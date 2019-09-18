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18 вересня • оновлено в 16:30
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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналіст Всі статті автора

Чем бы россияне ни тешились, лишь бы при вечном Путине не вешались

3.1т Читати матеріал російською

Еще раз. Технология - та же, что и с Голуновым.

Сейчас в АПэшечке включились в работу технологи, которые умело разогрели остатки российского общества, задействовав его на выход к собственному подъезду, после чего случится сеанс "Торжества Справедливости".

Устинова выпустят (как в случае с Голуновым - уже подключены "соловей с бобрихой", так что не сомневайтесь), Криворучко не накажут ("своих не сдаем"), все вопросы об ответственности (судьи, лжесвидетелей) замнут. Достигается, как минимум, три цели.

Павел Устинов

Павел Устинов

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Фашисты от искусства, где вы были, когда путинская ОПГ напала на Украину

Первая: наша Фемида, если и промахивается, то всегда исправляет ошибку, так что невиновные у нас обязательно оказываются на свободе, а если кто и сидит в тюрьме - значит, за дело;

Вторая: утверждается ложный постулат о наличии в России какого-то там "гражданского общества", выступлений которого "боится власть и прислушивается к пульсации". Никакого общества в РФ нет, оно уничтожено, раздавлено, распылено и атомизировано. Все, кто выходят - безусловно, граждане, честные люди, но это - осколки общества, и преувеличивать значимость их влияния - преступный самообман;

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Третья: щелчок по носу Собянина, попытка сделать его совсем не избираемым, устранение его фигуры с поля, на котором "взрослые дяди" играют в "транзит". И даже если это - обманные кубики для своих (чем бы ни тешились - лишь бы при вечном Путине не вешались) - пусть хоть чем-то занимаются. Лучше ложная игра, по крайней мере, её инициаторы контролируют и правила, и течение этих цирковых состязаний "на пиру всеблагих"...

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Саши Сотника
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Это Сашина борьба, не мешайте ему шатать режым.
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Дякую, Сашко! Все чесно і "по дорослому"! "Коротко и сердито", а тому я і прочитав ваш блог. Як правило, вони у вас задовгі і просякнуті такими образами і метафорами, що навіть мені їх буває важко читати. Ви, на мою думку, один з найкращих "російськомовних" антипутінських публіцистів. Але, Сашко, треба бути "ближче до народу", тобто писати коротше і без отих ваших словесних "вивертів", яких пересічний москаль не зрозуміє. А тепер по суті: я оцінюю "зрілість" російського "громадянського суспільства" так само, як ви, тобто констатую, що його ("громадянського суспільства") в РабськійФедерації немає. Так само, як не було її і тисячу років тому в Улусі Джучі!))) От коли в "скрєпній" буде хоча б Помаранчева революція (коли українці відстояли своє право обирати, рішуче виступили проти масових порушень і фальсифікацій під час президентських виборі), а тим паче - Революція Гідності (рос. Революция Достоинства!!!), отоді і можна буде сказати, що в РФ-ії з"явилися паростки громадянського суспільства!
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Нам-то с чего? Ты, Шурочка, сама удавиться не хочешь? Ну, посмотри на себя в зеркало, мерзость какая...:)
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Filonoff Dmitry, путіноїд, ти сам на себе в дзеркало подивись!(((
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