney: Z549114604634 (доллары)

R556545412815 (рубли)

Канал Sotnik-TV приглашает к сотрудничеству рекламодателей. Пишите на e-mail: prsotniktv@gmail.com

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Саша СотникСаша Сотник
Теми
російська економікаросійська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:sotnik-tv.com
Поділитися у Facebook
51
Коментарі
13
33
Смішно
104
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Korolev Vlad
Korolev Vlad
а мутант - это пупкин? так ведь 114% пукистанских холопов поддерживают мутанта. прочитайте только отзывы на этом сайте, и вы поймете, что мутанта поддерживает весь пукистан и даже весь мир. так что ты не прав, Саша Сотник
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Сотник: Путин не дает мне еды, не хочет оплачивать жилье, не одевает, не разрешает работать, не присылает денег, всячески игнорирует, он виноват во всем, ПОДАЙТЕ НЕСЧАСТНОМУ !!! Бабченке не подавать- он сдох!!!!!!!!!!!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Малеванный Валерий
Малеванный Валерий
У него уже 5 лет так Насмешил
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Doc I
Doc I
Малеванный Валерий, Так за последние 5 лет все стало только хуже и РФ уверенно несется в направлении новых 90х. когда чиновники и олигархи свалят, а быдло останется в Рашке
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки